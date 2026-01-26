Border 2 का वीकेंड धमाका! पिछले साल की सबसे बड़ी फिल्मों से भी बड़ा कलेक्शन, धुरंधर-छावा को पछाड़ा

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का क्रेज जनता के सिर चढ़कर बोलने लगा है. पहले ही दिन धमाकेदार ओपनिंग की शुरुआत करने वाली 'बॉर्डर 2' ने शनिवार को सॉलिड जंप लिया था. लेकिन संडे को तो इस फिल्म ने बहुत सारे थिएटर्स में हाउसफुल के बोर्ड टंगवा दिए. 'बॉर्डर 2' ने साल 2026 को पहला 50 करोड़ वाला दिन दिया है. सनी देओल की फिल्म ने पहले तीन दिनों में पिछले साल की सबसे बड़ी फिल्मों 'धुरंधर' और 'छावा' से भी ज्यादा कलेक्शन कर डाला है.

और पढ़ें

'बॉर्डर 2' का संडे कलेक्शन

शुक्रवार को 32 करोड़ की ओपनिंग के साथ शुरुआत करने वाली 'बॉर्डर 2' ने शनिवार को सॉलिड जंप लिया था. दूसरे दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया. मगर संडे को सुबह से ही फिल्म का क्रेज अलग लेवल पर नजर आया.

दिल्ली-मुंबई ही नहीं, छोटे शहरों में भी 'बॉर्डर 2' के शोज में सुबह से ही 80% तक ऑक्यूपेंसी नजर आई. शाम होते-होते तो सनी की फिल्म गदर काटने लगी और रात साढ़े ग्यारह बजे या उसके बाद के शोज भी 85% से ज्यादा भरे दिखे. सनी देओल के फौजी अवतार के लिए जनता का ये क्रेज बॉक्स ऑफिस आंकड़ों में भी नजर आ रहा है. ट्रेड रिपोर्ट्स का अनुमान कहता है कि 'बॉर्डर 2' ने संडे को 56 करोड़ से 58 करोड़ रुपये के बीच कलेक्शन किया है.

Advertisement

'बॉर्डर 2' के वीकेंड कलेक्शन ने मचाया गदर

संडे के कलेक्शन के साथ 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 128 करोड़ रुपये से ज्यादा नेट कलेक्शन कर लिया है. इस कलेक्शन से 'बॉर्डर 2' ने पिछले साल की दो सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्मों 'धुरंधर' और 'छावा' को भी पीछे छोड़ दिया है.

'धुरंधर' ने वीकेंड के पहले तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 106 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन किया था. जबकि 'छावा' का वीकेंड कलेक्शन 121 करोड़ था. 2025 में सबसे बड़ा वीकेंड कलेक्शन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' ने किया था. लेकिन इसके 130 करोड़ नेट वीकेंड कलेक्शन में 4 दिनों की कमाई शामिल थी, क्योंकि 'वॉर 2' गुरुवार को रिलीज हुई थी.

फाइनल आंकड़ों में 'बॉर्डर 2' का नेट वीकेंड कलेक्शन 130 करोड़ से थोड़ा आगे भी नजर आ सकता है. 2024 के अंत में आई 'पुष्पा 2' के बाद सबसे बड़ा वीकेंड कलेक्शन 'वॉर 2' ने किया था. मगर फाइनल आंकड़ों में 'बॉर्डर 2' इससे भी आगे नजर आ सकती है. 'बॉर्डर 2' के लिए जनता का वर्ड ऑफ माउथ शानदार है और सोमवार को गणतंत्र दिवस का नेशनल हॉलिडे भी है. सोमवार को एक बार फिर से 'बॉर्डर 2' 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने के लिए तैयार नजर आ रही है.

---- समाप्त ----