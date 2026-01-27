जल्द खत्म होगा Dhurandhar 2 के टीजर का इंतजार, पर क्या है तीन टीजर्स का राज?

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' देखने के बाद से ही लोग इसके सीक्वल का इंतजार टकटकी लगाए कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही सामने आया है कि सीक्वल का ऑफिशियल टाइटल 'धुरंधर: द रिवेंज' रखा गया है. अब फिल्म के टीजर को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने की खबरें आ रही हैं. पहले चर्चा थी कि सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के साथ ही 'धुरंधर: द रिवेंज' यानी 'धुरंधर 2' का टीजर भी थिएटर्स में पहुंचेगा.

और पढ़ें

डायरेक्टर आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर खुद जानकारी दी थी कि अभी टीजर 'बॉर्डर 2' के साथ नहीं आ रहा, मगर जल्द ही आएगा. अब टीजर को सर्टिफिकेट मिलने की खबर बता रही है कि फैन्स को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है. मगर इसके साथ एक रहस्य भी है— मेकर्स ने 'धुरंधर 2' के तीन टीजर क्यों सर्टिफाई करवाए हैं?

'धुरंधर 2' के टीजर को मिला सेंसर सर्टिफिकेट

फिल्मों की तरह ही फिल्मों के टीजर और ट्रेलर को भी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है. सैकनिल्क की एक रिपोर्ट बताती है कि मेकर्स ने 'धुरंधर 2' के तीन टीजर सर्टिफाई करवाए हैं. ऑफिशियली इन्हें अलग-अलग नाम दिए गए हैं— टीजर 1A, 2 और 2A. 'धुरंधर 2' का टीजर 1A, 1 मिनट 9.6 सेकंड लंबा है और इसे U/A (16+) सर्टिफिकेट मिला है.

Advertisement

'धुरंधर 2' के बाकी दोनों टीजर्स को A (एडल्ट ओनली) सर्टिफिकेट मिला है. इनमें टीजर 2 की लंबाई 1 मिनट 48 सेकंड है और टीजर 2A, 1 मिनट 9.6 सेकंड लंबा है. यानी जो पहला टीजर है उसमें हिंसा या खून-खराबा बाकी दोनों टीजर्स के मुकाबले कम है. टीजर 2 में मारकाट ज्यादा है और नाम से पता चलता है कि टीजर 2A, दूसरे टीजर का ही थोड़ा शॉर्ट वर्जन है.

'धुरंधर 2' के तीन टीजर्स सर्टिफाई कराने का ये है मकसद

टीजर और ट्रेलर फिल्म के प्रमोशन में काम आते हैं. और तीन अलग-अलग टीजर सर्टिफाई कराने का सीधा मतलब ये है कि मेकर्स प्रमोशन में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते. 'धुरंधर' एक A रेटिंग वाली फिल्म थी और इसके क्रिएटिव हिंसक सीन्स, जनता को फिल्म में इन्वेस्ट रखने के लिए इस्तेमाल किए गए थे. 'धुरंधर 2' के टीजर में ही मेकर्स ऐसे ही कुछ सीन्स रखना चाहते हैं. मगर हर तरह के सीन्स हर प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाए जा सकते. और फिर प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो की अलग-अलग टाइम लिमिट का भी पंगा होता है.

अनुमान लगाया जा सकता है कि U/A सर्टिफिकेट वाला 'धुरंधर 2' का टीजर 1 फिल्मों के साथ थिएटर्स में दिखाया जाएगा. क्योंकि A रेटिंग वाले टीजर, A रेटिंग वाली फिल्मों के साथ ही दिखाए जा सकते हैं. थिएटर्स में चल रही 'बॉर्डर 2' या अगले शुक्रवार आने वाली 'गांधी टॉक्स', 'मर्दानी 3' और 'मायासभा' U/A रेटिंग वाली ही फिल्में हैं. इसलिए इनके साथ 'धुरंधर 2' का टीजर 1 थिएटर्स में देखने को मिलेगा.

Advertisement

एडल्ट-ओनली रेटिंग वाला 'धुरंधर 2' का सबसे लंबा टीजर (2) यूट्यूब और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए है. जबकि छोटा टीजर (2A) शॉर्ट्स और रील्स के लिए है.

'धुरंधर 2' के अलग-अलग टीजर्स को सर्टिफाई करवाना बताता है कि मेकर्स फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. 19 मार्च को 'धुरंधर 2' ईद के मौके पर रिलीज हो रही है. KGF स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' भी इसी के साथ क्लैश होनी है. इसलिए 'धुरंधर 2' का माहौल टीजर से ही सेट होने लग जाएगा. देखना ये है कि 'धुरंधर 2' का टीजर कितना धमाकेदार होता है.

---- समाप्त ----