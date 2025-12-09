scorecardresearch
 
'धुरंधर' में सितारों की फौज, छोटे से रोल में छाया ये एक्टर, सालों के स्ट्रगल के बाद मिला फेम

मूवी धुरंधर में दानिश पंडोर ने उजैर बलोच के किरदार से अपनी पहचान बनाई है. मॉडलिंग से शुरुआत करने वाले दानिश ने एक्टिंग में मेहनत और लगन से सफलता पाई. धुरंधर के पार्ट 2 में उनका किरदार और भी प्रभावशाली होगा, जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

'धुरंधर' में छाए दानिश पंडोर (Photo: Instagram @danishpandor)
'धुरंधर' में छाए दानिश पंडोर (Photo: Instagram @danishpandor)

साल 2025 खत्म होने से पहले आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा मचा दिया है. रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल की उम्दा एक्टिंग से सजी ये फिल्म देखना ट्रीट से कम नहीं है. धुरंधर की रिलीज के साथ मूवी लवर्स का क्रिसमस और न्यू ईयर ईव धमाकेदार हो गया है.

फिल्म के हर एक छोटे बड़े कलाकार ने फैंस का दिल जीता है. धुरंधर के एक ऐसे ही किरदार का नाम है दानिश पंडोर. उन्होंने मूवी में उजैर बलोच का रोल प्ले किया है.

धुरंधर में छाए दानिश पंडोर
उजैर का किरदार फिल्म में रहमान डकैत का राइट हैंड है. धुरंधर में उजैर और रणवीर सिंह उर्फ हमजा का याराना भी दिखा. धुरंधर एक्टर्स के बीच दानिश अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए. उनका रोल छोटा ही सही, लेकिन असरदार दिखा. अपने शानदार काम से दानिश ने साबित किया कि सक्सेस का रास्ता भले ही लंबा हो, अगर टैलेंट सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है. फैंस दानिश के आगे के करियर को प्रॉमिसिंग बता रहे हैं. लंबे वक्त की मेहनत और लगन के बाद आज दानिश को लाइमलाइट मिली है. जानते हैं उनके बारे में...

A post shared by Danish Pandor (@danishpandor)

मॉडलिंग से शुरू किया करियर, अब बने 'धुरंधर'
दानिश ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जर्नी बतौर मॉडल शुरू की थी. 2007 में उन्होंने ग्लैडरैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था. दानिश ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई. मॉडलिंग करने के बाद उनकी एक्टिंग में रुचि बढ़ी. मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने 4 महीने का एक्टिंग कोर्स किया था. दानिश ने कॉलेज की पढ़ाई के बीच एजुकशन और एक्टिंग में बैलेंस बनाए रखा. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका करियर आसान नहीं रहा था. उन्हें छोटे रोल्स मिलते थे. काफी मेहनत और धैर्य के बाद दानिश को बड़े शो में अच्छे रोल मिले.

उन्होंने टीवी का रुख किया. शो 'कितनी मोहब्बत है' से एक्टिंग डेब्यू किया. फिर एजेंट राघव, क्राइम ब्रांच और इश्कबाज में दिखे. टीवी पर काम करने के बाद उन्होंने ओटीटी पर स्विच किया. सेक्रेड गेम्स में बड़ा बदरिया का रोल कर पॉपुलर हुए. एक्टर ने वेब सीरीज मत्सय कांड और बॉम्बर्स में काम किया. फिल्म 1920, डबल XL और छावा में वो नजर आए. 

लेकिन इन सभी प्रोजेक्ट्स में सबसे खास दानिश के लिए मूवी धुरंधर रहने वाली है. इस फिल्म ने उन्हें करियर का बड़ा ब्रेकथ्रू दिया है. जानकारी के मुताबिक, धुरंधर के पार्ट 2 में दानिश का किरदार और असरदार होने वाला है. फैंस उन्हें फिर से स्क्रीन पर देखने के इंतजार में हैं. उम्मीद है धुरंधर के बाद दानिश का करियर बिना किसी स्पीडब्रेक के दौड़े.
 

