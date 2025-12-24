scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हिंदू-मुस्लिम मत करो', 'धुरंधर' विवाद पर बोले एक्टर, ध्रुव राठी के वीडियो पर कहा ये

एक इंटरव्यू में एक्टर नवीन कौशिक से पूछा गया कि क्या उन्होंने धुरंधर को मिल रहे बैकलैश पर विचार किया? इसपर उन्होंने कहा, 'जब कोई आपके काम की आलोचना करता है और आप उसमें पैशनेट हैं, तो आपको मौका लेकर उनके नजरिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए. कुछ लोग इसे हिंदू-मुस्लिम इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं.'

Advertisement
X
'धुरंधर' एक्टर ने आलोचना पर कही बड़ी बात (Photo: IMDb)
'धुरंधर' एक्टर ने आलोचना पर कही बड़ी बात (Photo: IMDb)

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' का जलवा रिलीज के लगभग तीन हफ्ते बाद कायम है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगातार तहलका मचा रही है. लेकिन रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म को 'प्रोपगैंडा' और 'एजेंडा-ड्रिवेन' कंटेंट के लिए बैकलैश भी मिल रहा है. हाल ही में कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी ने भी अपने यूट्यूब वीडियो में इस स्पाई-थ्रिलर फिल्म की आलोचना की थी. अब फिल्म में डोंगा का रोल निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने एक इंटरव्यू में इसपर खुलकर बातचीत की. उन्होंने फिल्म को ट्रोल करने वाले एक सेक्शन के लोगों संग राठी के हालिया वायरल दावों पर भी रिएक्शन दिया.

हिंदू-मुस्लिम मत करो

इंडियन एक्सप्रेस संग बातचीत में नवीन कौशिक से पूछा गया कि क्या उन्होंने धुरंधर को मिल रहे बैकलैश पर विचार किया? इसपर उन्होंने कहा, 'जब कोई आपके काम की आलोचना करता है और आप उसमें पैशनेट हैं, तो आपको मौका लेकर उनके नजरिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए. मुझे इस फिल्म पर आ रही आलोचना से दुख जरूर होता है. कृपया इसकी बनावट के बारे में बात कीजिए. अगर आपको लगता है कि यह बुरी तरह बनी है, अगर यह सिनेमा के स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरी, तो जरूर इस पर बात कीजिए.'

सम्बंधित ख़बरें

Govinda Affair Rumours: सुनीता आहूजा बोलीं– लड़की को...
bollywood love stories made big comeback in 2025 at box office
एक्शन धुरंधरों के बीच हुई प्यार की जीत! 2025 में बॉलीवुड लव स्टोरीज का कमाल...
Akshaye Khanna
Dhurandhar की सक्सेस के बाद Akshaye ने बढ़ाई फीस?
tu meri main tera: can the trailer save kartik aaryan amid dhurandhar storm
33 साल बाद कार्तिक ने रीक्रिएट किया 'सात समंदर पार' गाना, लोग बोले-बैंड बजा दी
Kiara Advani
Kiara Advani ने अपनी pregnancy पर किया बड़ा खुलासा!

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ पहलुओं को निकालकर उन्हें आईडियोलॉजी या प्रोपगैंडा में बदलने की कोशिश करेंगे, तो मुझे यह पसंद नहीं है. कुछ लोग इसे हिंदू-मुस्लिम इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सभी को फिल्म पसंद आ रही है. अगर यह एजेंडा-ड्रिवेन फिल्म होती, तो उस पर मुस्लिम टेक्नीशियन काम नहीं कर रहे होते.'

Advertisement

नवीन कौशिक ने आगे कहा कि वे ध्रुव राठी के फिल्म के बारे में विचारों से सहमत नहीं हैं. वो बोले, 'वह बहुत ओपिनियनेटेड इंसान हैं और मैं सवाल उठाने और चैलेंज करने वाले लोगों का स्वागत करता हूं. ऐसा होना चाहिए और इसी से आप खुद को इम्प्रूव करते हैं. मगर जरूरी नहीं कि उनकी फिल्म के बारे में कही बातों से सहमत हूं, क्योंकि मैं इससे करीब से जुड़ा हूं.'

ध्रुव राठी से सहमत नहीं नवीन

एक्टर ने आगे कहा, 'उन्होंने कुछ दिन पहले जो वीडियो डाला है, उस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, उन्हें ढेर सारे व्यूज मिले हैं. तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका स्वागत है. आपको भी थोड़ा फेम मिला. ऐसा नहीं है कि उन्हें इसकी जरूरत थी, लेकिन हमारी फिल्म के बारे में बात करके उनके चैनल को भी फायदा हो रहा है. और मैंने समय के साथ सीखा है कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते. कुछ लोग आपके काम को पसंद नहीं करेंगे. अगर उन्हें पसंद नहीं है, तो इस देश में अपनी राय रखने की पूरी आजादी है.'

फिर नवीन से पूछा गया कि क्या 'धुरंधर' की टीम को इस आलोचना की उम्मीद थी. तो उन्होंने जवाब दिया, 'सबको पता था कि जब आप भारत-पाकिस्तान के रिश्ते जैसे संवेदनशील टॉपिक को उठाएंगे और इतिहास की घटनाओं को एड्रेस करेंगे, तो यह लोगों को छूएगा. बहुत सारे लोग इसे एनालाइज और डिसेक्ट करने की कोशिश करेंगे. हमें पता था कि फिल्म पर ढेर सारी नजरें होंगी, लेकिन हमें यह भी पता था कि फिल्म, स्क्रिप्ट और एक्टर्स मजबूत हैं. लेकिन हमें नहीं पता था कि दर्शकों की पूरी फौज हमारा बचाव करेगी.'

Advertisement

ध्रुव राठी ने क्या कहा था?

ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने 'धुरंधर' की आलोचना की थी. ध्रुव ने कहा था, 'फिल्म धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने एक झूठा दावा किया है और अपनी फिल्म के जरिए बकवास प्रोपगैंडा फैलाने की कोशिश की है. अच्छी तरह बना प्रोपगैंडा ज्यादा खतरनाक होता है. द ताज स्टोरी और द बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में खतरनाक नहीं थीं, क्योंकि वो बकवास फिल्में थीं. लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है.'

उन्होंने आगे ये भी कहा, 'समस्या यह है कि धुरंधर बार-बार आपको दिखाती है कि यह रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड है. ट्रेलर में ऐसा कहा गया है. इसमें 26/11 हमलों की रियल फुटेज दिखाई गई है. आतंकियों और उनके हैंडलर्स के बीच बातचीत की रियल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इस्तेमाल की गई हैं. इसमें पाकिस्तान के ल्यारी में बेस्ड रियल-लाइफ गैंगस्टर्स और कॉप्स भी दिखाए गए हैं.' ध्रुव राठी की वीडियो वायरल हुई थी और इसपर कई यूजर्स ने भी अपना रिएक्शन दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement