1990 का दशक बॉलीवुड के इतिहास में एक गोल्डन पीरियड के रूप में याद किया जाता है. इस दौर में कई नए एक्टर्स ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाई. इस दौर में कई देशभक्ति पर आधारिक फिल्में भी रिलीज हुई. जिसमें सनी देओल की 'बॉर्डर' का नाम सबसे ऊपर आता है. अब 28 साल बाद इस सीक्वल रिलीज होने वाला है.

और पढ़ें

बॉर्डर फिल्म की कहानी, संगीत और एक्टिंग आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं. यह फिल्म न केवल उस दौर में हिट हुई बल्कि आज भी अपने प्रभाव और भावनात्मक गहराई के लिए याद की जाती है. इस फिल्म के कलाकारों को भी देशभर में पहचान मिली.



फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, कुलभूषण खरबंदा जैसे एक्टर्स शामिल थे. बॉर्डर पर तैनात जवानों पर आधारित इस फिल्म में दिखाया गया है कि सीमा पर डटे रहने की शक्ति देने में उसके परिवार की महिलाओं पत्नी, मां और बहन का जो त्याग होता है, वह अक्सर पर्दे के पीछे रह जाता है.

ऐसा ही कुछ रील से हटकर रियल लाइफ में भी देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर फिल्म 'बॉर्डर' से जुड़ी हर अपडेट पर सिर्फ मेल एक्टर्स की ही बात हो रही है. लेकिन फिल्म की एक्ट्रेसेस तब्बू, पूजा भट्ट, राखी गुलजार, शरमानी मुखर्जी और सपना बेदी की कोई चर्चा नहीं है. ये एक्ट्रेसेस आज कल कहां है, चलिए बताते हैं.

Advertisement

एक्ट्रेसेस और बॉर्डर में उनके रोल

तब्बू- तब्बू ने फिल्म में मेजर कुलदीप सिंह (सनी देओल) की पत्नी का किरदार निभाया था. फिल्म में उनका किरदार एक ऐसी पत्नी का है जो अपने पति की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है. हालांकि वो देश के प्रति उनके कर्तव्य का सम्मान भी करती है. एक्ट्रेस तब्बू इस समय फिल्मों से जुड़ी हुई है. उन्हें कई लगातार हिट फिल्मों में देखा गया. जिसमें भूल भुलैया 2, दृश्यम 2, क्रू और औरों में कहां दम था जैसी फिल्में शामिल हैं.

पूजा भट्ट: फिल्म में पूजा भट्ट ने कमला 'कामु' का किरदार निभाया था, जो धर्मवीर (अक्षय खन्ना) की प्रेमिका/मंगेतर के रोल में थीं. उनका किरदार युवा प्रेम और युद्ध के कारण बिछड़ने के डर को साफ दिखाता है. पूजा भट्ट ने एक्टिंग से ब्रेक लिया और पूजा भट्ट प्रोडक्शन और डायरेक्शन में हाथ आजमाया. हालांकि वो फिलहाल इंडस्ट्री से दूर है.

राखी गुलजार: फिल्म में राखी गुलजार ने धर्मवीर (अक्षय खन्ना) की माँ का किरदार निभाया था. वह एक ऐसी मां हैं जिन्होंने पहले ही युद्ध में अपने पति को खो दिया है और अब अपने इकलौते बेटे को भी सरहद पर भेजने के साहस और डर के बीच झूल रही हैं. जिसे अपने बेटे की चिंता लगे रहती है. राखी गुलजार इस समय 78 साल की है. इस उम्र में उन्होंने चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया से पूरी तरह दूरी बना ली है. उन्होंने कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया है.

Advertisement

शरमानी मुखर्जी: फिल्म में शरबानी ने भैरव सिंह (सुनील शेट्टी) की वाइफ का किरदार निभाया था. उनका किरदार एक नई-नवेली दुल्हन का था जो अपने पति के घर लौटने की राह देखती है. शर्बानी मुखर्जी इस समय कम ही बड़ी फिल्मों में दिखाई देती है. वे कुछ समय पहले तक साउथ इंडियन फिल्म (खासकर मलयालम) और शॉर्ट फिल्मों में एक्टिव थी. हालांकि सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव है.

सपना बेदी: इन्होंने फिल्म में विंग कमांडर एंडी बाजवा (जैकी श्रॉफ) की पत्नी का संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाया था. सपना बेदी इस समय अब पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर है. 'बॉर्डर' और 'इतिहास' जैसी फिल्मों के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी.

बॉर्डर 2 में इन एक्ट्रेसेस की एंट्री

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' की एक्ट्रेसेस की बात करें तो इस फिल्म में सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं. देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन एक्ट्रेसेस को भी वैसे ही भूला दिया जाएगा जैसे बॉर्डर की एक्ट्रेसेस के साथ हुआ या वो मेल स्टार्स के बीच अपनी जगह बना पाएगी?

---- समाप्त ----