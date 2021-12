Salman Khan को सांप काटा, सुनकर डर गए थे धर्मेंद्र, तुरंत किया फोन

सलमान खान के साथ जन्मद‍िन से ठीक पहले बड़ा हादसा हो गया था. शन‍िवार देर रात उन्हें सांप ने काट लिया था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया. अस्पताल में कुछ घंटे डॉक्टर्स की न‍िगरानी में रहने के बाद सलमान अपना बर्थडे मनाने वापस पनवेल स्थ‍ित अपने फार्महाउस लौट आए. इस खबर ने सलमान के फैंस के होश उड़ा दिए थे.

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र भी इस हादसे को सुन डर गए थे और एक्टर का हाल-चाल जानने के लिए उन्हें फोन किया था. धर्मेंद्र ने सलमान के बर्थडे पर उन्हें सोशल मीड‍िया के जर‍िए विश करते हुए एक्टर संग अपने रिश्ते के बारे में बात की है.

हुआ ये कि सोमवार को धर्मेंद्र ने ट्विटर पर एक पोस्ट साझा की जिसपर एक यूजर ने उन्हें कहा 'धर्मेंद्र सर सलमान भाई को बर्थडे विश कर दो आप'. इसपर धर्मेंद्र ने जवाब दिया- 'सलमान मेरे बेटे जैसा है...उसके दिल में भी मेरे लिए बहुत प्यार और इज्जत है. मैं उसके बर्थडे पर हमेशा प्रार्थना करता हूं और उसे शुभकामनाएं देता हूं. जब मैंने सांप के काटने की खबर सुनी तो मैं च‍िंत‍ित हो गया था और तुरंत उसे कॉल किया था. वो ठीक है अब.'

Malik, Salman is like a son to me…. He too have great love and respect for me . I always pray on his Birthday and wish him the Best . I got worried and called him after the news of a snake bite . He is fit and fine. 🙏