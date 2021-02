फैंस का इंतजार खत्म, थिएटर में रिलीज होंगी ये 5 बड़ी फिल्में! YRF ने किया ऐलान

बीते साल कोरोना वायरस के कारण स‍िनेमा प्रेम‍ियों को थ‍िएटर्स में फिल्मों का लुत्फ उठाने से वंच‍ित रहना पड़ा. हालांकि कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में और सीरीज र‍िलीज हुए लेक‍िन थ‍िएटर में देखने का मजा ही कुछ और होता है. आख‍िर फैंस के इस इंतजार को खत्म करते हुए यश राज फिल्म्स ने अपने पांच बड़ी फिल्मों के रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है.

यशराज फिल्म्स की ओर से सूचना जारी कर पांच फिल्मों की रिलीज डेट बताई गई है. पोस्ट में लिखा है- यश राज फिल्म्स ने 2021 के लिए फिल्मों को लॉक कर दिया है और कंपनी अब ऑड‍ियंस को बड़े स्क्रीन पर वापस से फिल्में देखने के अनुभव की पूरी कोश‍िश की ओर इशारा कर रही है. पांच फ‍िल्मों के थ‍िएट्र‍िकल रिलीज की आध‍िकार‍िक घोषणा करते हुए यश राज फिल्म्स ने फिल्मों के नाम और रिलीज डेट जारी किए. कुछ ऐसे हैं ये नाम.

#YRF announces slate of films for 2021, wants to bring audiences back to the theatres! pic.twitter.com/IlORxW94Ln