धमाका करने को तैयार 'बॉर्डर 2', सनी देओल ने ली 50 करोड़ की फीस, किसे मिलते कितने पैसे?

2026 की सबसे बड़ी फिल्मों से एक ‘बॉर्डर 2’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है. सनी देओल स्टारर देशभक्ति की भावना से भरपूर ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म से पहले इसका आइकॉनिक गाना 'संदेशे आते हैं' रिलीज हो चुका है, जिसे सुनने के बाद कुछ फैंस इमोशनल हुए तो कुछ की 'बॉर्डर' फिल्म को लेकर पुरानी यादें ताजा हो गईं.

बॉर्डर-2 में सनी देओल के अलावा वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारे भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं. फिल्म की स्टारकास्ट की फीस भी चर्चा में बनी हुई है. आइए जानते हैं कि बॉर्डर 2 के लिए किस एक्टर को कितनी तगड़ी फीस मिल रही है.

सनी देओल

डीएनए की रिपोर्ट की मानें तो अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म बॉर्डर 2 के लिए सनी देओल ने सबसे मोटी रकम वसूली है. एक्टर ने फिल्म के लिए 10 या 20 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

दिलजीत दोसांझ

सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ बॉर्डर जैसी वॉर ड्रामा फिल्म में नया चार्म एड कर रहे हैं. दिलजीत ने फिल्म में अहम रोल प्ले करने के साथ इसके गाने भी गाए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने फिल्म के लिए 4 से 5 करोड़ रुपये की फीस ली है.

वरुण धवन

वरुण धवन भी फिल्म में अहम किरदार निभाते दिखेंगे. बताया जा रहा है कि फिल्म में अपने किरदार के लिए वरुण ने 8 से 10 करोड़ रुपये की फीस चार्ज की है. वो अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से फैंस को इंप्रेस करने के लिए तैयार हैं. हालांकि, हम किसी भी एक्टर की फीस की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफिशियली फिल्म की टीम ने फीस का खुलासा नहीं किया है.

अहान शेट्टी

सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी भी बॉर्डर 2 में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीतने को तैयार हैं. हालांकि, उनकी फीस को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

बॉर्डर 2 की बात करें तो ये फिल्म गणतंत्र दिवस से पहले 23 जनवरी को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है. फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने मिलकर प्रोड्यूसर किया है. फिल्म की फीमेल कास्ट की बात करें तो इसमें सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राना भी दिखेंगी. फिल्म को लेकर फैंस बेताबी से इंतजार कर रहे हैं.

