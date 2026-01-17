40 दिन पुरानी 'धुरंधर' को मात नहीं दे पाई 'हैप्पी पटेल' और 'राहू केतू', पहले दिन ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल

इस हफ्ते फिल्मी लवर्स के लिए थिएटर्स में ढेर सारा कंटेंट रिलीज हुआ है, जिससे उनका वीकेंड अच्छा बीतने वाला है. आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' और 'फुकरे' वाले वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की 'राहू केतू'. ये दोनों ही फिल्में कॉमेडी से भरपूर हैं.

'हैप्पी पटेल' या 'राहू केतू', कौन पहले दिन छाया?

'हैप्पी पटेल' की मार्केटिंग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखी गई थी. प्रोड्यूसर आमिर खान ने अपनी फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर वीस दास के साथ मिलकर इंटरनेट पर मजेदार वीडियोज बनाईं. वहीं 'राहू केतू' को भी कई बड़े सेलेब्स ने मार्केट किया, जिसमें सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे नाम शामिल हैं.

दोनों ही फिल्में 'हैप्पी पटेल' और 'राहू केतू' जब रिलीज हुईं, तो इसे क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. लोगों ने फिल्म में दिखाई कॉमेडी की तारीफ की. लेकिन 'हैप्पी पटेल' और 'राहू केतू', दोनों ही फिल्में पहले दिन ज्यादा ऑडियंस इकट्ठा करने में नाकामयाब दिखीं. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'हैप्पी पटेल' ने अपने पहले दिन सिर्फ 1.25 करोड़ की ओपनिंग ली. वहीं 'राहू केतू' को सिर्फ 1 करोड़ रुपये ही कमाने का मौका मिला.

'धुरंधर' को मात नहीं दे पाई नई फिल्में

दोनों फिल्मों की ऑक्यूपेंसी भी काफी कम नोट की गई. थिएटर्स में आई दो नई फिल्में 'हैप्पी पटेल' और 'राहू केतू', लगभग 40 दिन पुरानी 'धुरंधर' से मात खा गईं. आदित्य धर की फिल्म ने अपने 43वें दिन 2.10 करोड़ रुपये की कमाई की, जो 'हैप्पी पटेल' और 'राहू केतू' की कुल मिलाकर कमाई के बराबर साबित होती है.

प्रोड्यूसर फिगर्स के हिसाब से 'धुरंधर' का टोटल नेट कलेक्शन इंडिया में 871.90 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. फिल्म की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन ये अभी भी नई फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है. 'हैप्पी पटेल' और 'राहू केतू' बॉलीवुड की तरफ से एक नई किस्म की फिल्म है, जो कॉमेडी और ट्रैजेडी का परफेक्ट मिक्स हैं.

लेकिन 'हैप्पी पटेल' और 'राहू केतू' ऑडियंस नहीं लुभा पा रही हैं. ऐसे में आगे आने वाले दिनों में फिल्म की राह और मुश्किल होती नजर आ रही है. क्योंकि अगले हफ्ते यानी 23 जनवरी को 'बॉर्डर 2' रिलीज होनी है, जिसके लिए पहले से ही ऑडियंस तैयार बैठी है.

