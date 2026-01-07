चित्रांगदा सिंह को जल्द फिल्म 'द बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान के साथ देखा जाने वाला है. ये पहली बार है जब चित्रांगदा, सुपरस्टार संग स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. इस बीच उन्होंने सलमान के साथ काम करने के अपने एक्सपीरिएंस पर बात की. इंडिया टुडे/आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने की अपनी एक्साइटमेंट शेयर की.

उन्होंने कहा, 'बिल्कुल, मैं बहुत उत्साहित हूं. खासकर इसलिए क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ काम करूंगी. जिस तरह का काम मैंने किया है वो उनके काम से बहुत अलग है. इसलिए मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं उनके साथ किसी फिल्म में रहूंगी. लेकिन उनके साथ काम करना बहुत बढ़िया रहा है.'

सलमान संग काम करने में था प्रेशर?

सेट पर माहौल के बारे में बात करते हुए चित्रांगदा सिंह ने कहा कि सलमान खान के साथ काम करना बहुत आसान था. उन्होंने बताया, 'कोई दबाव नहीं है कि सीन जल्दी खत्म करना है. सब कुछ शांत है, एक फ्लो है, और सबकी देखभाल की जाती है. हर किसी को खुश रहना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, और सबको ब्रेक और स्नैक्स मिलते हैं. मैं यह नहीं कह रही कि यह पिकनिक है, लेकिन वाइब बहुत अच्छी है.'

हालांकि चित्रांगदा ने माना कि सुपरस्टार के साथ काम करने में अपनी चुनौतियां भी होती हैं. उन्होंने कहा, 'जब आप किसी सुपरस्टार के साथ काम कर रहे होते हैं, तो इसमें प्रेशर तो आता ही है. किसी ने आपके ऊपर दबाव नहीं डाला, लेकिन मैंने उनके साथ काम करते हुए बहुत बड़ा दबाव खुद महसूस किया.' फिल्म अभी प्रोडक्शन में है, इसलिए उन्होंने कहा, 'हम अभी भी शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं यह नहीं कह सकती कि यह पूरी हो गई है. लेकिन उम्मीद है कि यह काम करे, वो और मैं साथ में हमारी जोड़ी, क्योंकि उनके फैंस अपनी बहुत मजबूत राय रखते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं.'

उन्होंने फिल्म के ऐलान के बाद फैंस के रिएक्शन के बारे में भी बात की. चित्रांगदा ने कहा, 'जब फिल्म का ऐलान हुआ, तो पीआर टीम ने मुझे रिएक्शन्स के बारे में फीडबैक दिया, और सौभाग्य से वे काफी अच्छे थे. लेकिन बेशक प्रेशर है. वह (सलमान) इतना बड़ा नाम हैं कि आप सच में अपना बेस्ट करना चाहते हैं. जो आपसे उम्मीद की भी जाती है, उसे पूरा करना चाहते हैं. आप नहीं चाहते कि ऐसा लगे कि आप उनके सीन में कुछ जोड़ने की बजाय उनमें से कुछ ले जा रहे हैं या जो किया जाना है, उसमें कमी आ रही है. यह प्रेशर मैं खुद पर डाल रही थी.'

सेट पर चित्रांगदा को लगी गंभीर चोट

चित्रांगदा ने फिल्म के लिए एक गाने की शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'सब कुछ सेट था, लगभग सौ डांसर थे, रिहर्सल हो चुकी थी, और हम देर रात शूटिंग शुरू करने वाले थे. सलमान ने कहा, ‘एक और रिहर्सल कर लेते हैं’, और उसी एक और रिहर्सल के दौरान मैंने अपना घुटना मोड़ लिया और एसीएल फट गया.'

उस पल के बारे में एक्ट्रेस ने आगे बताया, 'यह इतना अचानक हुआ और इतना दर्दनाक था कि मुझे सच में लगा कि उन्होंने मुझे लात मारी है. मैंने पीछे मुड़कर पूछा कि क्या आपने मुझे अभी लात मारी है, और वह बोले 'क्या?' मेरे एसीएल फटने की आवाज इतनी तेज थी. यह कैमरा रोल होने से पहले ही हो गया था.'

सलमान खान ने दिखाई दरियादिली

चित्रांगदा ने कहा कि चोट लगने के बाद सलमान खान ने उन्हें कम्फर्टेबल करने के लिए बहुत कोशिशें कीं. एक्ट्रेस ने बताया, 'वह बहुत दयालु और मददगार थे. उन्होंने मुझे अपनी वैन दी क्योंकि वह करीब खड़ी थी, जबकि मेरी दूर थी. मैंने बैठकर शूटिंग जारी रखी, जितने संभव हो उतने क्लोज-अप शॉट्स किए. वह खुद अपनी वैन में नहीं गए. उन्होंने टेंट में कपड़े बदले और ध्यान रखा कि मैं आराम से हूं. उन्होंने सच में मेरी देखभाल की, और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी.'

सलमान खान में सबसे ज्यादा तारीफ के लायक बात क्या है ये भी चित्रांगदा ने बताया, उन्होंने कहा, 'उनका एक गुण जो मैं सच में बहुत एडमायर करती हूं और अपनाना चाहती हूं, वह है उनका शांत आत्मविश्वास, उनका सेल्फ बिलीफ. वह आत्मविश्वास और सेल्फ-बिलीफ सफलता, सुपरस्टारडम या बहुत सारे पैसे से नहीं आता. ऐसा लगता है कि यह हमेशा से उनके पास था. शायद 20 साल की उम्र में भी उनका सेल्फ-बिलीफ था.'

अंत में एक्ट्रेस ने कहा, 'उन्हें जो खुद पर विश्वास है, वह अद्भुत है. अगर मैं इतनी सेल्फ-अश्योर्ड हो सकूं, तो यह कमाल का होगा. मुझे नहीं लगता कि वह कभी खुद पर दूसरों की राय लेते हैं, और यह एक बहुत अच्छी क्वालिटी है.' फिल्म 'द बैटल ऑफ गलवान' की बात करें तो हाल ही में इसका टीजर रिलीज हुआ था, जो खूब वायरल हुआ. फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली है.

