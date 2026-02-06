scorecardresearch
 
एल्विश यादव संग एंगेज्ड हुईं जिया, सामने आया सगाई की तस्वीर का सच

एक्ट्रेस जिया शंकर और एल्विश यादव ने एक दिन पहले ही एक दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आ रहे थे. जिया के हाथ में एक रिंग भी दिख रही थी. कयास लगे की दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन अब इसे लेकर खुलासा हो गया है.

क्या एल्विश और जिया शंकर ही हुई सगाई? (Photo: ScreenGrab)
क्या एल्विश और जिया शंकर ही हुई सगाई? (Photo: ScreenGrab)

बीते दिन से सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस जिया शंकर और एल्विश यादव की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. इस फोटो में जिया के हाथ में एक रिंग नजर आ रही थी, जिसे देखकर फैंस को लगा दोनों की सगाई हो गई है.  लेकिन अब इस वायरल फोटो के पीछे की जो सच्चाई सामने आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है.

दरअसल, यह सगाई कोई पर्सनल लाइफ का फैसला नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा थी. जिसके मुताबिक अब ये साफ हो गया है कि जिया और एल्विश की सगाई नहीं हुई है. 

क्या सच में हुई एल्विश की सगाई?
जिस रिंग को लेकर सोशल मीडिया पर इतना शोर मचा था, वह असल में उनके आने वाले नए शो के प्रमोशन का एक हिस्सा था. इसे एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या 'हथकंडा' कहा जा सकता है, जिसका मकसद दर्शकों का ध्यान खींचना था.  जिया शंकर और एल्विश यादव जल्द ही 'Engaged Season 02' लेकर आ रहे हैं. इस शो के टाइटल में ही 'Engaged' शब्द जुड़ा है, इसलिए मेकर्स ने कुछ ऐसा ही प्लान तैयार किया जो वायरल हुआ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elvish Raosahab (@elvish_yadav)

इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट
एल्विश यादव और जिया शंकर ने इस शो से जुड़ा एक प्रोमों इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा, 'दिल टूट चुका है लेकिन होप नहीं. इस वैलेंटाइन, मैं और जिया शंकर लेकर आ रहे हैं  Engaged S2. हम दो जोड़ी मेकर्स के साथ दो प्यार को एक और मौका. Engaged Season 02, 14th February.'

क्या है Engaged शो?
एंगेज्ड: रोका या धोखा सीजन एक रियलिटी डेटिंग सीरीज है जो जियो हॉटस्टार पर है. यह Gen-Z कंटेस्टेंट्स पर फोकस करती है जो अलग-अलग टास्क और चैलेंज के ज़रिए 'सिचुएशनशिप' से कमिटेड रिलेशनशिप की ओर बढ़ते हैं.इसके पहले सीजन को इसे हर्ष गुजराल और उर्फी जावेद ने होस्ट किया था. इस सीजन में 20 से ज्यादा एपिसोड थे और सिफत सहगल और करण राज विनर बने थे. अब इसके दूसरे सीजन को एल्विश यादव और जिया शंकर होस्ट करने वाले हैं.

---- समाप्त ----
