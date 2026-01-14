scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'टूट चुकी हूं', बेटों से मिलने को तड़पीं सेलिना जेटली, बोलीं- उन्हें ब्रेनवॉश किया जा रहा

सेलिना के तीन बच्चे है- विंस्टन, विराज और आर्थर. फिलहाल सभी पीटर हाग के साथ ऑस्ट्रिया में हैं. अब अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट में सेलिना जेटली ने दावा किया है कि ऑस्ट्रियन फैमिली कोर्ट ने उन्हें जॉइन्ट कस्टडी का ऑर्डर दिया था. इसके बावजूद उन्हें बच्चों से बातचीत और मुलाकात करने से रोका जा रहा है.

Advertisement
X
बच्चों से नहीं मिल पा रहीं सेलिना जेटली (Photo: Instagram/Celina Jaitly)
बच्चों से नहीं मिल पा रहीं सेलिना जेटली (Photo: Instagram/Celina Jaitly)

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली अपने पति पीटर हाग से तलाक की लड़ाई लड़ रही हैं. 2011 में पीटर से शादी के बाद सेलिना ऑस्ट्रिया चली गई थीं. पिछले साल अक्टूबर में वह भारत लौट आईं. एक्ट्रेस ने वापस आने के बाद पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. कपल के तीन बच्चे है- विंस्टन, विराज और आर्थर. फिलहाल सभी पीटर हाग के साथ ऑस्ट्रिया में हैं. अब अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट में सेलिना जेटली ने दावा किया है कि ऑस्ट्रियन फैमिली कोर्ट ने उन्हें जॉइन्ट कस्टडी का ऑर्डर दिया था. इसके बावजूद उन्हें बच्चों से बातचीत और मुलाकात करने से रोका जा रहा है.

टूट चुकी हैं सेलिना जेटली

सम्बंधित ख़बरें

Celina Jaitly
पति से दुखी सेलिना जेटली, मीडिया से की दरख्वास्त, बोलीं- मेरे बच्चों को इसमें मत घसीटो
Celina Jaitly divorce case: Claims of pre-marital cheating, property dispute emerge
'जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया', पति से परेशान सेलिना जेटली का दर्द
Celina Jaitly divorce case: Claims of pre-marital cheating, property dispute emerge
'रॉड डाल दूंगा', बच्चों के सामने मारता था पति, देता था धमकी, सेलिना के बड़े आरोप
Celina Jaitly and peter haag love story
कौन हैं पीटर हाग? सेलिना संग टूटेगी 15 साल की शादी, विवादों में पर्सनल लाइफ
Celina Jaitly accuses husband of domestic, racist abuse, seeks compensation
गुस्से में होश खो देता था सेलिना जेटली का पति, हड़पी प्रॉपर्टी, बोलीं वकील

अपने एक्स हैंडल पर सेलिना ने एक लंबी पोस्ट में अपनी आपबीती सुनाई है. उन्होंने लिखा, 'मैंने ऑस्ट्रिया छोड़कर अपनी गरिमा, अपने बच्चों और अपने भाई की रक्षा करने का फैसला किया, उसी दिन मैंने अपने बच्चों को खो दिया. उन हजारों पुरुषों और महिलाओं के लिए जो मुझे अपनी शादी में सहन किए गए उत्पीड़न के बारे में लिखते हैं, मैं चाहती हूं कि आप जानें कि आप अकेले नहीं हैं. 11 अक्टूबर 2025 को सुबह के शुरुआती घंटों में, मैंने पड़ोसियों की मदद से ऑस्ट्रिया छोड़ा ताकि मैं उस उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से बच सकूं जो मैंने महसूस किया था. उसके बाद मुझे बहुत कम पैसे के साथ भारत लौटना पड़ा और बाकी जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा.'

Advertisement

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'भारत में मुझे अदालत का रुख करना पड़ा सिर्फ अपने ही घर में एंट्री करने और पहुंचने के लिए. एक प्रॉपर्टी जो मैंने 2004 में खरीदी थी, शादी से बहुत पहले, जिस पर अब मेरा पति अपना दावा कर रहा है. यह सब करने के लिए मुझे बड़ा कर्ज भी लेना पड़ा. ऑस्ट्रियन फैमिली कोर्ट के जॉइन्ट कस्टडी और मौजूदा आदेश के बावजूद, मुझे आज भी अपने 3 बच्चों से किसी भी तरह की बातचीत से वंचित रखा जा रहा है और मैं टूट चुकी हूं.'

सेलिना के सामने रखी गईं शर्तें 

सेलिना जेटली ने यह भी शेयर किया कि उन्होंने बार-बार बच्चों की भलाई को ध्यान में रखते हुए सेपरेशन को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की थी. लेकिन उन्हें अनुचित शर्तें दी गईं. एक्ट्रेस ने बताया, 'मेरे बच्चों तक मेरी पहुंच में बार-बार हस्तक्षेप किया गया है, जिसमें चुनिंदा मीडिया नैरेटिव के जरिए एक्सपोजर शामिल है, जिससे पेरेंट्स और बच्चों की बातचीत में खलल पड़ा. साथ ही ब्रेनवॉशिंग और धमकी देकर उन्हें मेरे खिलाफ बातें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है. एक ऐसी मां के खिलाफ जो उनके जन्म से लेकर अब तक उनकी देखभाल करती आई है, उनके पिता के करियर को सपोर्ट करने के लिए एक देश से दूसरे देश गई है. सितंबर की शुरुआत में, मेरे पति ने मुझे 15वीं शादी की सालगिरह के लिए ऑर्डर किए गए गिफ्ट को लोकल पोस्ट ऑफिस से लेने के बहाने तलाक का नोटिस थमाया, जहां वह खुद मुझे ले गए थे.'

Advertisement

उन्होंने आगे लिखा, 'इसके बाद मैंने अच्छे विश्वास में बार-बार और कानूनी रूप से आपसी सहमति के साथ अलगाव की मांग की, जिसमें सिर्फ बच्चों की भलाई को प्राथमिकता दी. इन प्रयासों का जवाब मेरी प्री-मैरिटल संपत्तियों से संबंधित मांगों और ऐसी अनुचित शर्तों से मिला जो तलाक के बाद भी मेरी स्वतंत्रता और गरिमा छीनने के इरादे से थीं. रातोंरात मुझे अपनी मां होने की, पेरेंट होने की भूमिका साबित करनी पड़ी, जबकि मैं उनकी मां हूं और प्राइमरी केयरगिवर रही हूं. मेरा पूरा संसार एक पल में छीन लिया गया.'

44 साल की सेलिना जेटली ने ये भी कहा, 'जब मैंने आपसी सहमति से अलगाव मांगा, तो मुझे बताया गया कि मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड और उपलब्धियां बेमतलब हैं और मुझे सलाह दी गई कि ऑस्ट्रिया के छोटे गांव में जहां हम रहते थे, वहां क्लीनर का या सुपरमार्केट में काम कर लूं, सिर्फ बच्चों की जॉइन्ट कस्टडी बनाए रखने के लिए. मैंने सवाल किया कि जब मैं अपने देश में अपनी शर्तों पर सफल जीवन बना सकती हूं, तो मुझे बच्चों से, जीवन और काम की गरिमा से क्यों वंचित किया जा रहा है. 15 साल तक वफादारी और समर्पण से एक दुर्व्यवहार वाली शादी को बचाने की कोशिश के बाद, मेरी संपत्तियां लेकर मुझे बेरहमी से त्याग दिया गया.'

Advertisement

उत्पीड़न और शादीशुदा जिंदगी में अब्यूज के बारे में बात करते हुए सेलिना ने कहा, 'आज की स्थिति में मैं अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही हूं. ऐसी परिस्थितियों में जहां क्षेत्रीय बाधाएं, वित्तीय दबाव और सिस्टेमिक असंतुलन हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और लड़ने का फैसला किया. 2024 में मुझे अपनी ही रेंटल इनकम के एक हिस्से से वंचित रखा गया, जिससे मैं अपने भाई मेजर विक्रांत के लिए कानूनी मदद लेने दुबई नहीं जा सकी. शादी में दुर्व्यवहार आपको अलग-थलग कर देता है, चुप करा देता है और अदृश्य महसूस कराता है. यही सिस्टेमटिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का उद्देश्य होता है. हम जल रहे थे जबकि वे हमें राख की बदबू के लिए दोषी ठहराते आए.'

सेलिना जेटली ने साल 2025 में अपने पति और ऑस्ट्रियन होटलियर पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया था. दोनों 12 दिसंबर को अंधेरी कोर्ट में पेश हुए थे. अपनी याचिका में एक्ट्रेस ने तीन बच्चों की कस्टडी मांगी है और अपने अलग हुए पति पर आर्थिक दुरुपयोग, उनकी फाइनेंशियल आजादी छीनने और गरिमा का हनन करने का आरोप लगाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement