Taskaree Review: दांतों तले उंगली दबा देने वाला सस्पेंस, सीट से बांधे रखती है इमरान हाशमी की 'तस्करी'

नेटफ्लिक्स पर इमरान हाशमी की नई वेब सीरीज 'तस्करी' रिलीज हुई है, जो एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम ड्यूटी ऑफिसर्स और दुनियाभर में मौजूद तस्कर की स्टोरी को दिखाती है. साथ ही कस्टम की दुनिया के राज भी इस सीरीज से खुले हैं. ऐसे में कैसी है ये वेब सीरीज? पढ़िए हमारा रिव्यू...

'तस्करी' वेब सीरीज में इमरान हाशमी (Photo: IMDb)
फिल्म:तस्करी
3.5/5
  • कलाकार : इमरान हाशमी, शरद केलकर, नंदिश संधू, अनुराग सिन्हा, जोया अफ्रोज, अमृता खानविलकर
  • निर्देशक :नीरज पांडे

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी पिछले कुछ वक्त से काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स में नजर आ रहे हैं. उनकी पिछली फिल्म 'हक' बॉक्स ऑफिस पर ना सही, लेकिन ओटीटी पर छा गई है. लोग इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अब इमरान की एक नई वेब सीरीज आई है, जो उनके इसी सक्सेसफुल रन को आगे लेकर जाने का काम कर सकती है. नेटफ्लिक्स पर आई 'तस्करी' एक सस्पेंस-थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे 'अ वेडनेसडे', 'बेबी', 'एम.एस.धोनी', जैसी शानदार फिल्में और 'स्पेशल ऑप्स' जैसी पॉपुलर वेब सीरीज बना चुके नीरज पांडे ने बनाया है. कैसी है उनकी और इमरान की 'तस्करी'? आइए, बताते हैं. 

क्या है 'तस्करी' की कहानी?

'तस्करी' आप शायद नाम से ही समझ गए होंगे. इसकी कहानी एक बड़े सिंडिकेट गैंग की है, जिसका लीडर बड़ा चौधरी (शरद केलकर) है. वो इंडिया में अपना माल तस्करी के जरिए भेजता है, जिसमें कई किलो सोना, महंगी घड़ियां, लग्जरी बैग्स शामिल होते हैं. इसके अलावा उसके और भी कई सारे धंधे हैं और वो उसी के दम पर अपना नाम पूरी दुनिया में जमा रहा है.

एयरपोर्ट पर मौजूद जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, वो भी उस गैंग के हिस्सेदार होते हैं. सरकार इस तस्करी से तंग आ जाती है. तो ऐसे में वो एक स्पेशल टीम का गठन करती है, जिसमें भ्रष्ट नहीं बल्कि ईमानदार ऑफिसर्स काम करें. प्रकाश कुमार (अनुराग सिन्हा) मुंबई एयरपोर्ट पर असिस्टेंट कमिशनर बनकर पहुंचता है.

वो अपनी टीम में अर्जुन मीना (इमरान हाशमी), रविंदर गुज्जर (नंदिश संधू) और मिताली (अमृता खानविलकर) को शामिल करता है. ये सभी मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करी के जरिए आ रहे माल को पकड़ते हैं. लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं कि जिस इंसान का माल वो पकड़ रहे हैं, वो असल में कितना खतरनाक और शातिर हैं. अब क्या अर्जुन मीना अपने साथियों के साथ भारत में हो रही लगातार तस्करी को रोक पाएगा? यही इस सीरीज का मेन प्लॉट है. 

दमदार राइटिंग से बनाया सिंपल स्टोरी को मजेदार

कहानी सुनने में बड़ी सिंपल और रूटीन लगती होगी. लेकिन 'तस्करी' को जो सबसे अलग बनाती है, वो है इसका ट्रीटमेंट. फिल्ममेकर नीरज पांडे ने जिस तरह इस सिंपल दिखने वाली स्टोरी में सस्पेंस और थ्रिल का मजा डाला है, वो शानदार है. इस सीरीज में एक भी पल ऐसा नहीं लगता कि ये आपको बोर कर रही है. 

'तस्करी' की राइटिंग बहुत ग्रिपिंग है. इसमें आपको सिर्फ एक ही हीरो नहीं नजर आता, सीरीज में मौजूद जितने भी कलाकार हैं सभी अपने आप में बढ़िया हैं. सबकी स्टोरी मिलकर ही इस सीरीज को देखने लायक और मजेदार बनाती है. साथ ही इसमें नीरज पांडे का फिल्ममेकिंग स्टाइल भी शामिल हैं. लॉन्ग शॉट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये आपके अंदर टेंशन को बढ़ाती है. सीरीज में सात एपिसोड्स हैं और सभी की खासियत यही है कि वो शुरुआत से लेकर अंत तक आपको सीट से बांधे रखते हैं.

यहां देखें 'तस्करी' का ट्रेलर: 

इमरान हाशमी सीरीज में एक नरेटर के रूप में भी हैं, जो स्टोरी से आपका कनेक्शन बिल्कुल टूटने नहीं देते. 'तस्करी' हमारे सामने कई सारे पहलू को रखती है. ये तस्करी करने वालों के खुराफाती दिमाग और कस्टम ड्यूटी में मौजूद ऑफिसर्स के पक्ष को आपके सामने रखती है, जिसमें आपकी दिलचस्पी भी बनी रहती है. 

जबरदस्त है एक्टिंग, फैमिली फ्रेंडली है इमरान की सीरीज

'तस्करी' में आपको कई नए चेहरे देखने मिलते हैं, तो कुछ उनमें से पुराने या देखे हुए भी हैं. एक्टर नंदिश संधू, अमृता खानविलकर टीवी के जाने-माने सितारे रहे हैं जो अब फिल्मों में भी अपना दम दिखा रहे हैं. उनका काम सीरीज में तारीफ के काबिल हैं. इमरान हाशमी और शरद केलकर, जो सीरीज के मेन लीड हैं उनका काम भी शानदार है. शरद केलकर को आप शायद पहली बार एक नेगेटिव रोल में देखेंगे, जिसमें वो छाए हैं. 

वहीं इमरान ने भी एक चालाक और ईमानदार कस्टम ड्यूटी ऑफिसर का रोल बड़ी अच्छी तरह निभाया है. उनके साथ एक्ट्रेस और मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीत चुकीं जोया अफ्रोज नजर आती हैं, जिन्होंने अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया. उनकी खूबसूरती और मासूमियत सीरीज में आपका दिल जीत सकती है.

'तस्करी' की एक खास बात और है कि इसमें गालियां या वल्गर सीन्स नहीं है. आजकल जिस तरह का कंटेंट ओटीटी पर देखा जाता है, उसे घर में एकसाथ बैठकर देखना काफी मुश्किल हो गया है. क्योंकि हर सीन में गालियां या वल्गर सीन्स देखने मिल जाते हैं. लेकिन नीरज पांडे ने अपनी वेब सीरीज को बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली बनाया है. इसे आप बिना हिचके अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं. कुल मिलाकर, 'तस्करी' एक अच्छी वेब सीरीज है जो आपका टाइम चुटकियों में पास कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा.

---- समाप्त ----
