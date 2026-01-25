बॉर्डर 2 में वरुण धवन ने की ओवर एक्टिंग? उठे सवाल, मेकर्स ने किया बचाव, बोले- ये वही एक्टर हैं...

धुरंधर के तूफान के बीच सिनेमाघरों में 'बॉर्डर 2' अब रिलीज हो चुकी है और इसे दर्शकों से बेहतरीन रिव्यू मिल रहे हैं. जबकि फिल्म अभी अपने पहले वीकेंड का सामना कर रही है, इस दौरान फिल्म से जुड़ा एक हॉट टॉपिक वरुण धवन के बारे में चल रहा है. ट्रेलर में वरुण के हाव-भाव, खासकर उनकी मुस्कान को लेकर नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल किया है. ऐसे में, प्रोड्यूसर भूषण कुमार और डायरेक्टर अनुराग सिंह ने वरुण का समर्थन किया है.

वरुण के सपोर्ट ेमें मेकर्स

बॉर्डर 2 की रिलीज के बाद भूषण कुमार और अनुराग सिंह ने वरुण धवन के बारे में अपने विचार शेयर किए और उन्हें एक बेहतरीन एक्टर बताया. भूषण कुमार ने कहा- वरुण एक शानदार एक्टर हैं और उनका अभिनय गहरी भावना से भरा हुआ है. उनकी मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई देती है. अनुराग सिंह ने भी वरुण की सराहना की और उनके अभिनय की रेंज की तारीफ की, उन्होंने कहा कि वरुण हर तरह की शैलियों के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं.

वो बोले- वरुण ने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन अनुराग सिंह को पूरा विश्वास था कि हम उसे ऐसा कुछ करवा सकते हैं जो दर्शक पहले कभी नहीं देख पाएंगे. वरुण एक बेहतरीन अभिनेता हैं, और वह अपने काम के लिए बहुत जुनूनी हैं, इसलिए उन्होंने इस रोल को पूरी मेहनत से निभाया, और उनकी मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है.

बॉर्डर 2 फिल्म सक्सेसफुल होती दिख रही है. इस बीच अनुराग सिंह ने दर्शकों से कहा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वरुण वही एक्टर हैं जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी हैं.

अनुराग ने कहा- मुझे लगता है कि लोग भूल जाते हैं कि वही अभिनेता हैं जिन्होंने 'बदलापुर' जैसी फिल्म के बाद 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' जैसी फिल्म की थी. मुझे उनकी काबिलियत पर यकीन था और जब मैंने वरुण को लिया तो मुझे यकीन था कि वो बहुत ही अच्छी तरह से ये रोल निभा सकते हैं.

लोग मांग रहे माफी!

आखिरकार, निर्देशक ने मजाक करते हुए कहा कि फिल्म रिलीज से पहले वरुण की परफॉर्मेंस पर जिन लोगों ने आलोचना की थी, अब वे माफी मांग रहे हैं.

बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अपने पहले वीकेंड में कैसा प्रदर्शन करती है.

