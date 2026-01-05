भीगे होंठ तेरे... गाने पर मलाइका संग इमरान हाशमी का रोमांस, सिद्धू का टूटा दिल!

बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी अपनी आने वाली वेब सीरीज़ 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' को प्रमोट करने के लिए इंडियाज गॉट टैलेंट में स्पेशल गेस्ट के तौर पर आए. इस शो के दौरान इमरान हाशमी और मलाइका अरोड़ा ने एक्टर के सॉन्ग 'भीगे होंठ तेरे' गाने को रीक्रिएट किया है. जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है.

बता दें कि बीते दिन रविवार यानी 4 जनवरी 2026 को कोलकाता के डांस ग्रुप अमेजिंग अप्सराज ने इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11 की ट्रॉफी जीती है. पूरे सीजन में इस ऑल-विमेन टीम ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस किया. फिनाले में इमरान हाशमी ने शिरकत की थी.

मलाइका के साथ किया डांस

इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर वेब' के प्रमोशन में पहुंचे थे. शो के दौरान पूरा माहौल तब बदला जब इमरान हाशमी, मलाइका अरोड़ा स्टेज पर पहुंचे. इस दौरान दोनों ने 'भीगे होंठ तेरे' गाने फिर से जलवा बिखेर दिया. दोनों की केमिस्ट्री के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए.मलाइका ने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी शेयर किया है.

इस डांस परफॉर्मेंस के दौरान दोनों ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आए. दोनों के परफॉर्मेंस को देखकर लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की है. वहीं मलाइका अरोड़ा ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का फेमस डायलॉग कहा- 'अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ.'

शो के दौरान अक्सर मलाइका अरोड़ा से फ्लर्ट करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का रिएक्शन भी काफी वायरल है. उन्होंने कहा, 'मलाइका कहीं भी हो उनका दिल मेरे पास ही है.' इसके बाद इमरान और मलाइका का डांस होता है. जिसपर सिद्धू अपने दिल पर हाथ रखते हुए टूटे दिल का साइन बनाते हैं.

कब स्ट्रीम होगी इमरान की सीरीज

न्यूज एजेंसी से बात करते हुए इमरान हाशमी ने बताया, 'तस्करी मेरे लिए कई लेवल पर एक्साइटिंग थी. यह पहली बार है जब मैं नीरज पांडे के साथ काम कर रहा हूं और उनकी दुनिया में कदम रख रहा हूं. कस्टम्स ऑफिसर का रोल मेरे लिए नया है.'

इमरान हाशमी के अलावा, इस सीरीज में शरद केलकर, अमृता खानविलकर, नंदीश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज भी हैं. यह 14 जनवरी, 2026 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी.

