Border 2 से सनी देओल को साबित करनी है ये बात... गदर 2-जाट के बाद फिर मचाएंगे धमाल?

‘गदर 2’ से धमाकेदार कमबैक के बाद सनी देओल अब ‘बॉर्डर 2’ के साथ एक और कड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं. ये फिल्म तय करेगी कि क्या सनी फिर से एक बॉक्स ऑफिस पावर बन चुके हैं, या पिछली दो हिट्स बस एक तुक्का हैं.

'बॉर्डर 2' से सनी को प्रूव करना है ये पॉइंट (Photo: Screengrab)
सनी देओल की नई फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को रिलीज होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं. अपने बेस्ट दौर में बॉलीवुड को कई बड़ी हिट्स दे चुके सनी कुछ साल पहले तक जैसे गायब होने लगे थे. ‘गदर 2’ से उनका धमाकेदार कमबैक एक ऐसी कहानी थी जो बॉलीवुड फैन्स कभी नहीं भूल सकते. मगर उस कमबैक को तीन साल हो चुके हैं. अब ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज के साथ सनी को एक नया पॉइंट प्रूव करना है.

‘गदर 2’ ने प्रूव किया था सनी का बॉक्स ऑफिस पावर
2001 में आई ‘गदर’ सिर्फ सनी की ही नहीं, बॉलीवुड की भी सबसे बड़ी हिट थी. इसके बाद सनी के करियर का ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगा. वो फिल्में तो करते रहे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वैसा कमाल नहीं कर सके जिसके लिए उन्हें जाना जाता है. बाद के सालों में उनकी सिर्फ दो ही फिल्में क्लियर हिट रहीं— ‘अपने’ (2007) और ‘यमला पगला दीवाना’ (2011). दोनों फिल्मों में वो अपने पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी के साथ थे. इसलिए दोनों हिट्स का क्रेडिट देओल परिवार को एकसाथ देखने की एक्साइटमेंट को दिया गया.

फाइनली 2023 में सनी ने ‘गदर 2’ जैसी ब्लॉकबस्टर दी. 500 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन करने वाली ‘गदर 2’ सिर्फ सनी के करियर की ही नहीं, बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई. सनी की फिल्म ने छोटे शहरों और कस्बों के सूने पड़ते थिएटर्स फिर से भर दिए. ‘गदर 2’ ने लोगों को दिखाया कि अपने दिन पर सनी अभी भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा धमाका कर सकते हैं. लेकिन ‘गदर 2’ की इस धुआंधार कामयाबी का क्रेडिट कई लोगों ने ‘गदर’ की ब्रांड वैल्यू को दिया. ये भी शंकाएं उठीं कि कहीं ये सिर्फ तुक्का न हो.

साउथ के डायरेक्टर गोपीचंद के साथ सनी की अगली फिल्म ‘जाट’ ने भी तगड़ा बिजनेस किया. ये ऑरिजिनल स्टोरी वाली, नॉन-सीक्वल फिल्म थी. इसलिए इसका ‘गदर 2’ जैसी ग्रैंड कमाई न करना हैरानी की बात नहीं थी. लेकिन ये अपनी जगह अच्छी हिट साबित हुई. ‘जाट’ की सक्सेस ने दिखाया कि जनता को अभी भी सनी की मास एंटरटेनर फिल्में बहुत पसंद आती हैं, बस उन्हें सही तरीके से प्रेजेंट किए जाने की जरूरत है.

‘बॉर्डर 2’ पर भी है जिम्मेदारी
‘गदर 2’ सनी का धमाकेदार कमबैक था और ‘जाट’ उनकी पॉपुलैरिटी का टेस्ट. लेकिन अब सनी को एक और बड़ा टेस्ट देना है— क्या वो अभी भी अपने नाम और दम पर बड़ी हिट्स निकाल सकते हैं?

जनता के दिमाग में ‘बॉर्डर’ की यादें, सनी की ही ‘गदर’ से भी ज्यादा पक्की हैं. ‘बॉर्डर 2’ से उन्हें ये साबित करना है कि वो अभी भी उस भौकाली इमेज में बरकरार हैं, जो जनता को उनके नाम से याद आती है. और ‘बॉर्डर 2’ की सक्सेस सनी के करियर में आगे के लिए नए दरवाजे खोलेगी.

ये जरूरी है कि मेकर्स सनी की दमदार ऑन-स्क्रीन इमेज के साथ उन्हें नए प्रोजेक्ट्स में लेकर आएं. क्योंकि आखिरकार एक दिन सीक्वल्स और फ्रैंचाइजी में सनी को देखकर जनता थक जाएगी. लॉकडाउन के बाद जनता की चॉइस बदली है और वो किसी भी एक पैटर्न से बहुत जल्दी ऊबने लगती है. इसलिए सनी का करियर पूरी तरह रिवाइव करने में ‘बॉर्डर 2’ की सक्सेस बड़ा रोल निभाएगी. अब देखना है कि जनता ‘बॉर्डर 2’ के लिए उमड़कर प्यार जताती है या नहीं.

