अक्षय खन्ना को 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर ने भेजा लीगल नोटिस, एक्टर को सुनाई खरी-खोटी

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने कन्फर्म किया है कि आने वाली फिल्म दृश्यम 3 में जयदीप अहलावत, अक्षय खन्ना को रिप्लेस करेंगे. उन्होंने अक्षय पर अनप्रोफेशनल रवैये का आरोप लगाया और कहा कि शूटिंग शुरू होने से कुछ ही दिन पहले एक्टर के अचानक प्रोजेक्ट छोड़ने पर वह कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं.

और पढ़ें

प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने बताया कि अक्षय को काफी बातचीत और एक फॉर्मल एग्रीमेंट के बाद फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी तय शूटिंग से दस दिन पहले ही फिल्म छोड़ दी. उनके मुताबिक, अक्षय ने पहले कंटिन्यूटी की वजह से विग न पहनने पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में अपने साथ वालों की सलाह पर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया.

बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में प्रोड्यूसर ने कहा, 'हमने अक्षय खन्ना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था. उनकी फीस भी उनकी तरफ से काफी बातचीत के बाद तय हो गई थी. उन्होंने जोर दिया कि वह विग पहनना चाहेंगे. लेकिन अभिषेक पाठक (डायरेक्टर) ने उन्हें समझाया कि यह प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि इससे कंटिन्यूटी में दिक्कत आएगी क्योंकि 'दृश्यम 3' एक सीक्वल है. वह उनकी बात समझ गए और उस मांग को छोड़ने के लिए मान गए.'

Advertisement

'हालांकि, उनके आस-पास के चमचों ने उन्हें सलाह दी कि अगर वह विग पहनेंगे तो ज्यादा स्मार्ट लगेंगे. इसलिए, उन्होंने फिर से वही रिक्वेस्ट की. अभिषेक मान गए और इस पॉइंट पर उनसे बात करने के लिए भी तैयार थे. लेकिन फिर, उन्होंने हमें बताया कि वह फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते.'

अक्षय खन्ना को लेकर की बात

प्रोड्यूसर ने अक्षय के करियर पर भी कमेंट किया. उन्होंने कहा कि एक्टर को सेक्शन 375 (2019) और दृश्यम 2 (2022) से पहले काम ढूंढने में काफी स्ट्रगल करना पड़ा था. प्रोड्यूसर ने कहा, 'एक समय था जब अक्षय कुछ भी नहीं थे. तभी मैंने उनके साथ सेक्शन 375 (2019) बनाई. तब भी, बहुत से लोगों ने हमें उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से उनके साथ काम न करने के लिए कहा था. सेट पर उनकी एनर्जी बिल्कुल टॉक्सिक होती है. सेक्शन 375 से उन्हें पहचान मिली. बाद में मैंने उन्हें दृश्यम 2 (2022) में साइन किया. उन्हें 'दृश्यम 2' के बाद ही सारे बड़े ऑफर मिले हैं. उसके पहले वह 3-4 साल तक घर पर बैठे हुए थे.'

सक्सेस सिर पर चढ़ गई

उन्होंने आगे कहा कि अक्षय की हालिया सफलता उनके सिर चढ़ गई होगी. कुमार ने कहा, 'कुछ एक्टर मल्टी-स्टारर फिल्में करते हैं और जब वे फिल्में बड़ी हिट हो जाती हैं, तो वे सोचने लगते हैं कि वे ही स्टार हैं. ठीक ऐसा ही उनके साथ हुआ है. उन्हें लगता है कि वह अब सुपरस्टार हैं. सफलता उनके सिर चढ़ गई है. उन्होंने हमसे कहा, 'धुरंधर मेरी वजह से चल रही है', उन्हें यह समझने की जरूरत है कि धुरंधर की सफलता में कई फैक्टर काम आए.'

Advertisement

जयदीप अहलावत की हुई एंट्री

अक्षय के जाने के बाद जयदीप ऑफिशियली तौर पर कास्ट में शामिल हो गए हैं. प्रोड्यूसर ने कहा, 'दृश्यम एक बहुत बड़ा ब्रांड है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह फिल्म में है या नहीं. अब, जयदीप अहलावत ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है. भगवान की कृपा से हमें अक्षय से बेहतर एक्टर मिला है, और सबसे जरूरी बात, हमें अक्षय से बेहतर इंसान भी मिला है.'

अक्षय खन्ना को भेजा लीगल नोटिस

आर्थिक नुकसान के बारे में बात करते हुए पाठक ने कहा, 'मुझे उसके बर्ताव की वजह से नुकसान हुआ है. मैं लीगल एक्शन लेने जा रहा हूं. मैंने उसे पहले ही लीगल नोटिस भेज दिया है; उसने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है.'

इसके अलावा पाठक ने अक्षय खन्ना की विग की रिक्वेस्ट पर भी हैरानी जताई, क्योंकि यह फिल्म एक डायरेक्ट सीक्वल है. उन्होंने कहा, 'मैं हैरान था. दृश्यम 3 वहीं से शुरू होती है जहां दृश्यम 2 खत्म हुई थी. उसके किरदार के बाल अचानक कैसे आ सकते हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मिनटों में बाल उगा सके?' बता दें कि 'दृश्यम 3' गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी.

---- समाप्त ----