'अक्षय खन्ना रहते थे दूर, रणवीर ने माना दोस्त', बोला 'धुरंधर' एक्टर, बताया कैसा था सेट पर एक्टर्स का बर्ताव

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' पिछले एक महीने से बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रही है. फिल्म की हर तरफ सिर्फ तारीफें ही सुनने मिल रही है. 'धुरंधर' में जो जादू अक्षय खन्ना का चला है, वो देखने लायक बात थी. वहीं रणवीर सिंह ने भी अपने स्पाई किरदार 'हमजा' से सभी को इंप्रेस किया. हालांकि उनकी चर्चा अक्षय के मुकाबले कम हुई.

और पढ़ें

'धुरंधर' में अक्षय-रणवीर संग काम पर क्या बोला एक्टर?

हाल ही में 'धुरंधर' में डोंगा का किरदार प्ले कर चुके एक्टर नवीन कौशिक ने अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह संग काम करने का अपना एक्सपीरियंस साझा किया. सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में एक्टर ने अक्षय से जुड़े कई सवालों पर अपनी बात रखी. नवीन ने कहा, 'सेट पर रणवीर सिंह हमेशा हमें अपने दोस्तों जैसा ट्रीट करते थे. अक्षय खन्ना थोड़ा अलग रहते थे. ये ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो अपने किरदार में पूरी तरह डूबे रहते थे. मजेदार बात ये कि फिल्म में जो इनका ऑन-स्क्रीन रिश्ता दिखता था, वही असल जिंदगी में भी दिखता था. पूरी गैंग एक साथ बैठकर हंसते-मजाक करते रहते, जबकि रहमान डकैत थोड़ा अलग-एक तरफ बैठा रहता. पूरे शूटिंग के दौरान यही सीन था.'

नवीन कौशिक ने आगे अक्षय खन्ना से जुड़ी एक अफवाह पर भी बात की. एक्टर के लिए कहा जाता है कि उनसे बात करना या मिलना एक मुश्किल टास्क है. लेकिन नवीन ने कहा, 'अगर हम उससे बात करने जाते, तो वो बहुत प्यार से, गर्मजोशी से बात करते थे. लेकिन बात खत्म होते ही वो फिर अपनी जगह पर वापस चले जाते थे और हम भी वापस अपनी जगह पर. पता नहीं वो मेथड एक्टिंग कर रहे था या नहीं, लेकिन जैसे रहमान डकैत चुप रहता है, सबको देखता रहता है और कभी भी अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है, वैसे ही अक्षय सर असल जिंदगी में भी थे. वो सेट के शोर-शराबे से दूर रहते और सिर्फ अपने किरदार पर पूरा फोकस करते.'

Advertisement

रणवीर सिंह के हमजा बनने पर क्या बोले नवीन?

नवीन कौशिक ने इस दौरान रणवीर सिंह के किरदार हमजा पर भी बात की. उन्होंने कहा कि एक्टर ने असल जिंदगी से एकदम हटके किरदार प्ले किया, जो बिल्कुल आसान नहीं था. नवीन बोले, 'हमजा और रणवीर बिल्कुल अलग-अलग है. रणवीर तो एनर्जी का पावर हाउस हैं, किसी हजार वोल्ट की बिजली जैसे. सेट पर आते ही सबको हैलो-हाय करते हैं.'

'उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई आलसी बनकर बैठा रहे. ये दोनों किरदार, हमजा और रहमान डकैत, बिल्कुल उलटे हैं. जब भी डायरेक्टर कट बोलते, रणवीर तुरंत अपने असली रूप में वापस आ जाते, जब तक कि सीन बहुत गंभीर ना हो. पूरे समय वो बच्चे जैसे उत्सुकत रहते थे. बिल्कुल भी मैं बड़ा स्टार हूं वाला कोई नखरा या अकड़ नहीं दिखाई.'

बात करें 'धुरंधर' की, तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है. 30 दिनों में फिल्म 800 करोड़ रुपये कमा चुकी है, जो आज से पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने नहीं किया था. वहीं वर्ल्डवाइड भी इसने 1200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

---- समाप्त ----