'धुरंधर' के गाने 'शरारत' में रिजेक्ट हुई थीं तमन्ना? विवाद के बाद कोरियोग्राफर ने दी सफाई, बोला- ये फैसला...

आदित्य धर की 'धुरंधर' को लेकर हर दिन एक नया विवाद खड़ा हो रहा है. पहले फिल्म की पॉलिटिक्स को लेकर डीबेट हुई. फिर फिल्म के एक गाने 'शरारत' को लेकर चर्चाएं तेज हुईं. गाने के कोरियोग्राफर ने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को लेकर एक बयान दिया था, जो तेजी से वायरल हुआ.

'धुरंधर' के गाने को लेकर क्यों छिड़ा विवाद?

'शरारत' गाने के कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने कहा था कि वो इसमें तमन्ना भाटियो को लेना चाहते थे. तमन्ना लगभग एक साल पहले 'स्त्री 2' में 'आज की रात' गाने से हर तरफ छा चुकी थीं. उनका आइटम सॉन्ग सबसे ज्यादा सुना जाने वाला था, जिसमें उनकी अदाओं ने समा बांधा. इसके बाद उन्होंने कई सारे आइटम सॉन्ग्स किए.

ऐसे में विजय गांगुली से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने 'धुरंधर' के शरारत गाने में तमन्ना को कास्ट करने का सोचा था? तो उन्होंने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पहले आदित्य धर को तमन्ना का नाम प्रपोज किया था. लेकिन डायरेक्टर ने उनका नाम मना किया क्योंकि वो ऑडियंस का ध्यान गाने पर नहीं, बल्कि फिल्म की स्टोरी पर रखना चाहते थे.

विजय गांगुली ने कहा था कि आदित्य गाने में सिर्फ एक लड़की को रखने से सहमत नहीं थे. अगर उस गाने में तमन्ना होती, तो पब्लिक का सारा ध्यान उनपर जाता. मगर कोरियोग्राफर की इन बातों का दूसरा मतलब निकाला गया. लोग कहने लगे कि आदित्य धर ने तमन्ना को रिजेक्ट किया. अब इस पूरे विवाद पर विजय गांगुली ने सफाई दी है.

अपनी सफाई में क्या बोले 'शरारत' गाने के कोरियोग्राफर?

कोरियोग्राफर ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने तमन्ना से जुड़ी पोस्ट्स शेयर करके साफ किया कि तमन्ना को रिजेक्ट नहीं किया गया. उन्होंने लिखा, 'साफ करने के लिए, तमन्ना भाटिया को कभी कास्टिंग में विचार ही नहीं किया गया, क्योंकि उनका स्टार पावर इतना बड़ा है कि वो इस खास सीन की जरूरतों पर भारी पड़ जातीं.'

'धुरंधर फिल्म में शरारत गाना एक बहुत टेंशन वाली हाई-स्टेक्स सिचुएशन में बुना हुआ है, जहां पूरा फोकस टेंशन पर रहना चाहिए. मेकर्स ने दो परफॉर्मर्स चुने ताकि कहानी की रफ्तार और फोकस बना रहे. ये फैसला फिल्म के माहौल को बचाने और ये सुनिश्चित करने के लिए था कि उस सीन में असली हीरो कहानी ही बनी रहे, कोई स्टार नहीं.'

बता दें कि 'शरारत' गाने में टीवी की दो एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने परफॉर्म किया था. इस गाने के बाद उनकी भी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी.

