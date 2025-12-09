Dhurandhar: संजय दत्त के किरदार पर चौधरी असलम की पत्नी नाराज, कहा- आपत्तिजनक

फिल्म 'धुरंधर', 5 दिसंबर को रिलीज के बाद से सिनेमाघरों समेत सोशल मीडिया पर छाई हुई है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के काम की खूब तारीफ हो रही है. इसमें संजय दत्त ने भी अहम भूमिका निभाई है. संजय दत्त पाकिस्तान के कराची के फेमस एसपी चौधरी असलम खान के रोल में नजर आए हैं.

धुरंधर से नाराज असलम खान की वाइफ

एक तरफ संजय दत्त की परफॉरमेंस की तारीफ हो रही हैं. तो वहीं दूसरी तरफ दिवंगत एसपी असलम खान खान की बेगम नूरीन असलम ने 'धुरंधर' की तीखी आलोचना की है. नूरीन का कहना है कि रणवीर सिंह की इस फिल्म में संजय दत्त द्वारा निभाए गए उनके पति के किरदार को 'अपमानजनक' तरीके से दिखाया गया है. नूरीन ने कहा कि उनके पति संजय दत्त का बहुत बड़े फैन थे. उन्हें यकीन था कि संजय, असलम की मजबूत शख्सियत को न्याय देंगे. लेकिन ट्रेलर देखने के बाद उन्हें लगा कि इसके कुछ हिस्से भ्रामक और अपमानजनक हैं.

डायलॉग पाकिस्तान पॉडकास्ट पर बात करते हुए नूरीन असलम ने कहा कि ट्रेलर में उनके पति के लिए 'शैतान का बेटा' और 'जिन्न' जैसे शब्दों के इस्तेमाल से उन्हें बहुत ठेस पहुंची है. उन्होंने कहा, 'हम मुसलमान हैं, ऐसे शब्द न सिर्फ असलम का बल्कि उनकी मां का भी अपमान हैं, जो एक साधारण और नेक औरत थीं.' नूरीन ने बताया कि उनके पति 1990 के दशक में 'खलनायक' देखकर संजय दत्त के फैन बन गए थे. 'धुरंधर' में संजय दत्त, लायरी का वो सख्त पुलिस अफसर बने हैं, जो गैंगस्टर और आतंकियों से लोहा लेता था.

कानूनी कदम उठाएंगी नूरीन?

नूरीन ने आगे चेतावनी दी कि अगर पूरी फिल्म देखने के बाद उन्हें लगा कि उनके पति को गलत दिखाया गया है या उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है, तो वे सारे कानूनी कदम उठाएंगी. नूरीन असलम ने कहा, 'अजीब बात है कि भारतीय फिल्ममेकर्स को पाकिस्तान को बदनाम करने के अलावा कोई विषय ही नहीं मिलता.'

अक्षय के किरदार पर कही ये बात

उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति की विरासत हिम्मत और ईमानदारी की थी. वो इतने बहादुर पुलिस अफसर थे कि उनका नाम सुनकर अपराधी और आतंकी कांपते थे. साथ ही हैरानी जताई कि फिल्म में रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) को बड़ा आतंकवादी दिखाया गया है, जबकि उनके पति ने उन्हें बताया था कि वो सिर्फ एक फिरौती मांगने वाला, अपहरणकर्ता और अपराधी था.

फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है. अपने काम के लिए उन्हें खूब तारीफ भी मिल रही है. पिक्चर से अक्षय का एंट्री सॉन्ग वायरल हो गया है. यूजर्स उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं. डायरेक्टर आदित्य दर की 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना और संजय दत्त के अलावा रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, मानव गोहिल, दानिश पंडोर, सौम्या टंडन और गौरव गेरा जैसे कलाकार भी हैं.

