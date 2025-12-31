2026 मूवी कैलेंडर: बॉलीवुड से साउथ, हॉलिवुड से एनिमेशन... इंडियन थिएटर्स में मचेगा इन बड़ी फिल्मों का भौकाल

2025 इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा साल रहा. लेकिन 2026 अभी से इसे पीछे छोड़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है. बॉलीवुड से साउथ तक, जो स्टार्स 2025 में बड़े पर्दे से गायब रहे, वो 2026 में दिखने वाले हैं. जो फिल्में अनाउंस होते ही भौकाली नजर आने लगीं, वो रिलीज होंगी. और हॉलीवुड भी पूरी फायर-पावर लेकर आ रहा है. आने वाली फिल्मों का लाइन-अप बता रहा है कि 2026 में फिल्मों के टिकट पर खर्च बढ़ने वाला है. 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों का ये कैलेंडर, पक्के फिल्म फैन्स के लिए एग्जाम की डेटशीट जैसा है.

जनवरी:

1 जनवरी – इक्कीस

नए साल का पहला दिन, नई फिल्म के साथ आए… इससे एक्साइटिंग क्या होगा! शहीद अरुण खेत्रपाल की कहानी है. बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र आखिरी बार बड़े पर्दे पर होंगे. लीड रोल में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा डेब्यू कर रहे हैं.

9 जनवरी – जन नायगन (जन नेता) बनाम द राजा साहब

पॉलिटिक्स को परमानेंट काम बनाने जा रहे सुपरस्टार जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म है ‘जन नायगन’. हिंदी वर्जन का टाइटल ‘जन नेता’ है. विजय को पैन इंडिया लेवल पर टक्कर भी पैन इंडिया स्टार प्रभास से मिल रही है. प्रभास की ‘द राजा साहब’ फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है. प्रभास भी अपने दिन पर हर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

23 जनवरी – बॉर्डर 2

1997 की बॉलीवुड आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर ‘बॉर्डर’ का सीक्वल लेकर सनी देओल आ रहे हैं. वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी मेजर साहब के नए रंगरूट हैं. नॉस्टेल्जिया ‘बॉर्डर 2’ का सबसे बड़ा ईंधन है.

फरवरी:

13 फरवरी – ओ रोमियो

‘कमीने’ और ‘हैदर’ के बाद डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर फिर साथ आ रहे हैं. शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी हैं. वेटरन नाना पाटेकर और दमदार अविनाश तिवारी भी साथ हैं. फिल्म से कोई डिटेल्स नहीं आई हैं. मगर इन नामों को साथ देखने की चुल्ल ही सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है.

26 फरवरी – द शीप डिटेक्टिव्स

भेड़ें चराने वाले एक चरवाहे (ह्यूग जैकमैन) की मौत संदिग्ध तरीके से हुई है. ये केस अब उसकी भेड़ें हल करेंगी. ट्रेलर देखकर आप समझ जाएंगे कि ये 2026 की सबसे एक्साइटिंग हॉलीवुड फिल्मों में से एक है.

मार्च:

6 मार्च – द ब्राइड

अंग्रेजी लिटरेचर में सारे प्रेतों का बाप ‘फ्रेंकेंस्टाइन’ है, मेरी शेली का लिखा किरदार. इस पर पहली मॉडर्न फिल्म बनी 1931 में. 1935 में इसका एक सीक्वल बना ‘द ब्राइड ऑफ फ्रेंकेंस्टाइन’. इसी से इंस्पायर्ड तगड़ी हॉरर फिल्म है ‘द ब्राइड’.

19 मार्च – धुरंधर 2 बनाम टॉक्सिक

रणवीर सिंह की अप्रत्याशित ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ एक तरफ. KGF स्टार यश की नई फिल्म ‘टॉक्सिक’ दूसरी तरफ. दोनों भौकाली फिल्में, दोनों पैन इंडिया फिल्में, दोनों के लिए फैन्स में अद्भुत क्रेज — इंडियन बॉक्स ऑफिस की लिमिट चेक हो जाएगी.

20 मार्च – प्रोजेक्ट हेल मैरी

साइंस टीचर रायन गॉसलिंग की आंख स्पेसशिप पर खुलती है. स्पेसशिप और अंतरिक्ष में वो अकेला आदमी है. कुछ याद नहीं कैसे आया, क्यों आया. याद आना शुरू होता है तो क्रेजी साइंस-फिक्शन मामला बन जाता है.

26/27 मार्च – पैराडाइस बनाम पेद्दी

राम चरण की ‘पेद्दी’ और नानी की ‘पैराडाइस’ एक दिन के अंतर से बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होंगी. दोनों फिल्में देसी पैन इंडिया एंटरटेनर. दोनों स्टार्स दमदार, लेकिन खुद को प्रूव करने को आतुर. दोनों फिल्में सरप्राइज करने का दम रखती हैं.

अप्रैल:

2 अप्रैल – भूत बंगला

कॉमेडी के मास्टर प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव की तिकड़ी लौट रही है. और कॉमेडी के साथ हॉरर भी है. बॉलीवुड के कॉमेडी प्रेमियों को और क्या चाहिए!

17 अप्रैल – बैटल ऑफ गलवान

लॉकडाउन के बाद से ही अपने फैन्स को खुश करने में चूक रहे सलमान खान को बड़ी हिट चाहिए. अपूर्व लखिया ने भारत-चीन पंगे का हीरो भाई को बनाया है. क्या सलमान कर पाएंगे कमाल?

24 अप्रैल – माइकल

पॉप के भगवान माइकल जैक्सन की बायोपिक है. हीरो उनके भतीजे जाफर जैक्सन हैं. इस हॉलीवुड फिल्म को इससे ज्यादा किसी प्रमोशन की जरूरत है क्या!

मई:

1 मई – राजा शिवाजी, द डेविल वियर्स प्राडा 2

रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को ग्रैंड स्केल पर उतारने का जिम्मा उठाया है. डायरेक्टर भी वही हैं, लीड एक्टर भी. सपोर्टिंग कास्ट में बॉलीवुड के बड़े-बड़े नाम हैं. कई भाषाओं में पैन इंडिया रिलीज का प्लान है. ‘राजा शिवाजी’ नजर रखने लायक फिल्म है.

हॉलीवुड क्लासिक ‘द डेविल वियर्स प्राडा’ का सीक्वल भी इसी दिन आना है. मेरिल स्ट्रीप, एमिली ब्लंट, एन हैथवे जैसी आइकॉनिक हॉलीवुड एक्ट्रेसेज के साथ यंग सेंसेशन सिडनी स्वीनी भी हैं. एवरेज हॉलीवुड फैन को भी इस फिल्म के परिचय का नहीं, एडवांस बुकिंग खुलने का इंतजार होगा!

22 मई – स्टार वॉर्स: द मैंडलोरियन एंड ग्रोगु

‘स्टार वॉर्स’ प्रेमियों को 2019 के बाद पहली फिल्म मिल रही है. दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फ्रैंचाइज़ी में से एक स्टार वॉर्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में भी तगड़ी है. फैन्स को तो बस बुकिंग खुलने का इंतजार रहेगा.

जून:

5 जून – मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स

आइकॉनिक कॉमिक कैरेक्टर हीमैन करीब 40 साल बाद बड़े पर्दे पर लौट रहा है. हीमैन पर अपना प्लैनेट एटर्निया बचाने की जिम्मेदारी है. इंडिया में हीमैन के फैन्स टीवी पर बहुत रहे हैं. ये फिल्म उनके लिए एक नॉस्टेल्जिया ट्रिप होगी.

12 जून – डिस्क्लोज़र डे

पक्के सिनेमा लवर्स के लिए इतना काफी होता है कि फिल्ममेकर स्टीवन स्पीलबर्ग की नई फिल्म आ रही है. ऊपर से एलियंस के सरकारी कवर-अप को उजागर करने का दावा इस फिल्म को सनसनीखेज बना चुका है. एलियंस–UFO–स्पीलबर्ग… बातें छोड़िए, एडवांस बुकिंग पर नजर रखिए.

25 जून – एनटीआर–नील (ड्रैगन)

जूनियर एनटीआर की मास अपील को ‘KGF’ डायरेक्टर प्रशांत नील का साथ मिलने जा रहा है. ऊपर से KGF यूनिवर्स से कनेक्शन की उम्मीदें. टाइटल रिवील नहीं हुआ है, पर फैंस इसे 'ड्रैगन' कह रहे हैं. ये 2026 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्मों में से एक है.

जुलाई:

1 जुलाई – मिनियन्स 3

एनिमेशन फिल्मों के इंडियन फैन्स के लिए ये फिल्म खुशियों का खजाना है. मिनियन्स कैरेक्टर्स पर पिछली दोनों फिल्में ‘मिनियन्स 2’ और ‘डेस्पिकेबल मी 4’ इंडिया में हिट रही हैं. ‘मिनियन्स 3’ बड़ा कमाल कर सकती है.

17 जुलाई – द ओडिसी

जीनियस फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है ‘द ओडिसी’. दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक पर आधारित. कास्ट का एक-एक एक्टर लोगों की ‘फेवरेट एक्टर्स’ लिस्ट में जरूर आता है. ये 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है.

31 जुलाई – स्पाइडरमैन: ब्रांड न्यू डे

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) के फैन्स को फाइनली नई स्पाइडरमैन फिल्म मिल रही है. टॉम हॉलैंड अपने सबसे पॉपुलर रोल में लौट रहे हैं. MCU में फैन्स का डोलता विश्वास स्पाइडरमैन से बेहतर कौन संभाल सकता है!

अगस्त:

14 अगस्त – लव एंड वॉर

रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट लव ट्रायंगल में हैं. डायरेक्टर संजय लीला भंसाली हैं. सच बताइए, क्या एक बॉलीवुड फैन को एडवांस बुकिंग खुलने का इंतजार करने के लिए और कोई डिटेल्स चाहिए?

15 अगस्त – फौजी

पीरियड सस्पेंस ड्रामा में प्रभास, नेताजी सुभाषचंद्र बोस के दौर के सोल्जर बने हैं. तेलुगू में दिलचस्प थ्रिलर्स डायरेक्ट कर चुके हनु राघवपुड़ी ने अनाउंसमेंट वीडियो से ही माहौल बना दिया है. पक्के फिल्म फैन्स की इस प्रोजेक्ट पर पैनी नजरें हैं. ऊपर से ‘लव एंड वॉर’ के साथ क्लैश… अभी मज़ा आएगा ना भिड़ू!

अक्टूबर:

2 अक्टूबर – दृश्यम 3

साल की वो तारीख जिसे लोग पहचानते ही हैं ‘दृश्यम डेट’ के नाम से. ऐसा तो क्रेज है अजय देवगन की फिल्म सीरीज़ का. और सुना है कि इस बार कहानी का फिनाले है. बॉलीवुड की बड़ी हिट फ्रैंचाइज़ी का तीसरा पार्ट आने से पहले ही भौकाली बना हुआ है.

नवंबर:

6 नवंबर – रामायण पार्ट 1

भारत की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी रामायण एक अद्भुत–अविश्वसनीय स्केल के साथ स्क्रीन पर उतर रही है. अनाउंस होने के दिन से ही एक्साइटमेंट की वजह बन चुकी ये फिल्म दो पार्ट में, 4000 करोड़ के खर्च पर बन रही है. इंडिया ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है ‘रामायण पार्ट 1’.

दिसंबर:

11 दिसंबर – जुमानजी 3

ड्वेन जॉनसन की जुमानजी सीरीज़ इंडिया में तगड़ी पॉपुलर है. पिछली दोनों फिल्में यहां बड़ी हिट्स थीं. कॉमेडी + एडवेंचर + जुमानजी का शानदार संसार… फैन्स को हमेशा लुभाते आए हैं.

18 दिसंबर – डूम्स डे

क्रिस इवांस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस हेम्सवर्थ— जिन चेहरों से जनता मार्वल को पहचानती है, वो लौट रहे हैं. ‘अवेंजर्स: डूम्स डे’ MCU को उस ग्लोरी में लेकर आएगी जो इसकी पहचान है. ‘अवेंजर्स: एंडगेम’ और ‘अवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर’ के शोज इंडिया में 24 घंटे चले थे. ‘अवेंजर्स: डूम्स डे’ बवाल करेगी!

25 दिसंबर – ड्यून 3

इंटरनेशनल लेवल पर ‘ड्यून’ सीरीज़ सबसे पॉपुलर फिल्म फ्रैंचाइज़ी में से एक है. पिछली दो फिल्में ही 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी हैं. दोनों ने मिलकर 8 ऑस्कर जीते हैं. दोनों ने ही इंडिया में सॉलिड फैन बेस कमाया है. ‘ड्यून 3’ 2026 की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्मों में से एक है.



रिलीज डेट पक्की नहीं, मगर धमाका पक्का

किंग

‘पठान’ और ‘जवान’ वाले धमाकों के बाद शाहरुख खान अब ‘किंग’ लेकर आ रहे हैं. इस एक्शन एंटरटेनर में शाहरुख के फर्स्ट लुक ही भौकाली नजर आए. साथ में उनकी बेटी सुहाना और अरशद वारसी, अभिषेक बच्चन जैसे सॉलिड एक्टर्स हैं. रिलीज डेट अभी तय नहीं है, पर ‘किंग’ 2026 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्मों में से एक है.

स्पिरिट

'एनिमल' के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में, प्रभास कॉप बने हैं. हॉलीवुड ऐक्टर डॉन ली विलेन के रोल में हैं. सिर्फ इतनी जानकारी ने ही 'स्पिरिट' को 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बना दिया है.

जेलर 2

‘जेलर’ ने लोगों को फिर से रजनीकांत का फैन बना दिया था. इस टिपिकल रजनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी तगड़ा धमाका किया था. ‘जेलर 2’ से बड़े धमाके की उम्मीद है. इसमें शाहरुख के कैमियो की भी चर्चा है.

लाहौर 1947

बॉलीवुड के चीफ इंडिया–पाकिस्तान विशेषज्ञ सनी देओल की फिल्म है ‘लाहौर 1947’. इसका प्लॉट बहुत दबाकर रखा गया है. पर एक्शन से ज्यादा फोकस इमोशंस पर होने की बात कही गई है. आमिर खान भी कैमियो कर रहे हैं. ‘गदर 2’ और ‘जाट’ के बाद सनी फुल फॉर्म में हैं.

महाकाली

साउथ से उठा फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा का सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडियन सिनेमा फैन्स के रडार पर है. ‘हनुमान’ ने पैन इंडिया धमाका किया था. अगली फिल्म ‘महाकाली’ का कॉन्सेप्ट और फर्स्ट लुक ही गदर था. अक्षय खन्ना फिल्म में शुक्राचार्य बने हैं. उम्मीदें बहुत तगड़ी हैं, बस रिलीज डेट का इंतजार है.

मिर्जापुर: द फिल्म

इंडिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज़ में से एक ‘मिर्जापुर’ अब फिल्म की शक्ल में आ रही है. शो की ऑरिजिनल कास्ट होगी. गुड्डू–बबलू के साथ मुन्ना भैया भी आ रहे हैं. बस रिलीज डेट आते ही फैन्स टिकट बुक करने के लिए रेडी मिलेंगे.

