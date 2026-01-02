बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने के बाद इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'धुरंधर', कमाई होगी तगड़ी

फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर वही काम कर रही है, जो उसका असलियत में मतलब भी है. ये एक के बाद एक करके कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही है. फिल्म को रिलीज हुए लगभग एक महीने का समय बीत चुका है, लेकिन इसकी रफ्तार नहीं थम रही. अब 'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी और रफ्तार मिलने वाली है क्योंकि इसे भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में टैक्स फ्री घोषित किया गया है.

नए साल पर 'धुरंधर' ने देखे कुछ बड़े बदलाव

'धुरंधर' के साथ नए साल में कई सारे बदलाव हुए हैं. 1 जनवरी से फिल्म थिएटर्स में एक नए वर्जन के साथ लगी, जिसमें कुछ शब्दों और डायलॉग्स को म्यूट किया गया. पहले खबर थी कि ये बदलाव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कराए गए हैं. लेकिन अब एक न्यूज एजेंसी ने साफ किया कि फिल्म में किए गए बदलाव खुद मेकर्स की तरफ से ही आए हैं. इस बात की पुष्टि मंत्रालय ने ही की है.

'धुरंधर' के मेकर्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के पास फिल्म में कुछ बदलाव लेकर गए थे. इन बदलावों में 'बलोच' और 'इंटेलिजेंस' जैसे शब्दों वाले डायलॉग को म्यूट करना शामिल था, क्योंकि ये कुछ समुदायों को आपत्तिजनक लग रहे थे. ये बदलाव सिनेमाटोग्राफ एक्ट के नियम 31 के तहत किए गए. इस नियम के अनुसार, एक बार सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद भी प्रोड्यूसर फिल्म में एडिट कर सकते हैं, बशर्ते इससे सीन का पूरा मतलब या मकसद ना बदल जाए.

destination for film shoots and tourism. The Administration is also working on a New Film Policy and will provide full support to film productions in Ladakh.#Dhurandhar #Ladakh #BollywoodNews #FilmPolicy #Tourism — Office of the Lt. Governor, Ladakh (@lg_ladakh) January 2, 2026

फिल्म में किए गए बदलाव के साथ-साथ शुक्रवार यानी 2 जनवरी को इसे लद्दाख में भी टैक्स फ्री घोषित किया गया. वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता के ऑफिस ने X पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी. जिसमें लिखा गया, 'ये फिल्म लद्दाख की खूबसूरत सिनेमाई जगहों को दिखाती है. इससे फिल्ममेकर्स को पूरा सपोर्ट मिलता है और ये भी साफ होता है कि लद्दाख अब फिल्म शूटिंग और टूरिज्म के लिए सबसे अच्छी जगह बनना चाहता है.'

बता दें कि 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे थे. वहीं राकेश बेदी, दानिश पंडोर, सारा अर्जुन, सौम्या टंडन, गौरव गेरा जैसे एक्टर्स सपोर्टिंग रोल में थे. अभी फिल्म का पहला ही पार्ट आया है, इसका दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को आएगा.

