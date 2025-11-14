scorecardresearch
 

बहन के पति से कामिनी कौशल ने की थी शादी, परिवार ने ल‍िया था फैसला, धर्मेंद्र संग था खास कनेक्शन

एक्ट्रेस कामिनी कौशल ने 98 की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली. लेकिन क्या आपको पता है कि वो बॉलीवुड की दिग्गज कलाकार होने के साथ-साथ धर्मेंद्र की को-स्टार भी रह चुकी हैं? उनकी एक फोटो खुद एक्टर ने भी शेयर की थी.

धर्मेंद्र की पहली कोस्टार कामिनी कौशल (Photo: Instagram @bollywood.nostalgia)
बॉलीवुड पर मुसीबतों का जैसा पहाड़ सा टूट पड़ा है. एक के बाद एक दिग्गज कलाकार या तो बीमार हैं, या वो हमें छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं. शुक्रवार, 14 नवंबर के दिन लेजेंडरी एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन हुआ, जो 1940 के दशक से हिंदी सिनेमा में काम करती आ रही थीं. उनकी उम्र 98 साल थी.

जब धर्मेंद्र से मिली थीं कामिनी कौशल

कामिनी कौशल ने करीब 70 सालों तक बॉलीवुड में काम किया. उन्हें आज की जेनरेशन ने शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस, शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' और आमिर खान की 'लाल सिंह चड्ढा' जैसी फिल्मों में देखा होगा. लेकिन इन फिल्मों से ज्यादा उन्होंने अपना जलवा 1940-70 के बीच बिखेरा. इस दौरान वो अपने करियर के लगभग पीक पर थीं. वो कई बड़े सितारों संग स्क्रीन पर नजर आईं. 

उन्हीं में से एक सितारा धर्मेंद्र भी हैं जिनके साथ कामिनी कौशल ने काम किया था. दोनों लगभग चार फिल्मों में साथ काम कर चुके थे. कई सालों पहले, धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस संग अपना एक थ्रोबैक फोटो भी शेयर किया था. जिसमें वो बताते हैं कि वो उनकी जिंदगी की पहली फिल्म की हीरोइन कामिनी कौशल से मिले. 

धर्मेंद्र ने अपने पोस्ट में लिखा था, 'मेरी जिंदगी की, पहली फिल्म शहीद की हीरोइन कामिनी कौशल के साथ पहली मुलाकात की पहली तस्वीर...दोनों के चेहरों पर मसर्रत...एक प्यार भरा परिचय.' बता दें कि कामिनी कौशल ने दिलीप कुमार की फिल्म शहीद, जो 1948 में आई थी, उसमें मेन रोल प्ले किया था. 

कामिनी कौशल की पॉपुलर फिल्में

कामिनी कौशल अपने करियर में करीब 20 सालों तक फिल्मों में हीरोइन का रोल प्ले करती रहीं. 1940 के दशक में वो एक्ट्रेस ने अपने करियर में लगभग 90 फिल्मों में काम किया. इसके अलावा, वो टीवी की भी जानी-मानी हस्ती रह चुकी थीं. उनका एक्टिंग डेब्यू 1946 में आई फिल्म 'नीचे नागर' से हुआ, जिसने इंटरनेशनल भी खूब नाम कमाया. एक्ट्रेस की फिल्म कान्स फिल्म फेस्टिवल में अवॉर्ड जीतने में कामयाब हुई थी.

ऐसा कहा जाता है कि वो लेट 1940s में बॉलीवुड की सबसे हाई-पेड एक्ट्रेस में से एक थीं. उन्हें अपने योदगान के लिए साल 2015 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड भी मिल चुका है. कामिनी कौशल को यंग जनरेशन ने शाहरुख की 'चेन्नई एक्सप्रेस' और शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' में देखा हुआ है. आखिरी बार, वो आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में नजर आई थीं.

बता दें कि कामिनी कौशल का असली नाम उमा कश्यप था. वो 1927 में आज के समय के लाहौर, पाकिस्तान में जन्मी थीं. कामिनी कौशल की शादी साल 1948 में बी.एस.सूद से हुई थी, जिनके साथ उनके पांच बच्चे हैं. एक्ट्रेस की शादी की कहानी भी फिल्मी है. उनके पति की शादी सबसे पहले एक्ट्रेस की बहन संग हुई थी. लेकिन बहन एक एक्सीडेंट में चल बसीं और अपनी दो बेटियों को छोड़ गईं. इसलिए कामिनी को बी.एस.सूद संग घर बसाना पड़ा था.

