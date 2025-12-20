scorecardresearch
 
'आवारापन 2' के दौरान चोटिल हुए इमरान हाशमी, दर्द के बावजूद नहीं रोकी फिल्म की शूटिंग

इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' की शूटिंग कर रहे हैं. इस बीच वो गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं. उनके पेट के टिश्यू फट गए थे जिसकी सर्जरी भी हुई, लेकिन एक्टर ने फिल्म की शूटिंग नहीं रोकी.

कैसे लगी इमरान को चोट? (Photo: ITG)
बॉलीवुड में रोमांटिक हीरो बनकर अपनी पहचान बना चुके इमरान हाशमी पिछले काफी वक्त से सीरियस फिल्में कर रहे थे. उनकी पिछली फिल्म 'हक' ने खूब वाहवाही लूटी थी. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन कुछ खास नहीं था. लेकिन अब इमरान दोबारा 'आवारापन 2' से लव स्टोरी टाइप फिल्मों में आ रहे हैं. 

शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी को आई गंभीर चोट

इमरान हाशमी पिछले काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' की शूटिंग कर रहे थे. ये उनकी साल 2007 में आई फिल्म का ऑफिशियल सीक्वल है, जिसे फैंस का भरपूर प्यार मिलने के बाद बनाया जा रहा है. फैंस इस फिल्म के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. मगर अब इस बीच फिल्म के सेट से एक दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आ रही है. 

इमरान हाशमी को आई चोट (Photo: ITG)
इमरान फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हुए. एक एक्शन सीन फिल्माए जाने के दौरान उनके पेट के टिश्यू फट गए थे, जिसकी बाद में सर्जरी भी कराई गई, जो सक्सेसफुल रही. 'आवारापन 2' की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी. हालांकि इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद फिल्म की शूटिंग नहीं रुकी. 

इमरान ने नहीं चाहा कि उनकी तबीयत की वजह से पूरी टीम को नुकसान हो, इसलिए डॉक्टर्स द्वारा आराम की सलाह मिलने के बावजूद वो काम पर लग गए. फैंस इस सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये फिल्म भी पहले वाली की तरह ड्रामा और रोमांस से भरपूर होने वाली है.

क्या है 'आवारापन 2' की कास्ट?

इमरान हाशमी के साथ 'आवारापन 2' में दिशा पाटनी को कास्ट किया गया है, जो फिल्म की लीडिंग लेडी के रूप में नजर आएंगी. इसके साथ-साथ पॉपुलर एक्ट्रेस शबाना आजमी भी फिल्म में काम कर रही हैं, जिनका रोल काफी अहम बताया जा रहा है. इसे महेश भट्ट द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो नितिन कक्कड़ फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं. मेकर्स अपनी फिल्म अप्रैल, 2026 में रिलीज करेंगे. 

बता दें कि 'आवारापन' जो साल 2007 में आई थी, वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी. उसमें इमरान के साथ एक्ट्रेस श्रिया सरन थीं और 'सैयारा' वाले मोहित सूरी ने फिल्म को डायरेक्ट किया था. लेकिन फैंस ने इसे कई सालों बाद पसंद करना शुरू किया, जिसका नतीजा अब फिल्म का सीक्वल है, जो जल्द थिएटर्स में आएगी.

