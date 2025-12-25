scorecardresearch
 
'धुरंधर' में काम कर छाया टीवी एक्टर, रणवीर संग पहले आ चुका है नजर, मजेदार वीडियो वायरल

'धुरंधर' में असलम बने एक्टर गौरव गेरा ने अपने इंस्टाग्राम पर थ्रोबैक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो अपने को-स्टार रणवीर सिंह के साथ पहले भी काम कर चुके हैं. हालांकि उन्होंने एक मजेदार वीडियो के लिए रणवीर के साथ कोलैब किया था.

धुरंधर से पहले भी साथ काम कर चुके रणवीर सिंह और गौरव गेरा (Photo: Instagram @gauravgera)
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने आज के समय में लगभग हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. फिल्म में जो भी एक्टर ने काम किया, वो लोगों की नजरों में सितारा बन गया. टीवी एक्टर गौरव गेरा ने फिल्म में अपने अनोखे लुक से सभी को हैरान किया. उनकी रणवीर संग जुगलबंदी भी लोगों को पसंद आई. हालांकि गौरव ने लोगों को बताया कि ये पहली बार नहीं जब उन्होंने रणवीर के साथ काम किया.

कहां हुई थी टीवी एक्टर गौरव गेरा की रणवीर से मुलाकात?

गौरव गेरा सोशल मीडिया पर अपनी फनी वीडियोज के लिए फेमस हैं. वो पिछले कई सालों से वाइन्स वीडियोज बनाते आ रहे हैं. एक्टर का किरदार 'चुटकी' कई लोगों का फेवरेट रहा. 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद, गौरव को काफी पहचान मिल चुकी है. ऐसे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने को-स्टार रणवीर सिंह के साथ नजर आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ये वीडियो साल 2015 का है, जब रणवीर अपनी फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' को प्रमोट कर रहे थे. तब उन्होंने गौरव गेरा के साथ वाइन वीडियो भी बनाई थी, जिसमें रणवीर 'शॉपकीपर' और गौरव 'चुटकी' बने थे. एक्टर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'हम पहले भी मिले हैं...हमजा.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गौरव ने एक-एक पोस्ट के पीछे की कहानी बताते हुए लिखा, '2015 में, चुटकी आई थी शॉपकीपर की दुकान पर. भोली सी आवाज में बोली, शॉपकीपर इनर गारमेंट देना. वीडियो वायरल हो गया. फिर थोड़ा ट्विस्ट आया, कुछ महीनों बाद 2015 में वही सीन, वही डायलॉग. बस इस बार चुटकी को शॉपकीपर की जगह मिले रणवीर सिंह. चड्डी नहीं मिली, लेकिन रील बनी और वो भी काफी वायरल हुई. कट टू 2025. 10 साल बाद, आदित्य धर साब ने आलम जूस सेंटर पर रणवीर सिंह को भेजा और उन्होंने पूछा कि यहां कोई काम मिलेगा?'

रणवीर संग री-यूनियन पर क्या बोले गौरव गेरा?

गौरव ने आगे लिखा, 'मैंने पूरी दाढ़ी बढ़ा ली थी और हम सब बैठे थे वो धमाकेदार कहानी सुनने के लिए... बहुत लंबी कहानी थी, अब तो सबको पता ही है. बीच में वॉशरूम का ब्रेक हुआ. मैं बैठा हुआ था, तभी रणवीर मेरी कुर्सी के पीछे से आया और बोला कि चुटकी, वॉशरूम जाएगी? मैं तो हैरान! सोचा कि अरे यार, इतनी मेहनत से बढ़ाई दाढ़ी सब बेकार हो गई. बस यही है वो... हमारा हमजा. दिल से गर्मजोशी वाला, बहुत दोस्ताना, सुपरस्टार टाइप का बंदा.'

गौरव गेरा के इस वीडियो पर कई लोग हैरान हैं. वो हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं कि दोनों एक्टर्स का री-यूनियन इस तरह मजेदार रहा. साथ ही उन्हें गौरव की सक्सेस पर भी खुशी महसूस हो रही है. उन्हें इतने सालों बाद लोगों का प्यार मिल रहा है. बता दें कि गौरव गेरा ने 'धुरंधर' में आलम का रोल प्ले किया, जो असलीयत में एक इंडियन स्पाई एजेंट था.

