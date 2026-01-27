रवि किशन की भोजपुरी फिल्म की कॉपी है 'धुरंधर'? इंफ्लुएंसर ने किए अजब-गजब दावे

एक्टर रणवीर सिंह और डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' अपनी रिलीज के बाद से चर्चा में है. इस पिक्चर में कई बढ़िया कलाकारों ने काम किया है. पिक्चर में एक्शन, मिशन और सस्पेंस सबकुछ भरपूर मात्रा में मिलने के चलते दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया. देखते ही देखते 'धुरंधर' हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई और इसने भारत में 800 करोड़ से ज्यादा दुनियाभर में 1300 करोड़ रुपये के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है. इस बीच पिक्चर को लेकर एक इंफ्लुएंसर ने अजब-गजब दावे कर डाले हैं.

रवि किशन की फिल्म की कॉपी है धुरंधर?

कुछ वक्त पहले यूट्यूबर ध्रुव राठी पर 'धुरंधर' का नाम लेकर फेम पाने के आरोप लगे थे. राठी ने फिल्म को 'प्रोपेगेंडा' बताया था. इसके चलते उन्हें ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ा. अब इंडिया टीवी की खबर के मुताबिक, एक इंफ्लुएंसर ने 'धुरंधर' को रवि किशन की भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर डी शूटर' की कॉपी बता दिया है. इंफ्लुएंसर ने दावा किया है कि फिल्म का नाम, कहानी, किरदार और पोस्टर रवि किशन की पुरानी भोजपुरी फिल्म से मिलते-जुलते हैं. शख्स ने कहा कि 'धुरंधर' में लगभग सब कुछ कॉपी-पेस्ट किया गया है.

वीडियो में इंफ्लूएंसर कह रहा है, 'धुरंधर बनाने से पहले आदित्य धर ने यही मूवी देखी होगी. मैं मान ही नहीं सकता कि उन्होंने ये नहीं देखी होगी, क्योंकि धुरंधर द शूटर और धुरंधर के प्लॉट इवेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं. जैसे कि फिल्म का नाम धुरंधर, फिल्म में हमजा की शादी होती है, इसमें धुरंधर की बहन की शादी होगी है. दोनों फिल्में चुनाव के इर्द-गिर्द घूमती हैं. सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पार्ट सेम टू सेम है, डिट्टो फोटोकॉपी है. राइट टर्न लेना, बैक मिरर में देखना, आंखों का क्लोजअप, को-पैसेंजर को गोली मारना और अंत में जबरदस्त फाइट, मतलब इतना कॉपी कौन करता है. आदित्य धर सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी.'

रवि किशन की फिल्म 'धुरंधर द शूटर', साल 2014 में रिलीज हुई थी. इसमें रवि किशन के साथ संगीता तिवारी लीड रोल में थीं. फिल्म की लेखक सभा वर्मा थीं और इसका निर्देशन दीपक तिवारी ने किया था. पिक्चर में संभावना सेठ का एक आइटम नंबर भी था. इसको दर्शकों ने पसंद किया था. ये फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है और इसे आप फ्री में देख सकते हैं. दूसरी तरफ रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की बात करें तो दर्शकों को इसके दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' का इंतजार है. ये सीक्वल 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा.

