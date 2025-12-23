जब धर्मेंद्र ने किसिंग सीन से नहीं किया इनकार, बिना हिचके शूट किए इंटीमेट मोमेंट, हैरान था डायरेक्टर

लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र अब भले ही हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन अपने दमदार काम से वो हमेशा इंस्पायर करेंगे. एक्टर ने जब छोटे ब्रेक के बाद फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो से कमबैक किया था, तब अपने काम से ऑडियंस को सरप्राइज करना नहीं भूले थे. उनकी परफॉर्मेंस ने लोगों के दिल को छू लिया था. फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बसु ने धर्मेंद्र के परफेक्शन से जुड़ा एक खास किस्सा शेयर किया है.

कैसे मेट्रो फिल्म में धर्मेंद्र की हुई थी कास्टिंग?

रेडिफ संग बातचीत में अनुराग ने कहा- जब मैं फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो लिख रहा था, मैंने इसके किरदार अमोल के सामने धरम जी का नाम लिखा था. मैं जब फिल्म के सिलसिले में उनके पास पहली मुलाकात के लिए गया, तो उनके हां कहने की दुआ कर रहा था. क्योंकि उस रोल के लिए मेरे पास धर्मेंद्र जी के सिवा कोई नाम नहीं था. मैं उन्हें एक ऐसे इंसान के रोल में विजुअलाइज कर चुका था जिसने एक वक्त शिवानी से बेइंतहां प्यार किया था. लेकिन अमेरिका में अपने सपनों को जीने के लिए उसे छोड़ दिया था. लेकिन अब 40 साल बाद वापस लौटने के बाद वो शिवानी (नफीसा अली) के साथ अपने आखिरी दिनों को जीना चाहता है.

अनुराग बसु ने की धर्मेंद्र की तारीफ

नफीसा और धर्मेंद्र की कास्टिंग पर उन्होंने बताया कि ये मेरी पत्नी का आइडिया था. फिल्म में दोनों एक्टर्स के बीच इंटीमेट सीन्स थे. इस पर उन्होंने कहा- धर्मेंद्र-नफीसा के बीच Kiss सीन था. ऐसा तब होता है जब वो एक रात साथ में समय बिताते हैं. मुझे लगा था वे दोनों ये सीन करने से मना करेंगे. लेकिन मैं तब सरप्राइज हुआ जब उन्होंने कोई विरोध नहीं किया. अनुराग ने बताया कि सेट पर उन्होंने धर्मेंद्र को पब्लिक से छिपाकर रखा था, बावजूद इसके लोग उनकी झलक देख लेते थे. धर्मेंद्र उन्हें हाथ हिलाकर एड्रेस करते थे.

धर्मेंद्र की बात करें तो 24 नवंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली थी. वो उम्र संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे थे. उन्हें बचाने की काफी कोशिश हुई थी. कुछ दिन वो अस्पताल में भी एडमिट रहे थे. फिर मेडिकल सेटअप के साथ उन्हें घर में ट्रीट किया गया. लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका. धर्मेंद्र के जाने से देओल फैमिली टूट गई. एक्टर के लिए हेमा मालिनी और देओल फैमिली ने अलग-अलग प्रेयर मीट रखी थी. हेमा मालिनी ने पति के निधन के बाद पहले पोस्ट में कहा था ये उनके लिए जिंदगी भर का गम है. धर्मेंद्र का जाना उनकी जिंदगी में खालीपन दे गया है.

