'धुरंधर' ने बदली एक्ट्रेस की जिंदगी, सूरज बड़जात्या की इस फिल्म में हुई एंट्री?

सौम्या टंडन जिन्हें 'धुरंधर' में देखा गया, उन्हें अब एक नए प्रोजेक्ट मिलने की खबर सामने आई है. एक्ट्रेस ने सूरज बड़जात्या और आयुष्मान खुराना की अपकिंग फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में एंट्री ली है.

सौम्या टंडन की बदली किस्मत? (Photo: X/@saumyatandon)
टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं' की गोरी मेम यानी एक्ट्रेस सौम्या टंडन इन दिनों दर्शकों से खूब सारा प्यार बटोर रही हैं. उन्हें आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में देखा गया, जिसमें उनके काम को काफी पसंद किया गया. सौम्या के लिए ये फिल्म उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है. 

'धुरंधर' ने बदली सौम्या की किस्मत?

सौम्या ने फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की पत्नी उल्फत का रोल प्ले किया था. फिल्म में उनके भले ही थोड़े सीन्स थे, लेकिन वो सभी ऑडियंस पर गहरा असर कर गए. अब खबर है कि सौम्या को उनके शानदार काम के चलते, सूरज बड़जात्या की आने वाली फिल्म में कास्ट कर लिया गया है. 

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सौम्या टंडन आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में शामिल हुई हैं. उनका फिल्म में जुड़ना कास्ट को बहुत मजबूत कर देता है. ये प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा और अच्छा कदम भी माना जा रहा है. हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. 

सौम्या टंडन पिछले काफी सालों से फिल्मों में काम कर रही हैं. साल 2007 में आई फिल्म 'जब वी मेट' में वो करीना कपूर की बहन भी बनी थी, जिससे उन्हें काफी पहचान मिली. फिर, वो टीवी इंडस्ट्री में गईं जहां 'भाबीजी घर पर हैं' शो ने उन्हें घर-घर में मशहूर किया. अब 'धुरंधर' ने उनके करियर को एक नई उड़ान दी है. 

सूरज बड़जात्या के नए 'प्रेम' आयुष्मान

डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्में फैमिली ऑडियंस के लिए ही बनाई जाती है. उनकी नई फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' कई मायनों में अलग है. क्योंकि ऑडियंस को पहली बार बड़े पर्दे पर एक नया 'प्रेम' देखने मिलेगा. सूरज बड़जात्या की पिछली हर फिल्म में 'प्रेम' का किरदार सलमान खान निभाते आए हैं. लेकिन इस बार आयुष्मान खुराना उनकी फिल्म में 'प्रेम' बने हैं. 

आयुष्मान भी कई सारी सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं. उनकी पिछली फिल्म 'थामा' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली थी. साल 2026 एक्टर के लिए काफी खास है क्योंकि इस साल उनकी दो फिल्में रिलीज होंगी. फरवरी के महीने में वो 'पति, पत्नी और वो दो' लेकर आ रहे हैं. वहीं इसके बाद उनकी सूरज बड़जात्या संग फिल्म आएगी, जिसकी रिलीज डेट जल्द अनाउंस होगी. 

