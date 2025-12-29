scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डायरेक्टर साजिद खान का हुआ एक्सीडेंट, करवानी पड़ी सर्जरी, बहन फराह ने दिया हेल्थ अपडेट

बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान के साथ एक बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में उन्हें काफी गंभीर चोट लगी और उन्हें तत्काल ही सर्जरी करवानी पड़ी. उनकी बहन फराह खान ने अब डायरेक्टर का हेल्थ अपडेट दिया है.

Advertisement
X
साजिद खान का हुआ एक्सीडेंट (Photo: YT/Screegrab)
साजिद खान का हुआ एक्सीडेंट (Photo: YT/Screegrab)

बॉलीवुड डायरेक्टर और रियलिटी शो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके साजिद खान एक हादसे का शिकार हो गए. जानकारी के मुताबिक वो अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे, इस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ. इस हादसे में उनेक पैर पर चोट लगी और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया. 

फिल्ममेकर साजिद खान को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. वहीं उनकी बहन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान हेल्थ अपडेट शेयर किया है साथ ही भरोसा दिलाया कि वह ठीक हैं.

फराह खान ने दिया हेल्थ अपडेट
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साजिद एकता कपूर द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे एक प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग कर रहे थे. उन्हें चोट लगी जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया. डायरेक्टर की तुरंत सर्जरी हुई और अब वह ठीक हो रहे हैं. उनकी बहन और जानी-मानी डायरेक्टर-कोरियोग्राफर फराह ने बताया, 'सर्जरी पूरी हो गई है, और अब वह बिल्कुल ठीक हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Vishal Malhotra
इन स्टार्स में टैलेंट भरपूर लेकिन करियर ले डूबा गुरूर, अब हो रहा पछतावा
Sajid khan on bollywood
'सिर्फ साउथ में बचे हैं हीरो, बॉलीवुड में अब...', साजिद खान ने किस पर कसा तंज?
Disha Vakani to return to Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah?
Film wrap: तारक मेहता में लौट रहीं दयाबेन? साजिद खान का करियर हुआ बर्बाद, छलका दर्द
Sajid Khan
साजिद खान का क्यों छलका दर्द?
फराह खान, मेनका ईरानी
नहीं रहीं फराह खान की मां, फरहान अख्तर के परिवार से था गहरा नाता

साजिद खान की आने वाली फिल्म
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साजिद एक रोमांटिक-कॉमेडी डायरेक्ट करने के लिए जी स्टूडियोज के साथ बातचीत कर रहे हैं. इस बिना टाइटल वाले प्रोजेक्ट में गोविंदा और सुनीता आहूजा के बेटे, यशवर्धन आहूजा को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि वह लापता लेडीज में अपनी भूमिका के लिए जानी जाने वाली नितांशी गोयल के साथ नजर आएंगे. इसके अलावा, कृति शेट्टी के भी फीमेल लीड के तौर पर शामिल होने की बात कही जा रही है.

Advertisement

वहीं साल 2022 में, साजिद ने जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख, शहनाज गिल और अन्य कलाकारों वाली फिल्म '100 परसेंट' के साथ फिल्ममेकिंग में अपनी वापसी का खुलासा किया था. इसे दिवाली 2023 पर रिलीज करने का प्लान था. हालांकि, कई देरी और कानूनी दिक्कतों के कारण, फिल्म को टाल दिया गया है. 

बता दें कि साजिद खान ने डायरेक्टर के तौर पर हमशक्ल, हे बेबी और हाउसफुल जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है. हालांकि 10 साल से ज्यादा हो गया उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है. उनकी आखिरी फिल्म हमशक्ल थी. जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई.

बिग बॉस का भी हिस्सा रहे
वहीं साल 2018 में साजिद खान का नाम बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में जुड़ा था. जिसमें मीटू अभियान के वक्त उनका नाम भी आया था. उस वक्त साजिद पर कई आरोप लगे थे. इस घटना के बाद ही वो बिग बॉस 16 के सीजन में नजर आए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement