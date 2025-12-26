scorecardresearch
 
रणवीर की 'धुरंधर' के सामने फिर रेस में उतरेगी रणबीर की 'एनिमल'... जापान से 1000 करोड़ की आस!

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने रिकॉर्ड्स तोड़ने की जो आंधी चलाई है, उसमें 'एनिमल' के भी बड़े रिकॉर्ड्स उड़ चुके हैं. मगर रणबीर कपूर की 'एनिमल' एक बार फिर से रेस में उतरने जा रही है. जापान में रिलीज होने जा रही 'एनिमल' एक नया रिकॉर्ड बनाने की आस में है.

'धुरंधर' की बराबरी करने फिर लौट रही 'एनिमल' (Photo: IMDB)
'धुरंधर' की बराबरी करने फिर लौट रही 'एनिमल' (Photo: IMDB)

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 21 दिन पहले रिलीज हुई थी. सिर्फ 21 दिनों में ही इस फिल्म ने ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी. 'धुरंधर' अब 2025 ही नहीं, बॉलीवुड की ऑल टाइम सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. इस फिल्म से रणवीर सिंह ने जो बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, उनमें रणबीर कपूर की 'एनिमल' का बड़ा रिकॉर्ड भी है. लेकिन 'एनिमल' अभी बॉक्स ऑफिस रेस में पिछड़कर बैठने वाली नहीं है. रणबीर कपूर की फिल्म अब फिर से 'धुरंधर' के साथ रेस में उतरने जा रही है. 

'धुरंधर' ने तोड़ा 'एनिमल' का रिकॉर्ड 
21 दिन में 'धुरंधर' ने इंडिया में 668 करोड़ का कलेक्शन किया है. और इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ का शानदार लैंडमार्क पार कर चुका है. रणवीर सिंह को बहुत पहले से रणबीर कपूर की टक्कर का स्टार माना जाता है. कपूर की सबसे बड़ी फिल्म 'एनिमल' ने 2023 में बहुत तगड़ा धमाका किया था. 

'एनिमल' ने इंडिया में 556 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन किया था. इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 917 करोड़ रुपये था. 'धुरंधर' ने सिर्फ 21 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से 'जवान', 'पठान', 'स्त्री 2' और 'छावा' जैसी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. पर एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें 'धुरंधर' और 'एनिमल' के अलावा कोई दूसरी बड़ी बॉलीवुड फिल्म नहीं थी. 

इन दोनों फिल्मों को सेंसर बोर्ड से 'A' यानी एडल्ट-ओनली रेटिंग मिली थी. इस रेटिंग के साथ ऑडियंस थोड़ी लिमिटेड हो जाती है.  इसलिए 'A' रेटिंग वाली फिल्मों का तगड़ी कमाई करना और भी बड़ी बात होती है. इस रेटिंग के साथ 500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन सबसे पहले 'एनिमल' ने किया था. अब 'A' रेटिंग के साथ 'धुरंधर' ने 'एनिमल' को भी पीछे छोड़ दिया है. इसका नेट कलेक्शन 650 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. इस रेटिंग के साथ 1000 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन करने वाली 'धुरंधर' अकेली फिल्म है.  

जापान के भरोसे फिर 'धुरंधर' से भिड़ेगी 'एनिमल'
'धुरंधर' भले ही बहुत आगे निकल गई हो लेकिन 'एनिमल' 1000 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन की रेस में फिर से उतरने वाली है. 'एनिमल' के मेकर्स ने हाल ही में ये रिवील किया है कि रणबीर कपूर की ये धमाकेदार फिल्म अब जापान में रिलीज होने वाली है. 

जापान में सबसे बड़ी इंडियन फिल्म एसएस राजमौली की 'RRR' है. 2022 में इस फिल्म ने जापान में 2.42 जापानी येन का ग्रॉस कलेक्शन किया था. उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये कलेक्शन 140 करोड़ भारतीय रुपये से ज्यादा था. 

'एनिमल' को 1000 करोड़ कमाने के लिए करीब 83 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन की जरूरत है. अगर जापान में लोगों को फिल्म पसंद आई तो ये कलेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं होगी. ऐसा हुआ तो 'A' रेटिंग के साथ 1000 करोड़ों वर्ल्डवाइड कलेक्शन 'एनिमल' भी कर लेगी. जापान में ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होगी. लेकिन अनुमान ये भी है कि तबतक 'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1300 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाएगा.

