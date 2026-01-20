scorecardresearch
 
50 की उम्र में कुंवारे हैं 'धुरंधर' के 'रहमान डकैत', अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं रचाई शादी?

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं. धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई अभी भी जारी है. प्रोफेशनल लाइफ में तो अक्षय काफी अच्छा कर रहे हैं. मगर क्या आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं?

अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी? (Credit: Insagram/smriti.schauhan)

'धुरंधर' फिल्म में 'रहमान डकैत' बनकर अक्षय खन्ना ने गर्दा उड़ा दिया है. दमदार एक्टिंग, किलर स्वैग से अक्षय ने फैंस के दिलों में खास जगह बना ली है. फैंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई अक्षय का मुरीद हो गया है. मगर एक्टर की प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बीच फैंस उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को भी बेकरार हैं. 

अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी?

कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर अक्षय खन्ना ने शादी क्यों नहीं रचाई है? सक्सेसफुल करियर और 50 की उम्र होने के बावजूद भी अक्षय आखिर सिंगल क्यों हैं? बता दें कि इस सवाल का जवाब खुद अक्षय खन्ना ने एक पुराने इंटरव्यू में दिया था. 

शादी पर अपनी राय देते हुए अक्षय खन्ना ने कहा था- शादी का फैसला करने से पहले आपको अपने लिए सही पार्टनर ढूंढने की जरूरत पड़ती है. सिर्फ दिखावे के लिए यह सोचकर शादी करना गलत है कि आपका परिवार आप पर दबाव डाल रहा है. 

वहीं, HT संग एक दूसरे इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था कि उन्हें अकेले रहना पसंद है. शादी न करने की वजह बताते हुए अक्षय खन्ना ने कहा था- मैं खुद को शादी करते हुए नहीं देखता. मैं मैरिज मटेरियल नहीं हूं. मैं उस जिंदगी के लिए नहीं बना नहीं, ये सिर्फ कमिटमेंट ही नहीं है, बल्कि पूरा लाइफस्टाइल ही बदल जाता है. 

कमिटमेंट्स से अक्षय को लगता है डर
वहीं, साल 2016 में बॉम्बे टाइम्स संग बातचीत में भी अक्षय खन्ना ने शादी न करने की वजह बताई थी. उन्होंने कहा था- अब मैं कमिटमेंट से और भी ज्यादा डरने लगा हूं. मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन समय के साथ मैं रिश्तों को लेकर थोड़ा सावधान हो गया हूं. इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मुझे अकेले रहना पसंद आने लगा है. मैं जैसा हूं, खुद में बहुत सहज और खुश हूं.
 

