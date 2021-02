देओल परिवार Vs अक्षय Vs शाहिद, इस दिवाली बॉलीवुड की बड़ी टक्कर!

कोरोना काल की वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. पहले बंद थिएटरों ने मेकर्स की सिरदर्दी बढ़ाई, फिर लंबे लॉकडाउन की वजह से कई फिल्मों की रिलीज पोस्टपोन करनी पड़ गई. अब जब स्थितियां फिर नॉर्मल होती दिख रही हैं, उस समय भी मेकर्स की टेंशन कम नहीं है. अब इतनी सारी फिल्में साथ रिलीज होनी हैं कि 'अच्छी डेट' मिलना तेढ़ी खीर साबित हो रहा है.

दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर

इसी कड़ी में अब खबर आ रही है कि साल 2021 की दिवाली बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बहुत बड़ी होने जा रही है. एक ही समय पर तीन बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज होती दिख सकती हैं. एक तरफ देओल परिवार अपनी फैमिली ड्रामा अपने 2 रिलीज करना चाह रहा है, वहीं शाहिद कपूर की जर्सी भी दिवाली पर ही रिलीज होगी. वहीं इस लिस्ट में अब अक्षय कुमार की मेगा बजट फिल्म पृथ्वीराज भी जुड़ गई है जिसे पांच नवंबर को रिलीज करने की तैयारी है. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर ये तगड़ा क्लैश होने जा रहा है जिसका नुकसान तमाम स्टार्स और फिल्ममेकर्स को उठाना पड़ सकता है.

