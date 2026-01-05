scorecardresearch
 
हक के लिए उठाई आवाज, छूटे बड़े प्रोजेक्ट... फिर भी इन फिल्मों से 2026 पर राज करेंगी दीपिका पादुकोण

40वां बर्थडे मना रहीं दीपिका पादुकोण मां बनने के बाद बड़े पर्दे पर वापसी की तैयारी कर रही हैं. ‘किंग’, AA22xA6 और ‘पठान 2’ जैसी फिल्मों का लाइन-अप बता रहा है कि दीपिका अभी भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए टॉप चॉइस हैं. 2026 में वो फिर धमाकेदार फिल्में देने जा रही हैं.

2026 में धमाकेदार कमबैक करेंगी दीपिका पादुकोण (Photo: IMDB)

बॉलीवुड की टॉप ऐक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का 40वां बर्थडे उनके लिए डबल सेलिब्रेशन लेकर आया है. वो अपने जन्मदिन के साथ-साथ अपने पति रणवीर सिंह की शानदार कामयाबी भी सेलिब्रेट कर रही हैं. रणवीर की फिल्म ‘धुरंधर’ बॉलीवुड की सबसे बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है. लेकिन जहां रणवीर सिंह पूरे इंडिया के थिएटर्स में छाए हुए हैं, वहीं दीपिका को बड़े पर्दे पर नजर आए लंबा वक्त बीत चुका है.

2024 में दीपिका साल की तीन सबसे बड़ी फिल्मों ‘फाइटर’, ‘कल्कि 2898 एडी’ और ‘सिंघम अगेन’ में नजर आई थीं. उसी साल सितंबर में उन्होंने अपनी बेटी दुआ को जन्म दिया और तब से फैन्स बड़े पर्दे पर उन्हें फिर से देखने का इंतजार कर रहे हैं. पिछले कुछ समय से दीपिका फिल्मों में कम, फिल्मी खबरों में ज्यादा नजर आई हैं. मगर 2026 में वो फिर से बड़े पर्दे पर धमाका करने लौट रही हैं.

फिल्में छोड़ने को लेकर ज्यादा चर्चा में रहीं दीपिका पादुकोण
मां बनने के बाद दीपिका ने अपने वर्किंग शिड्यूल को बदलने की कोशिश की. ऐसी खबरें आईं कि वो 8 घंटे की शिफ्ट में ही फिल्में शूट करना चाहती हैं ताकि बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस बना सकें और अपनी बेटी को पर्याप्त समय दे सकें. दीपिका ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि वो कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर रहीं, इंडस्ट्री में पहले से कई मेल सुपरस्टार्स इस तरह की शर्तों पर काम कर रहे हैं.

दीपिका की मांग जायज थी, लेकिन फिल्में एक क्रिएटिव माध्यम हैं और जरूरत के हिसाब से एक्टर्स को टाइम में फ्लेक्सिबल होना पड़ता है. दीपिका की ये डिमांड पूरे 2025 में बॉलीवुड में एक बड़ी बहस बनी. इसी बीच खबर आई कि दीपिका अब ‘कल्कि 2898 एडी’ के अगले पार्ट का हिस्सा नहीं होंगी. मेकर्स ने खुद ये जानकारी दी. जबकि पहले से तय था कि ये दो पार्ट्स की फिल्म है और लीड कास्ट दोनों फिल्मों में सेम रहेगी. पहले पार्ट का पूरा नैरेटिव ही दीपिका के किरदार पर टिका था.

इसके बाद ‘एनिमल’ डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म ‘स्पिरिट’ से भी दीपिका के बाहर होने की खबर आई. दोनों ही मामलों में दीपिका की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया. माना गया कि 8 घंटे की शिफ्ट वाली शर्तों की वजह से ये बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकले. मगर अब ये सब बीती बातें हैं. 2026 की शुरुआत के साथ दीपिका फिर से बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ बड़े पर्दे पर लौटने को तैयार हैं.

दीपिका के आने वाले प्रोजेक्ट्स
शाहरुख खान तीन साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं और उनकी अगली फिल्म ‘किंग’ को लेकर माहौल पहले से सेट है. इस फिल्म में शाहरुख के साथ लीड रोल में दीपिका ही हैं. चर्चा है कि फिल्म में उनका किरदार काफी दमदार है.

अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म में भी दीपिका लीड ऐक्ट्रेस होंगी, जिसे ‘जवान’ फेम एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं. फिलहाल इसे AA22xA6 कहा जा रहा है. इसके अलावा दीपिका को ‘पठान 2’ और ‘ब्रह्मास्त्र 2’ का हिस्सा भी बनना ही है.

ये भी पढ़ें: 2026 मूवी कैलेंडर... इंडियन थिएटर्स में मचेगा इन बड़ी फिल्मों का भौकाल

हाल ही में दीपिका को मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया, जिसके बाद चर्चा है कि दिनेश विजन उन्हें अपने हॉरर यूनिवर्स की एक बड़ी फिल्म में कास्ट कर चुके हैं. रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि भगवान परशुराम पर बन रही विक्की कौशल की फिल्म ‘महावतार’ में भी दीपिका को अहम रोल ऑफर हुआ है. 40वें बर्थडे पर दीपिका भले ही सेलिब्रेशन मोड में हों, मगर उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट साफ बता रही है कि वो फिर से बड़े पर्दे पर दम दिखाने को तैयार हैं.

