युवराज सिंह ने पत्नी हेजल संग शादी को बताया 'कर्मा', कपिल शर्मा ने ली क्रिकेटर की चुटकी

कॉमेडियन कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो 'द ग्रेड इंडिया कपिल शो' पर पिछले शनिवार क्रिकेटर्स की महफिल सजी. भारत के तीन पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने शो पर अपनी दोस्ती की मिसाल दी. उनकी एक-दूसरे संग मस्ती और टांग खिंचाई को दर्शकों ने खूब पसंद किया.

युवराज सिंह का मस्ती भरा अंदाज

शो के दौरान तीनों क्रिकेटर्स ने अपनी ऑन-फील्ड केमिस्ट्री और पोस्ट-रिटायरमेंट लाइफ पर खुलकर बातें की. इसी दौरान कपिल शर्मा ने युवराज सिंह से एक सवाल पूछा. कपिल ने क्रिकेटर से उनके क्रिकेट रिकॉर्ड्स पर सवाल किया, जो उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने क्रिकेटिंग करियर में बनाए.

कपिल ने कहा, 'युवी पाजी से बड़ा देश भक्त कोई नहीं है. जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों से बदला लिया है. वनडे क्रिकेट में उनका सबसे बड़ा स्टोर इंग्लैंड के खिलाफ ही आया है. टी20 में पाजी ने सबसे तेज अर्धशतक इंग्लैंड के खिलाफ ही लगाया था. उसी मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही छह छक्कों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. आप अपने पूरे करियर में इंग्लैंड के खिलाफ ही गए हो, आपकी पत्नी भी इंग्लैंड से हैं. तो ये सब कैसे हुआ?'

इसपर युवराज ने सीधे मुंह रखकर जवाब में कहा, 'कर्मा'. क्रिकेटर की ये बात सुनकर सभी हंस पड़े. युवराज ने आगे अपने बचाव में कहा, 'कल वो वापस आ रही हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा. बस इतना ही कहूंगा कि ये मेरा कर्मा है.'

कौन हैं युवराज की पत्नी हेजल?

युवराज सिंह ने हेजल कीच से शादी की, जो इंग्लैंड से हैं. उनकी मां इंडो-मॉरीशियन हैं, जिससे उनका कनेक्शन इंडिया से भी बनता है. हेजल 'हैरी पॉटर' फिल्म सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने सलमान खान की दो फिल्मों 'लंदन ड्रीम्स' और 'बॉडीगार्ड' में भी काम किया है. 'बॉडीगार्ड' में वो छाया बनी थीं, जिनके पीछे सलमान का किरदार लवली सिंह पड़ा हुआ था. इस फिल्म ने उन्हें इंडिया में पहचान दिलाई.

फिर साल 2014 में हेजल ने क्रिकेटर युवराज सिंह को डेट करना शुरू किया. दोनों का रिलेशनशिप काफी समय तक चला, जिसके बाद साल 2016 में दोनों ने एक-दूसरे से शादी की. आज युवराज और हेजल दो बच्चों के माता पिता हैं. हेजल ने फिलहाल लाइमलाइट से दूरी बनाई हुई है और अपने बच्चों का पाल-पोषण कर रही हैं.

