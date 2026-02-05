'मोदी जी, सैनिक को वापस ले आइए...', सेलिना जेटली की गुहार, UAE की जेल में बंद भाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों एक बेहद मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही हैं. उनके भाई, मेजर विक्रांत जेटली, जो भारतीय सेना के एक पूर्व स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर रह चुके हैं, सितंबर 2024 से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हिरासत में हैं. 16 महीनों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन परिवार को अब तक यह नहीं पता है कि उन्हें किस जुर्म में पकड़ा गया है.

मुश्किल में सेलिना का भाई

अब एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और अपने भाई को वापस लाने की अपील की है. इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में सेलिना अपने भाई का जिक्र करते हुए बेहद इमोशनल हो गईं और उन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई और अपने भाई के अचानक लापता होने की दर्दनाक कहानी शेयर की.

इंडिया टुडे टीवी को दिए इंटरव्यू में, सेलिना जेटली ने बताया कि उनके भाई की गिरफ्तारी किसी सामान्य प्रक्रिया की तरह नहीं हुई. उन्हें 'मॉल ऑफ द अमीरात' की पार्किंग से कुछ अज्ञात लोगों ने उठाया था. उन लोगों ने विक्रांत से उनकी अमीरात आईडी मांगी और उन्हें कार में बैठाकर ले गए. सेलिना के मुताबिक,9 महीनों तक उनकी गिरफ्तारी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तक नहीं था. परिवार दर-दर भटकता रहा, लेकिन यह जानकारी नहीं मिल रही थी कि विक्रांत जीवित भी हैं या नहीं. जून 2025 में जाकर परिवार को पता चला कि उन्हें अबू धाबी के अल-वथबा डिटेंशन सेंटर में रखा गया है.

एक्ट्रेस ने बताया, 'मेजर विक्रांत जेटली अपनी पत्नी की कंपनी 'मटिटी ग्रुप इंटरनेशनल' में काम कर रहे थे, जो रिस्क मैनेजमेंट और आईटी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है. सेलिना का कहना है कि इतने महीनों की हिरासत के बाद भी उन्हें सिर्फ एक प्रॉसिक्यूशन नंबर दिया गया है और गिरफ्तारी की वजह के तौर पर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का एक अस्पष्ट हवाला दिया गया है. इसके अलावा न तो कोई चार्जशीट पेश की गई है और न ही यह बताया गया है कि उन्होंने क्या गलत किया है. सेलिना ने कहा, 'बिना किसी मुकदमे या स्पष्टीकरण के हमारे देश का एक जांबाज सैनिक विदेशी जेल में बंद है.'

अपनी इस लड़ाई में सेलिना ने विदेश मंत्रालय (MEA) और UAE में भारतीय दूतावास से कई बार संपर्क किया. उन्होंने बताया कि नवंबर 2024 में जब उन्होंने 'मदद' (MADAD) पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, तब जाकर जवाब मिलने शुरू हुए, लेकिन वे जवाब भी मशीनी और बिना किसी ठोस जानकारी के थे. उन्होंने कहा, 'मुझे सिर्फ एक पोर्टल से जवाब मिल रहा था, लोगों से नहीं. अपने भाई को ढूंढ रही एक बहन के लिए यह बहुत दुखद है.'

दिल्ली कोर्ट में पहुंचा मामला

सेलिना जेटली ने कहा, 'मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, तब जाकर इसमें कुछ तेजी आई है. हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे मेजर जेटली के लिए UAE में एक कानूनी फर्म नियुक्त करें. राहत की बात यह है कि 'खालिद अलमारी पार्टनर्स एंड एडवोकेट्स' नाम की एक लॉ फर्म इस केस को मुफ्त में लड़ने के लिए आगे आई है. सेलिना ने बताया कि कई अन्य फर्में लाखों दिरहम की मांग कर रही थीं, जिसे चुकाना उनके लिए मुमकिन नहीं था. अब उम्मीद है कि कानूनी प्रतिनिधित्व मिलने के बाद विक्रांत को न्याय मिल सकेगा.

पीए मोदी से लगाई गुहार

इंटरव्यू के अंत में सेलिना ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा, 'मोदी जी से मेरी बस यही विनती है कि कृपया इस सैनिक को वापस ले आइए. उन्होंने अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में समर्पित कर दी है. अगर उसने कुछ गलत किया होता, तो अब तक उस पर मुकदमा चल चुका होता.'

एक्ट्रेस ने कतर में हिरासत में लिए गए नौसेना अधिकारियों के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां भी वैसा ही पैटर्न दिख रहा है और उच्च-स्तरीय हस्तक्षेप की सख्त जरूरत है. सेलिना ने अपने भाई के लिए एक इमोशनल संदेश देते हुए कहा, 'दीदी तुम्हारे साथ है, पूरा देश तुम्हारे साथ है. तुम्हें वापस लाने के लिए मैं पहाड़ भी हिला दूंगी. जय हिंद.'

---- समाप्त ----