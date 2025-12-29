scorecardresearch
 
18,000 करोड़ कमाने वाली चीन की 'धुरंधर', हॉलीवुड को पछाड़कर बनी साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म!

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. लेकिन क्या आपको पता है कि नॉन-हॉलीवुड चाइनीज फिल्म 'Ne Zha 2' ने कितनी कमाई की, जिससे ये इस साल दुनिया में सबसे बड़ी कमाऊ फिल्म बनी? आइए, आपको बताते हैं.

चीन की 'धुरंधर' Ne Zha 2 (Photo: Screengrab)
चीन की 'धुरंधर' Ne Zha 2 (Photo: Screengrab)

साल 2025 फिल्में देखने वालों और बनाने वालों के लिए शानदार साबित हुआ. इस साल कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की. हॉलीवुड और बॉलीवुड, दोनों ने ही थिएटर्स में धमाल मचाया. जहां हॉलीवुड की 'जूटोपिया 2' का बोलबाला रहा, वहीं बॉलीवुड की 'धुरंधर' ने इतिहास रचा. दोनों ही फिल्मों ने वर्ल्डवाइड खूब पैसे भी छापे.

2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी चीन की ये छोटी फिल्म

लेकिन ये इन फिल्मों के कलेक्शन्स उस एक फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को टक्कर नहीं दे पाई, जो इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई. हम बात कर रहे हैं चाइनीज एनिमे (एनिमेशन फिल्मों का एक टाइप) 'Ne Zha 2' की. जी हां, इस साल 2025 में हॉलीवुड की नहीं बल्कि चीन की एक छोटी एनिमे फिल्म दुनिया की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई है. ये फिल्म तभी से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, जबसे थिएटर्स में रिलीज हुई. 

'Ne Zha 2' चीन में 29 जनवरी को रिलीज हुई थी, जो चाइनीज न्यू ईयर का पहला दिन भी था. एक साधारण सी फिल्म, जो चीन के कल्चर को एनिमेशन के जरिए दिखाती है, उसने लोगों के दिलों पर खुलकर राज किया. ट्रेड वेबसाइट बॉक्स ऑफिस मोजो की रिपोर्ट के अनुसार, 'Ne Zha 2' ने 2.15 बिलियन डॉलर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया, जो इंडियन रुपये के हिसाब से 18,000 करोड़ रुपये होता है. हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म 'अवतार', जो साल 2009 में आई थी, उसने वर्ल्डवाइड 2.92 बिलियन डॉलर कमाए थे, जो 'Ne Zha 2' के कलेक्शन से काफी ज्यादा है. 

लेकिन 'Ne Zha 2' की खासियत दरअसल इन सभी से काफी ऊपर है. इस फिल्म का बजट हॉलीवुड की किसी छोटी फिल्म और बॉलीवुड की एक बड़ी बजट की फिल्म के बराबर है. चीन ने इस फिल्म को सिर्फ 80 मिलियन डॉलर में बनाया. 'Ne Zha 2' ने वर्ल्डवाइड 2 बिलियन का आंकड़ा 9 मार्च, 2025 को छुआ था. ये पहली नॉन-इंग्लिश एनिमेटेड फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 2 बिलियन कमाए हैं. 

कैसे 'Ne Zha 2' है चीन की 'धुरंधर'?

'धुरंधर' इस साल इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी फिल्म में से एक थी, जो करीब 5000-6000 स्क्रीन्स पर लगी थी. ये आंकड़ा फिल्म की बढ़ती डिमांड के साथ-साथ बढ़ता गया. पहले हफ्ते के बाद, धुरंधर 6800 स्क्रीन पर दिखाई जाने लगी, जिससे आज इसका हिंदी कलेक्शन 700 करोड़ पार पहुंच चुका है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि चीन में 'Ne Zha 2' कितनी स्क्रीन्स पर लगी थी? 

रिपोर्ट्स की मानी जाए, तो 'Ne Zha 2' को चीन में करीब 80,000 स्क्रीन्स पर दिखाया गया था. वहीं, इंग्लिश डब वर्जन फिल्म का इंग्लिश डब वर्जन बाद में अगस्त 2025 में 2228 थिएटर्स में रिलीज हुआ. फिल्म ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड जैसे इलाको में भी रिलीज हुई, जहां 124 स्क्रीन्स पर लगी. इसके अलावा, 'Ne Zha 2' की हॉन्गकॉन्ग में 800 स्क्रीनिंग्स हुईं. 

हालांकि 'Ne Zha 2' का कलेक्शन अमेरिका में उतना खास नहीं रहा. डेडलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, इसके इंग्लिश डब वर्जन ने सिर्फ 1.4 मिलियन की कमाई की. यानी, 'Ne Zha 2' का ज्यादातक कलेक्शन सिर्फ चीन से ही आया है. इस साल 'Ne Zha 2' वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में टॉप पर बैठी है. उससे नीचे 'जूटोपिया 2' और 'लिलो एंड स्टिच' नाम की हॉलीवुड फिल्में हैं, जो डिज्नी द्वारा बनाई गई एनिमेटेड फिल्में हैं. 

---- समाप्त ----
स्टोरी इनपुट- विनायक चक्रवर्ती
