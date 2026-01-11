scorecardresearch
 
'पूरी पीठ पर खरोंच के निशान...' जॉन अब्राहम को लेकर बोलीं चित्रांगदा, ये था कारण

एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ हुई भीड़ की घटना पर बात करते हुए चित्रांगदा सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे इवेंट्स ऑर्गनाइज करने वाली एजेंसियों की यह जिम्मेदारी है कि वे भीड़ को ठीक से मैनेज करें.

एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह (Photo: Instagram/ @chitrangda)
कुछ हफ्ते पहले, समान्था रूथ प्रभु हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान भीड़ द्वारा घेर लिए जाने की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आईं. इससे ठीक एक हफ्ते पहले, एक्ट्रेस निधि अग्रवाल ने उसी शहर में द राजा साब की प्रमोशनल इवेंट के दौरान ऐसी ही मुश्किल का सामना किया. अब इस पर एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह का रिएक्शन आया है. 

चित्रांगदा ने कहा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं हैं. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा , 'जॉन अब्राहम और मैंने बहुत पहले हमारी फिल्म 'आई, मी और मैं' को प्रमोट किया था. हम दिल्ली के एक कॉलेज गए थे, स्टेज पर गए और फिर निकलने लगे. भीड़ बढ़ने लगी और अचानक मैंने देखा कि सब जॉन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. जॉन ने पीछे मुड़कर मुझे साथ ले जाने की कोशिश की. वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और कार तक ले जाना चाहते थे. जैसे ही हम कार में बैठे, जॉन ने अपनी शर्ट उतारी और उनकी पूरी पीठ खरोंचों से भरी हुई थी. और मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां थीं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं हैरान रह गई क्योंकि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो मेरे पीछे थे और उनकी पूरी पीठ खरोंच गई. तो लगता है ये सबके साथ होता है, सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं.'

निधि अग्रवाल की हालिया घटना रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'कुछ इवेंट्स वाकई हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना पड़ता है. मैं निधि की उन तस्वीरों को देख रही थी, और वो देखकर बहुत डरावना लगा. शायद ये मैनेज करने वाली एजेंसियों की ड्यूटी है कि वो उन्हें सुरक्षित रखें. लेकिन वो डरावना था. मुझे नहीं पता वो उन्हें उस स्पेस में कैसे डाल सकते हैं. ये कैसे हो सकता है?'

हाल ही में, स्क्रीन के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में चित्रांगदा ने अपूर्वा लखिया की पीरियड मिलिट्री ड्रामा बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने के बारे में बात की.

सलमान के साथ काम करने पर उन्होंने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सलमान खान की फिल्म करूंगी क्योंकि मेरा काम उनके से बहुत अलग है. लेकिन मुझे लगता है ये परफेक्ट फिट हुआ. शूटिंग के दौरान मुझे लगा कि मुझे इसमें होना ही था. वो एक कमाल के एक्टर हैं, सच में. उनके कुछ काम देखिए, जैसे रिषि कपूर के बारे में कहा जाता था कि कभी पता नहीं चलता वो एक्टिंग कर रहे हैं. उनकी पर्सनैलिटी बहुत कुछ कैरी करती है.'

---- समाप्त ----
