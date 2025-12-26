महारानी अहिल्याबाई होल्कर की बनेगी बायोपिक, लीड रोल प्ले करेगी 'बाहुबली' एक्ट्रेस!

फिल्ममेकर्स अक्सर बायोपिक फिल्में बनाते हैं और कई बार ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल भी हो जाती हैं. हालांकि इन फिल्मों को लेकर विवाद भी काफी होता है. अब इसी कड़ी में एक और बायोपिक फिल्म पर काम शुरू होने वाला है. खास बात ये है कि इसमें बॉलीवुड नहीं साउथ की एक्ट्रेस का नाम भी जुड़ रहा है.

साल 2025 की शुरुआत में राणा संभाजी राव पर बनी फिल्म छावा आई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी. अब इसी कड़ी में महान अहिल्याबाई होल्कर पर एक बायोपिक आधिकारिक तौर पर बन रही है और इसकी शूटिंग 2026 के बीच में शुरू होने वाली है. एक्टर-फिल्ममेकर देव मनेरिया ने लखनऊ की हालिया यात्रा के दौरान मराठा साम्राज्य की रानी पर इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की है.

फिल्ममेकर देव मनेरिया ने क्या कहा?

फिल्म डायरेक्टर और एक्टर देव मनेरिया ने अहिल्याबाई बायोपिक की अनाउंसमेंट करते हुए कहा, 'हम रानी की 300वीं जयंती मना रहे हैं, और यह उनके बारे में फिल्म बनाने का सही समय है. फिल्म में, मैं उनके पति, खंडेराव होल्कर का किरदार निभाऊंगा.' फिल्म की कास्ट के बारे में बात करते हुए देव ने कहा, 'पूरी कास्ट का खुलासा करना अभी जल्दबाजी होगी. हम बाहुबली-फेम एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के साथ बातचीत के एडवांस स्टेज में हैं, लेकिन हमने अभी तक उन्हें साइन नहीं किया है.'

शूटिंग से पहले की तैयारी पूरी

अहिल्याबाई होल्कर बायोपिक की बात करें तो इसकी शूटिंग लोकेशन्स की तैयारी शुरू हो गई है. वाराणसी पहुंचे एक्टर ने कहा, 'मैंने एक्ट्रेस डेजी शाह के साथ कई जगहों का दौरा किया और हम वाराणसी में एक सेट बनाने की योजना बना रहे हैं. जो मुख्य शूटिंग के लिए सही है. हम प्रयागराज और लखनऊ में भी शूटिंग करेंगे. चूंकि कहानी इंदौर में सेट है, इसलिए हम वहां भी कुछ हिस्से और मोंटाज शूट करेंगे.'

वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो अपनी अगली रिलीज पर बात करते हुए एक्टर ने कहा, 'बिहू अटैक रिलीज के लिए तैयार हैं. जिसमें वह एक्ट्रेस डेजी शाह के साथ नजर आएंगे. यह असमिया संस्कृति, देशभक्ति, परंपराओं और बिहू त्योहार के शानदार बैकग्राउंड पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है. यह मेरी पहली फीचर फिल्म है, जिसमें मैं एक आर्मी ऑफिसर का रोल निभा रहा हूं. फिल्म में राहुल देव, अरबाज खान, हितेन तेजवानी और युक्ति कपूर भी होंगे.'

