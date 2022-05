Met Gala 2022: खाने में नहीं मिलेगा प्याज-लहसुन, स्मोक करना गैर-कानूनी, मेट गाला के इन 5 नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी

सबसे बड़े फैशन नाइट आउट के नाम से चर्च‍ित Met Gala की शुरुआत हो चुकी है. इस साल न्यूयॉर्क में हो रहे मेट गाला 2022 की थीम 'In America: An Anthology of Fashion' है. मेट गाला 2022 को Vanessa Friedman, Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds, Lin-Manuel Miranda होस्ट करेंगे. उनका साथ देंगे Tom Ford, Adam Mosseri और Anna Wintour. हर साल मेट गाला में कुछ यूनिक फैशन डिजाइन्स देखने को मिलते हैं. पर इस फैशन इवेंट में सिर्फ ड्रेस थीम ही नहीं बल्क‍ि कुछ और भी नियम होते हैं. आइए जानें मेट गाला के वो पांच नियम जो इवेंट में जरूरी है.

इन नियमों में उम्र सीमा से लेकर सेल्फी बैन तक शाम‍िल है.

उम्र सीमा

मेट गाला ने उम्र सीमा नियम लागू किया है जिसमें 18 साल से कम उम्र के लोगों को इस इवेंट में हिस्सा लेने की मनाही है. इवेंट के एक प्रवक्ता ने यह कंफर्म करते हुए कहा क‍ि उम्र सीमा का यह फैसला इसल‍िए लिया गया क्योंक‍ि यह फैशन इवेंट 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सही नहीं है.

सेल्फी बैन

साल 2015 में इवेंट में सोशल मीड‍िया के इस्तेमाल पर बैन की रिपोर्ट आई थी. यह नियम इसल‍िए बनाया गया क्योंक‍ि इवेंट में आने वाले सेल‍िब्रिटीज काफी समय फोन में ब‍िताते थे. बीते इवेंट में कई सेलेब्स ने इस नियम का उल्लंघन किया है. साल 2017 में काइली जेनर ने अपना बाथरूम सेल्फी लिया था, जिसके बाद इस नियम पर और भी सख्ती दिखाई गई है. इन्हीं बातों के मद्देनजर इस बार फोन फोटोग्राफी और सोशल मीड‍िया यूज की परम‍िशन नहीं है.

नो स्मोक‍िंग

मेटा गाला 2017 में बेला हदीद और डकोटा जॉनसन बाथरूम में स्मोक करती पाई गई थीं. इस घटना को बोर्ड मेंबर्स और डोनर्स ने 'कला के अनादर' के तौर पर लिया था. इन श‍िकायतों को ध्यान में रखते हुए पेज सिक्स के मुताब‍िक साल 2018 से मेहमानों के मेट गाला में स्मोक करने पर पाबंदी लगा दी गई थी. नियम के अनुसार मेट गाला में स्मोक करना गैर-कानूनी है.

No Onion Breath

सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है पर मेट गाला का यह भी एक नियम है. इवेंट में गेस्ट्स के लिए कॉकटेल और फॉर्मल डिनर का आयोजन किया जाता है. लेक‍िन खाने में प्याज और लहसुन की मनाही है, ताक‍ि मुंह से खराब गंध (Bad breath) ना आए. खाने में Bruschetta भी नहीं दिया जाता है ताक‍ि खाना कपड़ों पर ना ग‍िरे.

Bruschetta इटैल‍ियन स्नैक है जिसमें टोस्टेड इटैल‍ियन ब्रेड को ओल‍िव ऑयल और लहसुन या टमाटर के साथ सर्व किया जाता है.

सीट‍िंग अरेंजमेंट

Vogue के कई स्पेशल प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टर Sylvana Ward Durrett ने बताया क‍ि सीट‍िंग प्लान में कई बार लोग अपने पावर और पोज‍िशन दिखाते हैं. इवेंट में लोग ये देखते हैं क‍ि कौन किसके बगल में बैठेगा, पिछले साल किसके साथ सीट मिली थी आद‍ि, जो क‍ि शॉक‍िंग है. इसी को ध्यान में रखते हुए सीट‍िंग अरेंजमेंट रखी गई है.

भारत में कैसे देखें मेट गाला?

मेट गाला 2022 का लाइव स्ट्रीम यूएस में सोमवार 2 मई की शाम होगा. भारत में ये मंगलवार 3 मई को उपलब्ध होगा. इवेंट का लाइव कवरेज 6 pm (E.T) यानी भारत में 3:30 am (IST) होगा. भारत में इसकी होस्ट‍िंग Vogue India कर रहा है.