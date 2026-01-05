'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने लूटी लाइमलाइट, रणवीर सिंह हुए नजरअंदाज, को-स्टार ने कहा- अनफेयर है...

आदित्य धर की 'धुरंधर' ने हर उस एक्टर को स्टार बना दिया है, जो उनकी फिल्म में नजर आया था. लोग फिल्म के एक-एक किरदार की बात कर रहे हैं. लेकिन उन सभी में सबसे ऊपर अक्षय खन्ना के किरदार 'रहमान डकैत' की चर्चा हो रही है. एक्टर ने जिस तरह से अपने किरदार को पर्दे पर उतारा, उससे वो फिल्म के मेन लीड रणवीर सिंह को भी पीछे छोड़ गए.

'धुरंधर' में रणवीर की नजर-अंदाजी पर क्या बोला एक्टर?

सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ अक्षय खन्ना की ही चर्चा रही. 'धुरंधर' में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर.माधवन और रणवीर सिंह जैसे सितारे होने के बावजूद, अक्षय ने ये कारनामा किया जो सचमुच तारीफ के काबिल बात है. लेकिन ऐसे में कई लोगों का ये भी मानना है कि रणवीर का नजरअदांज होना गलत है. इस मुद्दे पर काफी चर्चा और डीबेट भी देखी जा चुकी है. अब इसमें 'धुरंधर' एक्टर नवीन कौशिक भी जुड़ गए हैं.

सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में नवीन ने रणवीर सिंह का फिल्म में नजरअंदाज होने वाली बात पर दुख जताया है. उनका कहना है कि ये एक्टर के साथ अन्याय है क्योंकि उनका फिल्म में काम काफी मुश्किल था. नवीन कौशिक ने कहा, 'ये बात मुझे सच में बहुत गलत लगती है. अक्षय सर ने जो किरदार बनाया है, वो सचमुच बहुत आइकॉनिक है. ये सालों तक लोगों को याद रहेगा. लेकिन रणवीर ने एक्टर के तौर पर जो किया. छोटी-छोटी बातें, आवाज में बदलाव, वो सब... ये बहुत बड़ी बात है. असली जिंदगी में रणवीर इतना एनर्जेटिक और जोशीला है, फिर भी उसने सब कुछ दबाकर बिल्कुल उल्टा किरदार निभाया. ये बहुत मुश्किल काम है.'

'फेमस Fa9la गाने में देखो ना, सब लोग नाच रहे हैं बस रणवीर सिंह अकेला खड़ा है, नहीं नाच रहा. ऐसे पल में खुद को रोकना कितना मुश्किल होता है. लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा, क्योंकि अक्षय सर का इतना दमदार प्रभाव था. रणवीर का किरदार जानबूझकर छोटा और कम ध्यान खींचने वाला रखा गया है. वो कभी आगे आने की कोशिश नहीं करता.'

रणवीर सिंह की तारीफ में क्या बोले नवीन कौशिक?

नवीन ने आगे कहा, 'फिल्म में सबसे पहले अक्षय सर हैं, फिर दानिश, और उसके बाद रणवीर. अगर रणवीर में अहंकार होता, तो वो आसानी से खुद को हाईलाइट करने की कोशिश कर सकता था. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. एक असुरक्षित एक्टर यही करता, वो खुद को आगे लाता है. रणवीर ने अपने किरदार के साथ पूरी ईमानदारी दिखाई और किसी और को चमकने दिया.'

नवीन कौशिक ने 'धुरंधर' में डोंगा का किरदार प्ले किया था. फिल्म में वो रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना के लिए काम करते नजर आए हैं. पहले पार्ट में उनका काम लोगों को काफी पसंद आया है. फैंस को उम्मीद है कि एक्टर अभी और प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनेंगे.

