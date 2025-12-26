scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महारानी अहिल्याबाई होल्कर की बनेगी बायोपिक, लीड रोल प्ले करेगी 'बाहुबली' एक्ट्रेस!

एक्टर-फिल्ममेकर देव मेनारिया ने कन्फर्म किया है कि महान अहिल्याबाई होल्कर पर एक बायोपिक बन रही है और इसकी शूटिंग 2026 के बीच में शुरू होगी. इसकी स्टारकास्ट को लेकर उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी है.

Advertisement
X
अहिल्याबाई होल्कर पर बनेगी बायोपिक (Photo: Instagram/pratiklokhande_ig)
अहिल्याबाई होल्कर पर बनेगी बायोपिक (Photo: Instagram/pratiklokhande_ig)

फिल्ममेकर्स अक्सर बायोपिक फिल्में बनाते हैं और कई बार ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल भी हो जाती हैं. हालांकि इन फिल्मों को लेकर विवाद भी काफी होता है. अब इसी कड़ी में एक और बायोपिक फिल्म पर काम शुरू होने वाला है. खास बात ये है कि इसमें बॉलीवुड नहीं साउथ की एक्ट्रेस का नाम भी जुड़ रहा है.

साल 2025 की शुरुआत में राणा संभाजी राव पर बनी फिल्म छावा आई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी. अब इसी कड़ी में महान अहिल्याबाई होल्कर पर एक बायोपिक आधिकारिक तौर पर बन रही है और इसकी शूटिंग 2026 के बीच में शुरू होने वाली है. एक्टर-फिल्ममेकर देव मनेरिया ने लखनऊ की हालिया यात्रा के दौरान मराठा साम्राज्य की रानी पर इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की है.

फिल्ममेकर देव मनेरिया ने क्या कहा?
फिल्म डायरेक्टर और एक्टर देव मनेरिया ने अहिल्याबाई बायोपिक की अनाउंसमेंट करते हुए कहा, 'हम रानी की 300वीं जयंती मना रहे हैं, और यह उनके बारे में फिल्म बनाने का सही समय है. फिल्म में, मैं उनके पति, खंडेराव होल्कर का किरदार निभाऊंगा.' फिल्म की कास्ट के बारे में बात करते हुए देव ने कहा, 'पूरी कास्ट का खुलासा करना अभी जल्दबाजी होगी. हम बाहुबली-फेम एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के साथ बातचीत के एडवांस स्टेज में हैं, लेकिन हमने अभी तक उन्हें साइन नहीं किया है.'

सम्बंधित ख़बरें

Virat Kohli,Anushka Sharma wedding
'विराट-अनुष्का की शादी में आई थी बारिश, लास्ट मोमेंट बदला मंडप' बोला वेडिंग फिल्मर
Game changer ranveer singh film in 2025
2025 में आएंगी ये पावरपैक फिल्में, राम चरण की 'गेम चेंजर', आदित्य धर की अनटाइटल्ड
मिस शेट्टी-मिस्टर पॉलीशेट्टी, लुपॉन
OTT trending: भौकाल मचा रही ये फिल्में-वेब सीरीज, वीकेंड का करेंगी मजा दोगुना
Prabhas Anushka wedding
दूल्हा बने प्रभास, मंडप से फोटोज वायरल!
अनुष्का शेट्टी
कहां हैं बाहुबली एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी? बैक टू बैक पिटीं फिल्में, टॉप एक्ट्रेसेज की लिस्ट में पिछड़ीं
Advertisement

शूटिंग से पहले की तैयारी पूरी
अहिल्याबाई होल्कर बायोपिक की बात करें तो इसकी शूटिंग लोकेशन्स की तैयारी शुरू हो गई है. वाराणसी पहुंचे एक्टर ने कहा, 'मैंने एक्ट्रेस डेजी शाह के साथ कई जगहों का दौरा किया और हम वाराणसी में एक सेट बनाने की योजना बना रहे हैं. जो मुख्य शूटिंग के लिए सही है. हम प्रयागराज और लखनऊ में भी शूटिंग करेंगे. चूंकि कहानी इंदौर में सेट है, इसलिए हम वहां भी कुछ हिस्से और मोंटाज शूट करेंगे.'

वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो अपनी अगली रिलीज पर बात करते हुए एक्टर ने कहा, 'बिहू अटैक रिलीज के लिए तैयार हैं. जिसमें वह एक्ट्रेस डेजी शाह के साथ नजर आएंगे.  यह असमिया संस्कृति, देशभक्ति, परंपराओं और बिहू त्योहार के शानदार बैकग्राउंड पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है. यह मेरी पहली फीचर फिल्म है, जिसमें मैं एक आर्मी ऑफिसर का रोल निभा रहा हूं. फिल्म में राहुल देव, अरबाज खान, हितेन तेजवानी और युक्ति कपूर भी होंगे.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement