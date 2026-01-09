लोगों ने इतनी लंबी फिल्म कैसे देख ली? धुरंधर की सफलता पर बोले इमरान हाशमी

फिल्म हक की सक्सेस के बाद इमरान हाशमी अब 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' के साथ OTT पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं. नीरज पांडे के डायरेक्शन में बनी नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में वह एक कस्टम अधिकारी के रोल में नजर आएंगे. अपने इस प्रोजेक्ट पर बात करते हुए एक्टर ने फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस पर रिएक्शन दिया है.

इंडिया टुडे के साथ बातचीत में जब इमरान हाशमी से पूछा गया कि क्या किसी फिल्म की सफलता कभी-कभी चुभती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी ही कमाई करे?

बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बोले इमरान

इमरान ने तुरंत कहा, 'जब भी कोई फिल्म एक निश्चित अमाउंट का बिजनेस करती है, तो सबसे पहले आप खुश होते हैं. हालांकि, हमारी इंडस्ट्री में एक घटिया सोच है. लोग फिल्मों को नीचा दिखाना पसंद करते हैं. लेकिन मेरा मानना ​​है कि अगर कुछ अच्छा होता है, तो आपको उसे सेलिब्रेट करना चाहिए. क्योंकि सच में... जितनी ज्यादा फिल्में अच्छा करती हैं, उतना ही इंडस्ट्री को फायदा होता है, और कैश फ्लो आता है. इससे सभी को मदद मिलती है. इसलिए, वह घटिया सोच नहीं होनी चाहिए.'



इमरान ने फिल्म धुरंधर की तारीफ भी की, और बताया कि कैसे मार्केटिंग और वर्ड ऑफ माउथ ने थिएटर में इसकी सफलता में मदद की और हालांकि उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उन्हें इस बात पर भी हैरानी हुई कि दर्शकों ने इतनी लंबी फिल्म देखने का फैसला कैसे किया?

एक्टर ने कहा, 'लेकिन यह मेकर्स के लिए बहुत अच्छा है. मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन फिल्म है. फिल्म की मार्केटिंग, जिस तरह से यह है... मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जब आपके पास इस तरह के दो पार्ट होते हैं तो यह हिम्मत की बात है और एक ऐसी फिल्म जो लगभग साढ़े तीन घंटे की है, लेकिन वह इस तरह का बिजनेस कर रही है. मैं अभी किसी को बता रहा था कि सिनेमा का अनुभव चार घंटे का होगा, लेकिन लोग 12 बजे के शो में, यहां तक ​​कि सुबह-सुबह भी इसे देखने जा रहे हैं और यही सिनेमा और वर्ड ऑफ माउथ की ताकत है. यह जंगल की आग की तरह फैल गया है.'

आवारापन 2 पर अपडेट शेयर किया

इमरान हाशमी ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' पर भी एक अपडेट शेयर किया. जिसका उनके ज्यादातर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पिछले साल, जब 'सैयारा' बड़ी हिट हुई, तो कई लोगों ने यह भी कहा कि 'आवारापन' मिलेनियल्स के लिए असली OG रोमांटिक फिल्म थी. उन्होंने बताया, 'तो, लगभग 50 परसेंट शूटिंग हो चुकी है. अब हमारा एक हिस्सा बचा है, जिसे हम जल्द ही पूरा कर लेंगे और उसके बाद अगले कुछ महीनों में हम इसे रिलीज कर देंगे.'

'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' वेब सीरीज में जोया अफरोज़, शरद केलकर, नंदीश संधू और अमृता खानविलकर जैसे कलाकार भी हैं. यह 16 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

