scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'धुरंधर' के सीक्वल को मिला ये नाम... पहली फिल्म में दिया गया था हिंट

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ 900 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है और इसी बीच सीक्वल का ऑफिशियल टाइटल सामने आ गया है. ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का टीजर 23 जनवरी को थिएटर्स में आएगा. ईद पर रिलीज होने वाली ये फिल्म अभी से जनता की एक्साइटमेंट बढ़ाने लगी है.

Advertisement
X
'धुरंधर' के सीक्वल का होगा ये नाम (Photo: Screengrab)
'धुरंधर' के सीक्वल का होगा ये नाम (Photo: Screengrab)

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का पहला धमाका अभी थमा भी नहीं है और अब दूसरे धमाके की तैयारी पूरी हो चुकी है. सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी ‘धुरंधर’ का सीक्वल मार्च के लिए पहले ही अनाउंस हो चुका था. कयास लगाए गए कि पहली फिल्म की सक्सेस के बाद ‘धुरंधर 2’ को शायद टाला जाए, लेकिन मेकर्स ईद पर रिलीज कन्फर्म कर चुके हैं. ‘धुरंधर’ के दीवानों के लिए अब सबसे बड़ी खबर ये है कि सीक्वल का ऑफिशियल टाइटल सामने आ गया है. और ‘धुरंधर 2’ का टीजर बहुत जल्द आपके सामने होगा.

धुरंधर’ के सीक्वल को मिला ये नाम
ये सामने आ चुका है कि ‘धुरंधर’ के अगले पार्ट का टीजर, 23 जनवरी को सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ के साथ थिएटर्स तक पहुंच रहा है. अब बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट बता रही है कि ‘धुरंधर’ के टीजर को सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है. सर्टिफिकेट के लिए भेजे गए टीजर को थोड़े-बहुत बदलावों के साथ ‘A’ यानी ‘एडल्ट ओनली’ सर्टिफिकेट मिला है. यानी सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो ये तय है कि टीजर जल्द आने वाला है.

‘धुरंधर’ के सीक्वल को सर्टिफिकेट मिलने के साथ ये भी सामने आ गया है कि फिल्म का ऑफिशियल टाइटल है— ‘धुरंधर: द रिवेंज’. पहली फिल्म के अंत में मेकर्स ने अपने हीरो के बदले यानी ‘रिवेंज’ को टीज तो किया था, लेकिन तब इसे ऑफिशियल टाइटल की तरह रिवील नहीं किया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

Dhurandhar beats Baahubali 2, Animal, is biggest Indian hit in US box office
बॉर्डर 2 के साथ थियेटर्स में दिखेगा धुरंधर 2 का टीजर, आदित्य धर देंगे सरप्राइज?
dhurandhar actress sara arjun
'धुरंधर' की सक्सेस ने बदला सारा अर्जुन का करियर, फिल्में चुनने में हो रही परेशानी?
RGV on Dhurandhar 2
'धुरंधर 2' को लेकर रामगोपाल वर्मा ने कर दी भविष्यवाणी! बोले- ये फिल्म अब...
Happy Patel khatarnak jasoos vs Dhurandhar
'धुरंधर' के सामने नाकाम दिखी 'हैप्पी पटेल', दूसरे दिन सिर्फ इतनी हुई कमाई
Dhurandhar vs Happy Patel vs Rahu Ketu box office collection
40 दिन पुरानी 'धुरंधर' को मात नहीं दे पाई 'हैप्पी पटेल', पहेल दिन इतना रहा कलेक्शन
Advertisement

900 करोड़ के लिए तैयार ‘धुरंधर’
‘धुरंधर’ को रिलीज हुए डेढ़ महीने पूरे हो चुके हैं और ये सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, सभी इंडस्ट्रीज को मिलाकर इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. रणवीर सिंह की फिल्म ने ‘पुष्पा 2’ के हिंदी कलेक्शन 830 करोड़ को काफी पहले पीछे छोड़ दिया था. बीते शुक्रवार से ‘धुरंधर’ का सातवां हफ्ता शुरू हो चुका है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सातवें वीकेंड में सबसे बड़े कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया.

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि वीकेंड में ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. सोमवार के कलेक्शन के बाद इसका टोटल नेट कलेक्शन 880 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. आने वाले शुक्रवार को सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ रिलीज हो रही है, जिसके बाद ‘धुरंधर’ की मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी. लेकिन फिर भी अगले एक हफ्ते में ये आराम से 900 करोड़ तक पहुंच सकती है.

700–800 करोड़ के बाद रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ पहली बार हिंदी फिल्मों के लिए 900 करोड़ क्लब के दरवाजे खोलने वाली है. अब देखना है कि मार्च में आ रही ‘धुरंधर: द रिवेंज’ क्या कमाल करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement