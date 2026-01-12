scorecardresearch
 
'धुरंधर' देखकर सुभाष घई को हुआ आदित्य धर पर गर्व, डायरेक्टर के लिए बोले- जितनी तारीफ हो...

वेटरन फिल्ममेकर सुभाष घई ने फिल्म 'धुरंधर' देखी, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर आदित्य धर की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि फिल्म को जितनी तारीफें मिल रही हैं, उससे भी ज्यादा सराहा जाना चाहिए.

सुभाष घई ने देखी 'धुरंधर'
'धुरंधर' फिल्म अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक कमर्शियल फिल्म बनकर नहीं रह गई है. ये एक ऐसी फिल्म बन चुकी है, जिसके बारे में कोई भी बात करने से पीछे नहीं हट रहा है. डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी फिल्ममेकिंग स्टाइल से इसे आइकॉनिक बना दिया है. इसकी तारीफों के पुल अब वेटरन डायरेक्टर सुभाष घई भी कर रहे हैं. 

'धुरंधर' की तारीफ में क्या बोले सुभाष घई?

सुभाष घई, जिन्होंने बॉलीवुड में 'कर्ज', 'राम लखन', 'सौदागर', 'खलनायक', 'परदेस' जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं उन्होंने हाल ही में आदित्य धर की 'धुरंधर' फिल्म देखी. सोमवार यानी 12 जनवरी को उन्होंने इंस्टाग्राम पर 'धुरंधर' के डायरेक्टर की तारीफ में एक लंबा पोस्ट भी लिखा, जिसमें वो आदित्य धर की फिल्ममेकिंग स्टाइल पर गर्व महसूस कर रहे हैं. 

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'हाय आदित्य, तुम्हें सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इससे कहीं ज्यादा मिलनी चाहिए. हिंदी इंडियन सिनेमा में तुमने एकदम कलात्मक और शानदार फिल्म बनाई है, जो कमर्शियल तरीके से भी बहुत चल रही है. कल मैंने फिल्म देखी और अब मैं इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं. कहानी को चैप्टर्स में बताने का तरीका, उसमें आने वाले संघर्ष, चुनौतियां, किरदारों का चयन, कपड़े, सिनेमैटोग्राफी, विश्वसनीय एक्शन, सेट्स, सब कुछ कमाल का है.

A post shared by SG (@subhashghai1)

'सबसे छोटे-छोटे किरदारों ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. और वो पाकिस्तानी गैंग्स वाला पूरा दुनिया दिखाना, वो भी कुछ समय पहले की तरह, बहुत बढ़िया. फिल्म को जितनी कमर्शियल सफलता मिली है, वो पूरी तरह हकदार है. मुझे तुम पर और तुम्हारी पूरी धुरंधर टीम पर बहुत गर्व है. मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद.'

'धुरंधर' का कितना रहा कलेक्शन?

फिल्म 'धुरंधर' बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल फिल्म बनकर सामने उतरी है. इसने 40 दिनों के अंदर-अंदर 850 करोड़ से भी ज्यादा का नेट कलेक्शन कर डाला है. वहीं वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 1300 करोड़ के आसपास पहुंच गई है. 'धुरंधर' ने साउथ की 'पुष्पा 2' को भी हिंदी भाषा में हराया है. 

अब फैंस को सिर्फ इसके दूसरे पार्ट का इंतजार है, जो 19 मार्च को ईद के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होगा. 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर.माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स मेन रोल में नजर आए थे.

---- समाप्त ----
