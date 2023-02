'सूफी संत' बने धर्मेंद्र हुए ट्रोल, हेटर्स को दिया जवाब, बोले- जीवन संघर्ष है

बॉलीवुड हीमैन धर्मेंद्र अकसर ही किसी ना किसी वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं. इन दिनों ये हीमैन वेब सीरीज 'ताज - डिवाइडेड बाय ब्लड' को लेकर हेडलाइंस में आ गए हैं. बुधवार को धर्मेंद्र ने अपनी अपकमिंग वेब शो का फर्स्ट लुक शेयर किया था, जिसे लेकर उन्होंने एक प्यारा सा कैप्शन लिखा. पर कुछ यूजर्स अब धर्मेंद्र के कैप्शन पर सवाल उठा रहे हैं. जानते हैं कि क्या वजह है.

धर्मेंद्र ने शेयर किया फर्स्ट लुक

15 फरवरी को धर्मेंद्र ने 'ताज - डिवाइडेड बाय ब्लड' का फर्स्ट लुक शेयर करके फैंस को सरप्राइज कर दिया. वेब सीरीज में धर्मेंद्र सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का रोल अदा करने वाले हैं. फोटो में धर्मेंद्र बढ़ी हुई दाढ़ी, सिर पर पगड़ी,ब्लैक शॉल और चोगा पहने दिखाई दिए. यकीन करिए पहली नजर में धर्मेंद्र को पहचानना बहुत मुश्किल है.

फर्स्ट लुक शेयर करते हुए धर्मेंद्र लिखते हैं, दोस्तों, मैं फिल्म ताज में शेख सलीम चिश्ती. एक सूफी संत का किरदार निभा रहा हूं. एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण किरदार. आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है. धर्मेंद्र का ट्वीट पढ़ने के बाद यूजर ने कहा कि वो स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं. यूजर्स का कमेंट पढ़ने के बाद धर्मेंद्र से रहा नहीं गया और उन्होंने भी बड़ी शांति से उसके ट्वीट का जवाब दिया.

हेटर्स को दिया जवाब

यूजर के सवाल का जवाब देते हुए धर्मेंद्र लिखते हैं, वैष्णव, जीवन हमेशा एक खूबसूरत संघर्ष है. आप, मैं हर कोई संघर्ष कर रहा है. आराम का मतलब है कि आप अपने प्यारे सपनों का अंत कर रहे हैं. आपके सुंदर सफर का अंत. धर्मेंद्र का ट्वीट पढ़ने के बाद उनके फैंस सपोर्ट में आए और कहा कि सर आजकल इसी विनम्रता की जरुरत है. प्यार फैलाते रहिए सर. आप ना जानें कितने लोगों के रोल मॉडल हैं.

Vaishnav, life is always a beautiful struggle. You, me every one is struggling………Resting means …..end of your loving dreams…. end of your beautiful journey 🙏 . — Dharmendra Deol (@aapkadharam) February 15, 2023

Sir this humility is what is needed the most nowadays. The world needs more and more humbleness. Keep spreading love sir. You are a role model to billions. — kuldeep dhariwal (@kuldeepdhariwal) February 15, 2023

धर्मेंद्र की यही अदा बताती है कि क्यों वो बॉलीवुड के चहेते सुपरस्टार्स में से एक हैं. जिस तरह उन्होंने यूजर के सवाल का जवाब दिया. वो वाकई दिल जीत लेने वाला है.