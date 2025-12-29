नवाजुद्दीन संग इंटीमेट सीन नहीं करना था शूट, एक्ट्रेस को अनुराग कश्यप ने किया राजी

एक्ट्रेस और ईरानी मॉडल एलनाज नौरेजी ने सलमान खान, शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे कई एक्टर्स के साथ भी काम किया है. उन्हें वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स 2' में भी देखा गया था. इस वेब सीरीज के एक्सपीरियंस को याद करते हुए एलनाज ने बताया कि वो नवाजुद्दीन के साथ इंटीमेट शूट नहीं करना चाहती थीं.

और पढ़ें

दरअसल News18 Showsha के साथ एक इंटरव्यू में एल्नाज ने बताया कि स्क्रीन पर इंटीमेसी उनके लिए कभी भी सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं रही, बल्कि उसका एक मकसद होता है. एक्ट्रेस ने 'सेक्रेड गेम्स 2' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्क्रीन शेयर की थी. उन्होंने एक बार शो के दौरान एक इंटीमेट सीन शूट करने से मना कर दिया था. इस एक फैसले की वजह से वह लगभग पूरे प्रोजेक्ट को छोड़ने वाली थीं.

'सेक्रेड गेम्स 2' पर बोलीं एल्नाज

बोल्ड और इंटीमेट रोल्स के प्रति अपने नजरिए के बारे में बात करते हुए एल्नाज ने साफ किया कि उनके लिए कुछ भी पूरी तरह से हां या ना नहीं होता. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह सच में स्थिति पर निर्भर करता है और, इससे भी जरूरी, यह कैसे लिखा गया है. किसिंग या इंटीमेट सीन जैसी चीज का भी एक मकसद होना चाहिए. क्या यह उस पल कहानी में कुछ जोड़ रहा है? क्या यह जरूरी है? क्या यह कहानी में कुछ बदल रहा है?'

Advertisement

एल्नाज के लिए दिखावे से ज्यादा इरादा मायने रखता है. अगर ऐसा है तो यह होना चाहिए. लेकिन अगर इसे सिर्फ दिखाने के लिए शामिल किया गया है, तो आपको सवाल करना होगा कि यह वहां क्यों है. ऐसे में, मैं इसे न करने का फैसला कर सकती हूं.'

उन्होंने सेट पर सपोर्ट और बातचीत के महत्व पर जोर देते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छे डायरेक्टर, एक मजबूत स्क्रिप्ट और बेहतरीन प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आप समझेंगे कि आपको जो कहना है वह क्यों कहना है और अगर आप नहीं समझते हैं, तो मेरे पास आवाज है. मैं हमेशा अपने डायरेक्टर से बात कर सकती हूं, इसे समझने की कोशिश कर सकती हूं. आखिरकार, यह एक मिलकर किया जाने वाला प्रोजेक्ट है.'

इंटीमेट सीन नहीं करना था- एल्नाज

'सेक्रेड गेम्स सीजन 2' में अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए एल्नाज ने बताया कि वह पूरी तरह से ना कहने के कितने करीब आ गई थीं. 'सेक्रेड गेम्स सीजन 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक इंटीमेट सीन था जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था. मैं लगभग शो को ना कहने ही वाली थी क्योंकि मैं वह सीन नहीं करना चाहती थीं.'

'जिस चीज ने उनका मन बदला, वह थी डायरेक्टर अनुराग कश्यप की संवेदनशीलता. वह बहुत कमाल के थे. उन्होंने मुझे और मेरी पूरी टीम को घर बुलाया. हमने साथ में लंच किया. हमने सीन के बारे में बात की. उन्होंने मुझे बताया कि वह इसे कैसे शूट करेंगे, ताकि मैं इसे करने में सहज महसूस करूं. उस बातचीत से सब कुछ बदल गया. उन्होंने कहा, 'हमें वह सीन चाहिए था क्योंकि इसे सीरीज में दिखाना जरूरी था, लेकिन उन्होंने यह भी पक्का किया कि इसे करते समय मैं कम्फर्टेबल रहूं.'

---- समाप्त ----