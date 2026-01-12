scorecardresearch
 
'सब कुछ स्टार के कंधों पर नहीं लाद सकते, धुरंधर से सीखें', बोलीं सलमान की हीरोइन चित्रांगदा सिंह

'धुरंधर' की सक्सेस पर बॉलीवुड में हर कोई बात कर रहा है. हाल ही में इंडिया टुडे/आजतक के साथ चित्रांगदा सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने आदित्य धर की फिल्म की सफलता का कारण बताया. साथ ही कहा कि सिर्फ एक स्टार ही फिल्म चलने की गारंटी नहीं होता.

'धुरंधर' पर बोलीं चित्रांगदा सिंह (Photo: Instagram @chitrangda/IMDb)
फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म साबित हुई. इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स को आसानी से तोड़ा. फिल्म ने हिंदी में 800 करोड़ का आंकड़ा पार किया, जो आज से पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने नहीं किया था. 'धुरंधर' की सक्सेस के पीछे कई कारण थे. लेकिन सबसे अहम थी इसकी कहानी. 

'धुरंधर' की तारीफ में क्या बोलीं चित्रांगदा?

'धुरंधर' एक 3.30 घंटे लंबी फिल्म थी, जिसका सबसे बड़ा हीरो इसकी कहानी बनी. डायरेक्टर आदित्य धर ने जिस तरह पूरी फिल्म को चलाया, उसमें फिल्म की लेंथ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा. इस बात को खुद एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने भी इंडिया टुडे/आजतक के साथ खास बातचीत के दौरान हाइलाइट किया. 

चित्रांगदा ने 'धुरंधर' के प्रभाव पर बात करते हुए कहा, 'अभी भी बहुत सारी अच्छी राइटिंग बाकी है, हमें और भी ढेर सारे शानदार राइटर्स चाहिए. जैसे मुझे धुरंधर फिल्म बहुत पसंद आई. मुझे धुरंधर की राइटिंग कमाल की लगी, चाहे लोग इसके बारे में और किसी भी वजह से कुछ भी सोचें. जो राइटिंग दिखती है, वो पूरी फिल्म को अकेले ही संभाल लेती है. हर एक किरदार, हर एक सीन, सब कुछ सिर्फ उसी अच्छे राइटिंग की वजह से चल रहा है. ऐसा देखकर सच में बहुत मजा आता है.'

कैसे 'धुरंधर' लेकर आई बॉलीवुड में बदलाव?

एक्ट्रेस ने आगे इंडस्ट्री को राइटिंग पर ज्यादा ध्यान लगाने की सलाह देते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हमें पूरी इंडस्ट्री में इस तरह की स्क्रीनप्ले राइटिंग को सेलिब्रेट करना चाहिए. हमें धुरंधर के राइटरों को बहुत सराहना चाहिए क्योंकि ये राइटिंग की ताकत है, ये स्क्रीनप्ले की असली ताकत है. आप सब कुछ सिर्फ एक स्टार के कंधों पर नहीं लाद सकते और बस दुआ मांगते रह सकते हो कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, बुरी कहानी, बुरी डायरेक्शन, सब कुछ. ये स्टार के साथ न्याय नहीं है. ये मुमकिन ही नहीं है.'

चित्रांगदा ने 'धुरंधर' से आए नए बदलाव पर कहा, 'मुझे लगता है अभी भी बहुत अच्छी-अच्छी राइटिंग होनी बाकी है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास धुरंधर जैसा कुछ है, जो चीजें बदल रहा है और लोगों की मदद कर रहा है. मुझे लगता है इसने सबको एक वेक-अप कॉल दिया है कि वो समझ सकें कि लिखने से कितना कुछ हो सकता है.'

चित्रांगदा सिंह इन दिनों सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में हैं. ये पहला मौका है, जब वो सुपरस्टार के साथ नजर आएंगी. उनकी फिल्म 17 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होगी, जिसका टीजर भी सलमान के 60वें जन्मदिन पर रिलीज हुआ था. 

---- समाप्त ----
स्टोरी इनपुट: अनीता ब्रिटो
