वेडिंग एनिवर्सरी पर Hema Malini ने Dharmendra संग शेयर की स्वीट फोटो, लिखा- मैं धन्य हूं...

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी (Hema Malini) के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज ही का वो दिन है जब हेमा मालिनी ने अपने डार्लिंग धर्मेंद्र संग शादी रचाकर एक नई जिंदगी का आगाज किया था. बी टाउन का ये पावर कपल आज अपनी 42वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है.

धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी की स्पेशल पोस्ट

वेडिंग एनिवर्सरी के स्पेशल मौके पर हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र संग अपनी एक एडोरेबल तस्वीर शेयर की है, जो दोनों के प्यार और बॉन्डिंग को जगजाहिर कर रही है. धर्मेंद्र संग अपनी फोटो शेयर करते हुए हेमा मालिनी ने एक स्पेशल नोट भी लिखा है. एक्ट्रेस ने लिखा-आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है. खुशियों से भरे इन सालों के लिए मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूं. हमारे डार्लिंग बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारे सभी चाहनेवालों का शुक्रिया. मैं सच में ब्लेस्ड महसूस करती हूं.



Our wedding anniversary today❤️❤️ I thank God for all these years of happiness, our darling children and grandchildren, our well wishers everywhere! I feel truly blessed🙏🙏 pic.twitter.com/uAsb7Mc5AL