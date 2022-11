Drishyam 2 Box Office Collection Day 5: बॉलीवुड के लिए वरदान बनी अजय देवगन की फिल्म, 5 दिनों में कर डाली जबरदस्त कमाई

2022 खत्म होते-होते बॉक्स ऑफिस पर जैसे बहार आ गई है. अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जान फूंक दी है. रिलीज के बाद से मूवी तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है. फिल्म वर्किंग डेज में भी डबल डिजिट में कमा रही है. अजय देवगन की मूवी ने पांचवें दिन 10.48 करोड़ का कलेक्शन किया है.

अजय देवगन की फिल्म ने कितने कमाए?

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कलेक्शन के नए आंकड़े शेयर किए हैं. फिल्म ने 5 दिनों में तेजी से 86.49 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. जहां 5वें दिन फिल्मों की कमाई का ग्राफ गिरने लगता है, कमाई के लिए संघर्ष देखने को मिलता है. ऐसे में दृश्यम 2 मजबूती के साथ सिनेमाघरों में बनी हुई है. फिल्म का कलेक्शन ग्राफ बेहतरीन है. फर्स्ट मंडे डबल डिजिट में कमाई करने के बाद दृश्यम 2 ने मंगलवार को भी शानदार कमाई की. फिल्म हिट साबित हो रही है.

While *most films* collapse / struggle on Day 5, #Drishyam2 continues to GALLOP TRIUMPHANTLY… Scores double digits [again]… Remarkable achievement during this turbulent phase… Fri 15.38 cr, Sat 21.59 cr, Sun 27.17 cr, Mon 11.87 cr, Tue 10.48 cr. Total: ₹ 86.49 cr. #India biz. pic.twitter.com/rYey2kcOt2