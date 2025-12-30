scorecardresearch
 
'धुरंधर' की लहर में बह गई कार्तिक आर्यन की फिल्म, अनदेखी की वॉर्निंग, पड़ गया भारी!

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा... बॉक्स ऑफिस पर कमजोर साबित हो रही है. तरण आदर्श ने खुलासा किया कि उन्होंने मेकर्स को पहले ही धुरंधर की जबरदस्त लहर के बीच फिल्म रिलीज न करने की चेतावनी दी थी. जिसे मेकर्स ने अनदेखा कर दिया.

धुरंधर की वजह से पिटी कार्तिक की फिल्म (Photo: Screengrab)

मिक्स्ड रिव्यूज मिलने के बावजूद कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की हालिया रिलीज फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती नजर आ रही है. एक हफ्ते में फिल्म मुश्किल से करीब 25 करोड़ रुपये ही कमा पाई है. इसकी बड़ी वजह रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर मानी जा रही है, जो लगातार धमाल मचा रही है और भारत में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. इसी बीच ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने खुलासा किया है कि उन्होंने पहले ही कार्तिक की फिल्म के मेकर्स को धुरंधर की लहर को लेकर चेतावनी दी थी.

धुरंधर की वजह से फ्लॉप हुए तू मेरी मैं तेरा...

तरण आदर्श का मानना है कि फिल्म की रिलीज डेट ही इसकी कमजोर कमाई की सबसे बड़ी वजह बनी. उन्होंने कहा- रिलीज से 5 दिन पहले मैंने धर्मा प्रोडक्शंस की टीम को फोन करके फिल्म आगे बढ़ाने की सलाह दी थी. मैंने उनसे कहा था कि धुरंधर की बहुत तेज लहर चल रही है. अभी भी आपके पास वक्त है. भले ही आपको स्क्रीन मिल जाएं, लेकिन दर्शक नहीं मिलेंगे. जब मैंने फिल्म देखी, तो मैंने कार्तिक आर्यन से भी कहा कि धुरंधर के बीच फिल्म रिलीज करना उनकी गलती थी.

दिलचस्प बात ये है कि ये बयान ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले ही कार्तिक आर्यन ने धुरंधर की सफलता पर इनडायरेक्टली तंज कसते हुए अपनी फिल्म के स्क्रीनप्ले राइटर सौरभ भारत का एक नोट इंस्टाग्राम पर शेयर किया था.

उस नोट में लिखा था- जहां हर तरफ जरूरत से ज्यादा मर्दानगी और एक्शन फिल्मों का शोर है, वहीं कोई एक हल्की-फुल्की और प्रोग्रेसिव फिल्म बना रहा है, ये दिल को सुकून देता है. ऐसी सिनेमा शैली बनाने के लिए बधाई, जो मनोरंजन के साथ-साथ समाज में एक गहरी बात भी कहती है.

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 7.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग की. दूसरे दिन 5.25 करोड़ रुपये कमाए. तीसरे दिन कार्तिक आर्यन स्टारर इस फिल्म ने 5.5 करोड़ रुपये जुटाए. चौथे दिन कमाई में थोड़ी गिरावट आई और फिल्म ने 5 करोड़ रुपये कमाए.
लेकिन असली परीक्षा पांचवें दिन, यानी पहले सोमवार को हुई, जब फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई और ये सिर्फ 1.75 करोड़ रुपये ही कमा पाई. इन आंकड़ों के साथ भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई अब लगभग 25.25 करोड़ रुपये हो चुकी है.

---- समाप्त ----
