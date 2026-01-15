BMC वोटिंग के दौरान भटकती दिखी 'धुरंधर' एक्ट्रेस, लिस्ट में नहीं मिला नाम, बोलीं- गलतफहमी क्यों...

सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' और फिल्म 'धुरंधर' से हर तरफ छा चुकीं सौम्या टंडन को अब हर कोई जान चुका है. आदित्य धर की फिल्म में उनका चंद मिनटों का रोल उन्हें काफी सफलता दिला चुका है. सौम्या की झोली में कई बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. लेकिन इसी बीच उन्हें अपने हक के लिए थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी है.

सौम्या टंडन को हुई कौनसी परेशानी?

सौम्या टंडन गुरुवार 15 जनवरी को अपने घर से निकलर मुंबई में BMC के लिए हुई वोटिंग में हिस्सा लेने निकली थीं. इस दौरान कुछ गलतफहमी के चलते, उन्हें थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ी. वो जिस वोटिंग बूथ पर पहुंची थीं, वहां उनका नाम नहीं था. एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान सौम्या ने इसकी जानकारी दी.

एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं तो सच में वोट देने गई थी और ऑनलाइन भी चेक किया. मेरे घर के नीचे ही एक बूथ लगा था, जहां कुछ लोग बैठे थे मेरी मदद करने के लिए. वो मुझे बूथ के बारे में या जगह बताने वाले थे. उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इसी जगह पर आना है. मैंने ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन जब मैं यहां आई तो वो मुझे कहीं और भेज रहे हैं.'

'वो कह रहे हैं कि आपका लोकेशन ऑनलाइन कहीं और दिख रहा है. आज सुबह जब मैंने ऑनलाइन चेक किया था, तब उन्होंने कहा था कि दालमिया कॉलेज जाओ. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गलतफहमी क्यों हो रही है. जब मैंने ऑनलाइन अपना नाम चेक करके यहां पहुंची, तो उन्होंने कहा कि आपको किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा.'

सौम्या ने इस दौरान ये भी कहा कि वो इन सभी गलतफहमियों के कारण वोट देने से पीछे नहीं हटने वालीं. एक्ट्रेस ने कहा, 'ये मेरा हक है और मेरा फर्ज भी है. इसलिए मुझे वोट डालना ही है. मैं वोट जरूर डालूंगी.' बात करें सौम्या टंडन के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्ट्रेस को सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में कास्ट किए जाने की खबर है. 'धुरंधर' के बाद ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें सौम्या के काम की बात सामने आई है. इसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ भी नजर आएंगे.

