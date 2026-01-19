scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

युवराज सिंह ने पत्नी हेजल संग शादी को बताया 'कर्मा', कपिल शर्मा ने ली क्रिकेटर की चुटकी

युवराज सिंह हाल ही में कपिल शर्मा के शो पर अपने साथी पूर्व क्रिकेटर्स संग पहुंचे. वहां उन्होंने ढेर सारी मस्ती की और पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ पर बाते कीं. इसी दौरान क्रिकेटर से उनकी पत्नी हेजल कीच को लेकर भी मजेदार सवाल किया गया.

Advertisement
X
पत्नी हेजल कीच के साथ क्रिकेटर युवराज सिंह (Photo: Instagram @hazelkeechofficial)
पत्नी हेजल कीच के साथ क्रिकेटर युवराज सिंह (Photo: Instagram @hazelkeechofficial)

कॉमेडियन कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो 'द ग्रेड इंडिया कपिल शो' पर पिछले शनिवार क्रिकेटर्स की महफिल सजी. भारत के तीन पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने शो पर अपनी दोस्ती की मिसाल दी. उनकी एक-दूसरे संग मस्ती और टांग खिंचाई को दर्शकों ने खूब पसंद किया. 

युवराज सिंह का मस्ती भरा अंदाज

शो के दौरान तीनों क्रिकेटर्स ने अपनी ऑन-फील्ड केमिस्ट्री और पोस्ट-रिटायरमेंट लाइफ पर खुलकर बातें की. इसी दौरान कपिल शर्मा ने युवराज सिंह से एक सवाल पूछा. कपिल ने क्रिकेटर से उनके क्रिकेट रिकॉर्ड्स पर सवाल किया, जो उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने क्रिकेटिंग करियर में बनाए. 

सम्बंधित ख़बरें

Yuvraj singh, Navjot Singh Sidhu on Kapil sharma show
युवराज सिंह की मस्ती, सहवाग-कैफ का कॉमेडी शॉट, कपिल शर्मा शो में पहुंचे क्र‍िकेटर्स
Yuvraj Singh, Sanju Samson
वर्ल्ड कप से पहले नए रोल में युवराज सिंह? संजू को दी बैटिंग टिप्स, VIDEO
Yuvraj Singh
जीने के लिए 3-6 से महीने थे... कैंसर ट्रीटमेंट के दौर को याद कर भावुक हुए युवराज
Yograj On Arjun
Yuvraj के पिता ने Arjun Tendulkar की खूब तारीफ की!
युवराज सिंह, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला की करोड़ों की संपत्ति अटैच, ED का एक्शन (Photo: PTI)
सोनू सूद, उर्वशी रौतेला और युवराज सिंह की करोड़ों की संपत्ति अटैच, ED का एक्शन

कपिल ने कहा, 'युवी पाजी से बड़ा देश भक्त कोई नहीं है. जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों से बदला लिया है. वनडे क्रिकेट में उनका सबसे बड़ा स्टोर इंग्लैंड के खिलाफ ही आया है. टी20 में पाजी ने सबसे तेज अर्धशतक इंग्लैंड के खिलाफ ही लगाया था. उसी मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही छह छक्कों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. आप अपने पूरे करियर में इंग्लैंड के खिलाफ ही गए हो, आपकी पत्नी भी इंग्लैंड से हैं. तो ये सब कैसे हुआ?'

Advertisement

इसपर युवराज ने सीधे मुंह रखकर जवाब में कहा, 'कर्मा'. क्रिकेटर की ये बात सुनकर सभी हंस पड़े. युवराज ने आगे अपने बचाव में कहा, 'कल वो वापस आ रही हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा. बस इतना ही कहूंगा कि ये मेरा कर्मा है.'

कौन हैं युवराज की पत्नी हेजल?

युवराज सिंह ने हेजल कीच से शादी की, जो इंग्लैंड से हैं. उनकी मां इंडो-मॉरीशियन हैं, जिससे उनका कनेक्शन इंडिया से भी बनता है. हेजल 'हैरी पॉटर' फिल्म सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने सलमान खान की दो फिल्मों 'लंदन ड्रीम्स' और 'बॉडीगार्ड' में भी काम किया है. 'बॉडीगार्ड' में वो छाया बनी थीं, जिनके पीछे सलमान का किरदार लवली सिंह पड़ा हुआ था. इस फिल्म ने उन्हें इंडिया में पहचान दिलाई. 

फिर साल 2014 में हेजल ने क्रिकेटर युवराज सिंह को डेट करना शुरू किया. दोनों का रिलेशनशिप काफी समय तक चला, जिसके बाद साल 2016 में दोनों ने एक-दूसरे से शादी की. आज युवराज और हेजल दो बच्चों के माता पिता हैं. हेजल ने फिलहाल लाइमलाइट से दूरी बनाई हुई है और अपने बच्चों का पाल-पोषण कर रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement